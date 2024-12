Aramco completa la adquisición del 10% de participación en Horse Powertrain Limited (2)

Tras la firma de los acuerdos definitivos el 28 de junio de 2024, Aramco ha completado la adquisición de una participación del 10 % en el capital de Horse Powertrain Limited ("Horse Powertrain"), sobre la base de un valor empresarial de 7.400 millones de euros

Renault Group y Geely (a través de Geely Holding y Geely Auto) conservan cada uno una participación del 45 % en el capital de Horse Powertrain

La inversión consolida una asociación estratégica clave entre Horse Powertrain y Aramco, aprovechando su experiencia y recursos colectivos para lograr avances en tecnologías de sistemas de propulsión, combustibles sintéticos y lubricantes

La asociación se basa en los esfuerzos de investigación y desarrollo (I+D) de Aramco en soluciones de movilidad con bajas emisiones de carbono, y tiene como objetivo contribuir a la reducción de las emisiones del transporte y ayuda a perseguir la visión de Horse Powertrain de convertirse en un proveedor consolidado de sistemas de propulsión de nivel 1 para acelerar la transición energética

DHAHRAN, Arabia Saudí, 2 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- Aramco, una de las principales empresas integradas de energía y productos químicos del mundo, a través de una filial directa y de propiedad absoluta, Aramco Asia Singapore Pte. Ltd., ha completado la compra de una participación del 10% en el capital de Horse Powertrain, líder mundial en soluciones de sistemas de propulsión híbridos y de combustión interna. La transacción se basa en los esfuerzos de Aramco por desarrollar nuevas soluciones de movilidad con el potencial de reducir las emisiones del transporte.

La finalización de la transacción se produce tras la firm de los acuerdos definitivos el 28 de junio de 2024 y la recepción de todas las aprobaciones reglamentarias correspondientes. La inversión de Aramco se basa en una valoración empresarial de 7.400 millones de euros de Horse Powertrain, en la que Renault Group y Geely (a través de Geely Holding y Geely Auto) conservan cada uno una participación del 45%.

Ahmad O. Al Khowaiter, vicepresidente ejecutivo de Aramco de Tecnología e Innovación, dijo: "Para abordar las emisiones del transporte se necesita una amplia gama de enfoques que tengan en cuenta la naturaleza diversa del parque automotor mundial, las grandes disparidades en las infraestructuras de transporte y las necesidades específicas de los conductores en diferentes países. En Aramco, estamos buscando una serie de posibles soluciones innovadoras, desde combustibles sintéticos con menor contenido de carbono hasta motores de combustión interna más eficientes, mientras buscamos oportunidades para marcar la diferencia. Nuestra inversión en Horse Powertrain se basa en nuestra considerable I+D en este campo. Al unir fuerzas con dos de los principales fabricantes de automóviles del mundo, nuestro objetivo es aprovechar nuestro conocimiento colectivo para impulsar soluciones de movilidad con menores emisiones".

Matias Giannini, consejero delegado de Horse Powertrain, dijo: "Estamos encantados de que Aramco haya cerrado su inversión en Horse Powertrain. La experiencia de Aramco en combustibles alternativos y sintéticos hace que Aramco sea el socio ideal para nosotros a la hora de ofrecer soluciones de sistemas de propulsión con menores emisiones. Al fortalecer nuestro liderazgo tecnológico con esta asociación, Horse Powertrain será cada vez más valioso como socio para las marcas automotrices que buscan beneficiarse de nuestra experiencia y nuestra presencia de producción global."

Jamal Muashsher, consejero delegado de Valvoline Global Operations, comentó: "Como socio técnico y proveedor de Horse Powertrain, esperamos aplicar los más de 150 años de experiencia en el sector de automoción y la tradición de innovación de Valvoline Global para desarrollar soluciones preparadas para el futuro en tecnología de motores de combustión interna, combustibles y lubricantes. Nuestro nuevo esfuerzo conjunto con Horse Powertrain y Aramco se basa en la sólida trayectoria de Valvoline Global en asociaciones con fabricantes de equipos originales. A través de la colaboración, estamos ayudando a dar forma a la próxima generación de movilidad".

Se espera que la inversión de Aramco acelere los esfuerzos de Horse Powertrain para desarrollar motores de combustión interna e híbridos de próxima generación, junto con tecnologías complementarias como soluciones de combustible alternativo e hidrógeno. Como parte de la transacción, Aramco y su filial Valvoline Global Operations colaborarán con Horse Powertrain en innovaciones en tecnología de motores de combustión interna, combustibles y lubricantes. Gracias a su liderazgo tecnológico, fabricación global y economías de escala, Horse Powertrain consolidará aún más su propuesta de valor para los grupos de automoción y de transporte en todo el mundo. Horse Powertrain aspira a convertirse en un socio inigualable en materia de soluciones de propulsión híbrida y de motor de combustión interna de última generación y accesibles, que ayude a reducir las emisiones globales de los vehículos.

La Junta Directiva de Horse Powertrain está compuesta actualmente por siete miembros:

Tres directores de Geely: Daniel Donghui Li (vicepresidente de Geely Auto y consejero delegado de Geely Holding) se convertirá en presidente de la Junta, Jerry Gan (consejero delegado de Geely Auto Group) y Andy An (presidente de Geely Holding y presidente de Geely Auto Group)

(vicepresidente de Geely Auto y consejero delegado de Geely Holding) se convertirá en presidente de la Junta, (consejero delegado de Geely Auto Group) y (presidente de Geely Holding y presidente de Geely Auto Group) Tres directores de Renault Group: François Provost (director de adquisiciones, asociaciones y asuntos públicos de Renault Group), Thierry Charvet (director de industria y calidad de Renault Group) y Denis Le Vot (consejero delegado de Dacia y director de la cadena de suministro de Renault Group)

(director de industria y calidad de Renault Group) y (consejero delegado de Dacia y director de la cadena de suministro de Renault Group) Un director de Aramco: Ali A. Al Meshari (vicepresidente sénior de supervisión y coordinación de tecnología de Aramco)

Información de Horse Powertrain:

17 plantas globales

10 clientes industriales en 130 países, incluidos fabricantes de vehículos

Cinco centros de I+D

Aproximadamente 19.000 empleados

Presencia estratégica centrada en China , Europa y América Latina

, Europa y América Latina Se prevén aproximadamente 5 millones de unidades de propulsión por año

Se cubren todos los tipos de soluciones de propulsión: híbridos completos, híbridos enchufables de largo alcance y motores de combustión interna que utilizan combustibles alternativos como etanol, metanol, GLP, GNC, hidrógeno, etc.

Acerca de Horse Powertrain

Horse Powertrain es líder mundial en soluciones de sistemas de propulsión híbridos y de combustión. Está formada por dos divisiones, Aurobay y HORSE. La empresa, con sede en Londres (Reino Unido), emplea a 19.000 personas en todo el mundo en 17 plantas y cinco centros de I+D. Horse Powertrain se creó oficialmente el 31 de mayo de 2024. www.horse-powertrain.com

Acerca de Aramco

Como una de las principales empresas integradas de energía y productos químicos del mundo, nuestro equipo global se dedica a generar un impacto en todo lo que hacemos, desde el suministro de suministros de petróleo cruciales hasta el desarrollo de nuevas tecnologías energéticas. Nos centramos en hacer que nuestros recursos sean más confiables, más sostenibles y más útiles, ayudando a promover el crecimiento y la productividad en todo el mundo. www.aramco.com

Acerca de Renault Group

Renault Group está a la vanguardia de una movilidad que se reinventa. Reforzado por su alianza con Nissan y Mitsubishi Motors y su experiencia única en electrificación, Renault Group está compuesto por cuatro marcas complementarias -Renault, Dacia, Alpine y Mobilize- que ofrecen soluciones de movilidad sostenibles e innovadoras a sus clientes. Implantado en más de 130 países, el Grupo ha vendido 2,235 millones de vehículos en 2023. Emplea a más de 105.000 personas que encarnan cada día su propósito, para que la movilidad acerque a las personas.

Dispuesto a afrontar retos tanto en la carretera como en la competición, Renault Group se compromete a una ambiciosa transformación que genere valor. Ésta se centra en el desarrollo de nuevas tecnologías y servicios y en una nueva gama de vehículos aún más competitivos, equilibrados y electrificados. En línea con los retos medioambientales, la ambición del Grupo es alcanzar la neutralidad de carbono en Europa para 2040. www.renaultgroup.com

Acerca de Zhejiang Geely Holding Group

Zhejiang Geely Holding Group (Geely Holding) es un grupo automovilístico global que posee varias marcas automotrices internacionales reconocidas, con operaciones que abarcan toda la cadena de valor automotriz, desde la investigación, el desarrollo y el diseño hasta la producción, las ventas y el servicio. Fundada en 1986 por Eric Li, presidente de la compañía, en la ciudad de Taizhou en la provincia china de Zhejiang, Geely Holding lanzó su negocio de automoción en 1997 y ahora tiene su sede en Hangzhou, China. Hoy, Geely Holding opera varias marcas, incluidas Geely Auto, Lynk & Co, ZEEKR, Geometry, Volvo Cars, Polestar, Lotus, London Electric Vehicle Company, Farizon Auto y Cao Cao Mobility. Geely Holding vendió cerca de 2,8 millones de vehículos en 2023, con ventas de Volvo Cars que alcanzaron las 708.716 unidades a nivel mundial y la entidad que cotiza en Hong Kong de Geely Auto Group informó ventas que alcanzaron las 1.686.516 unidades. Geely Holding emplea a más de 130.000 personas en todo el mundo y ha estado en la lista Fortune Global 500 durante los últimos 10 años. Para obtener más información sobre Zhejiang Geely Holding Group, consulte el sitio web oficial en www.zgh.com .

Acerca de Geely Automobile Holdings Limited

Geely Automobile Holdings Limited ("Geely Auto" y sus filiales, colectivamente el "Geely Auto Group") (código bursátil SEHK: 175) es un fabricante de automóviles que se centra en el desarrollo, la fabricación y las ventas de vehículos de pasajeros. Geely Auto Group vende la mayoría de sus productos en el mercado chino y también ha ampliado sus ventas mediante la exportación a otros países en los últimos años. Geely Auto Group tiene bases de producción en varias partes de China continental y cuenta con más de 60.000 empleados. Geely Auto cotiza en el tablero principal de la Bolsa de Valores de Hong Kong Limited ("SEHK") y ha sido un componente del índice Hang Seng desde 2017. El accionista mayoritario de Geely Auto es Zhejiang Geely Holding.

