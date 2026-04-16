Araceli Biosciences nombra a Christine Tsingos miembro de su Consejo de Administración

(Información remitida por la empresa firmante)

El ex vicepresidente ejecutivo y director financiero de Bio-Rad aporta una amplia experiencia en el sector, las finanzas y la gobernanza para apoyar la siguiente fase de crecimiento de Araceli.

PORTLAND, Ore., 16 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Araceli Biosciences anunció hoy el nombramiento de Christine A. Tsingos como miembro de su Consejo de Administración, incorporando así a una ejecutiva experimentada de empresas públicas con amplia trayectoria en liderazgo financiero, gobernanza y crecimiento estratégico.

Tsingos aporta más de 30 años de experiencia ejecutiva y en consejos de administración en áreas como estrategia financiera, planificación de capital, relaciones con inversores, fusiones y adquisiciones y tecnología de la información.

"Christine aporta a Araceli una sólida experiencia en finanzas, gobernanza y liderazgo estratégico en un momento crucial para el crecimiento de la compañía", declaró Bill Cortelyou, presidente del Consejo de Administración de Araceli Biosciences. "Su trayectoria ayudando a escalar empresas del sector de las ciencias biológicas y guiando la creación de valor a largo plazo fortalecerá al Consejo a medida que apoyamos un crecimiento disciplinado y la siguiente etapa de expansión de la compañía".

"Araceli se encuentra en el centro de la transición hacia el descubrimiento de fármacos impulsado por IA y con laboratorios integrados. Christine ayudó a las empresas a pasar de ofrecer herramientas independientes a desarrollar sistemas incorporados a la infraestructura del laboratorio moderno. Esta experiencia es fundamental para nuestro crecimiento", afirmó Matt Beaudet, consejero delegado de Araceli Biosciences.

Tsingos es la ex vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de Bio-Rad Laboratories, donde trabajó desde 2002 hasta 2019 y ayudó a guiar el crecimiento sostenido y la expansión estratégica en las áreas de estrategia de capital, tesorería, relaciones con los inversores, fusiones y adquisiciones, y tecnología de la información.

Actualmente forma parte de los consejos de administración de Envista Holdings y Varex Imaging Corporation, y anteriormente formó parte de los consejos de Onto Innovation y Telesis Bio.

Tsingos es licenciada en Estudios Internacionales por la American University y posee un MBA en Negocios Internacionales por la Universidad George Washington. En 2010, fue reconocida como directora financiera del Año del Área de la Bahía por el San Francisco Business Times.

"Araceli ha logrado un gran impulso en poco tiempo, lo que refleja tanto la solidez de su tecnología como una clara necesidad del mercado", declaró Christine A. Tsingos. "Ahora nos centramos en sentar las bases para respaldar ese crecimiento a gran escala, y me entusiasma formar parte de ello".

Acerca de Araceli Biosciences

Araceli Biosciences impulsa el descubrimiento biológico mediante soluciones de imagen de ultra alto rendimiento que ayudan a los investigadores a generar datos más completos y a acelerar la toma de decisiones en los flujos de trabajo de descubrimiento de fármacos e investigación en ciencias de la vida.

Contacto para los medios

Don WeldonVicepresidente de Marketingcorporaterelations@aracelibio.com

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