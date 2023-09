Aramco entra en el mercado minorista sudamericano con la adquisición de Esmax (2)

El acuerdo abre nuevas oportunidades de mercado y promueve la expansión global Downstream de Aramco

(Información remitida por la empresa firmante)

DHAHRAN, Arabia Saudí, 17 de septiembre de 2023 /PRNewswire/ -- Aramco, una de las principales empresas integradas de energía y productos químicos del mundo, ha acordado comprar una participación del 100% en Esmax Distribución SpA ("Esmax") de Southern Cross Group, una empresa de capital privado centrada en Latinoamérica. La transacción está sujeta a ciertas condiciones habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias.

Esmax es un minorista diversificado líder de combustibles y lubricantes en Chile. Su presencia nacional incluye estaciones minoristas de combustible, operaciones aeroportuarias, terminales de distribución de combustible y una planta de mezcla de lubricantes.

La adquisición planificada de Esmax por parte de Aramco sería su primera inversión minorista Downstream en Sudamérica, reconociendo el potencial y el atractivo de estos mercados y al mismo tiempo avanzando en la estrategia de Aramco de fortalecer su cadena de valor downstream. Esta transacción permitiría a Aramco asegurar puntos de venta para sus productos refinados y ayudaría a expandir su negocio minorista a nivel internacional. La adquisición también desbloquearía nuevas oportunidades de mercado para los lubricantes de la marca Valvoline, tras la adquisición por parte de Aramco del negocio de productos globales Valvoline Inc. en febrero de 2023.

Mohammed Y. Al Qahtani, presidente de Aramco Downstream, comentó: "Este acuerdo es otro hito más en nuestra estrategia para hacer crecer la presencia downstream de Aramco a nivel mundial y expandir nuestros negocios minoristas, de lubricantes y comerciales. Estamos entusiasmados con las oportunidades que presenta, creando sinergias con nuestros amplios sistemas comerciales y de fabricación. Además, crea una plataforma para lanzar la marca Aramco tanto en Chile como en Sudamérica de manera más amplia, desbloqueando un potencial significativo para capitalizar nuevos mercados para nuestros productos. Esmax es una empresa bien administrada en Chile con más de 100 años de experiencia con activos de calidad y potencial de crecimiento. Estamos entusiasmados de que la excelente gente de Esmax se una a la familia Aramco mientras continuamos ejecutando nuestra estrategia downstream."

Acerca de Aramco

Aramco es una empresa global integrada de energía y productos químicos. Nos impulsa nuestra creencia fundamental de que la energía es oportunidad. Desde producir aproximadamente uno de cada ocho barriles del suministro mundial de petróleo hasta el desarrollo de nuevas tecnologías energéticas, nuestro equipo global está dedicado a generar impacto en todo lo que hacemos. Nos centramos en hacer que nuestros recursos sean más fiables, más sostenibles y más útiles. Esto ayuda a promover la estabilidad y el crecimiento a largo plazo en todo el mundo. www.aramco.com

Twitter: Aramco

Responsabilidad

El comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas. Todas las declaraciones que no sean declaraciones relacionadas con hechos históricos o actuales incluidas en el comunicado de prensa son declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas brindan las expectativas y proyecciones actuales de la Compañía relacionadas con sus gastos de capital e inversiones, proyectos importantes y desempeño upstream y downstream, incluso en relación con sus homólogos. Estas declaraciones pueden incluir, entre otras, cualquier declaración precedida, seguida o incluyendo palabras como "objetivo", "creer", "esperar", "pretender", "puede", "anticipar", "estimar". "plan", "proyecto", "puede tener", "probable", "debería", "podría" y otras palabras y términos de significado similar o negativo. Dichas declaraciones prospectivas implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores importantes fuera del control de la Compañía que podrían causar que los resultados, desempeño o logros reales de la Compañía sean materialmente diferentes de los resultados, desempeño o logros esperados expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas, incluyendo los siguientes factores: oferta y demanda internacional de petróleo crudo y el precio al que vende el petróleo crudo; el impacto de COVID-19 en las condiciones económicas y comerciales y en la oferta y demanda de petróleo crudo, gas y productos refinados y petroquímicos; presión competitiva; preocupaciones e impactos del cambio climático; clima; ciclicidad de los sectores del gas, el petróleo, la refinería y la petroquímica; terrorismo y conflictos armados; acontecimientos económicos o políticos adversos; riesgos y peligros operativos en las industrias de petróleo y gas, refinería y petroquímica; cualquier desviación o cambio significativo en las condiciones económicas y operativas existentes que podrían afectar a la cantidad y el valor estimado de las reservas probadas de la Compañía; pérdidas por riesgos relacionados con seguros insuficientes; la capacidad de la Compañía para cumplir con proyectos actuales y futuros; comparabilidad entre períodos; la capacidad de la Compañía para obtener beneficios de adquisiciones recientes y futuras, incluso con respecto a SABIC; riesgos relacionados con la operación en varios países; la dependencia de la Compañía de su alta dirección y personal clave; la fiabilidad y seguridad de los sistemas informáticos de la Compañía; litigios a los que la Compañía esté o pueda estar sujeta; riesgos relacionados con petróleo, gas, medio ambiente, salud y seguridad y otras regulaciones que impactan las industrias en las que opera la Compañía; riesgos relacionados con operaciones internacionales, incluidas sanciones y restricciones comerciales, leyes antisoborno y anticorrupción y otras leyes y regulaciones; riesgos derivados de requisitos para obtener, mantener y renovar licencias, permisos y aprobaciones gubernamentales; riesgos derivados de leyes, regulaciones y otros requisitos o expectativas existentes y potenciales relacionados con la protección ambiental, leyes y regulaciones de salud y seguridad, y venta y uso de productos químicos y plásticos; cambios potenciales en la compensación de ecualización recibida en relación con las ventas internas de hidrocarburos; impacto potencial en las tasas impositivas si la Compañía no separa su negocio downstream en un plazo establecido por el Gobierno de Arabia Saudí; riesgos relacionados con proyectos dirigidos por el gobierno y otros requisitos gubernamentales, incluidos aquellos relacionados con el nivel máximo de producción de petróleo crudo establecido por el gobierno y el MSC objetivo; así como la importancia de la industria de los hidrocarburos para el Gobierno; inestabilidad y malestar político y social y conflictos armados reales o potenciales en las regiones en las que opera la Compañía y otras áreas; fluctuaciones de tipos de interés y de cambio; riesgos que surgirían si el Gobierno eliminara o cambiara la vinculación de SAR al dólar estadounidense; y otros riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran de las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa, como se establece en los últimos informes periódicos de la Compañía presentados ante la Bolsa de Valores de Arabia Saudí. Para obtener información adicional sobre los riesgos e incertidumbres potenciales que podrían causar que los resultados reales difieran de los resultados previstos, consulte los últimos informes periódicos de la Compañía presentados ante la Bolsa de Valores de Arabia Saudí. Dichas declaraciones prospectivas se basan en numerosas suposiciones sobre las estrategias comerciales presentes y futuras de la Compañía y el entorno en el que operará en el futuro. La información contenida en el comunicado de prensa, incluidas, entre otras, las declaraciones prospectivas, se aplica únicamente a la fecha de este comunicado de prensa y no pretende ofrecer ninguna garantía sobre resultados futuros. La Compañía renuncia expresamente a cualquier obligación o compromiso de difundir actualizaciones o revisiones del comunicado de prensa, incluidos datos financieros o declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo, a menos que lo exija la ley o regulación aplicable. Ninguna persona debe interpretar el comunicado de prensa como un asesoramiento financiero, fiscal o de inversión. No se debe depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/aramco-entra-en-el-mercado-minorista-sudamericano-con-la-adquisicion-de-esmax-301929802.html