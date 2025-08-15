Aramco firma un acuerdo para Jafurah con un consorcio liderado por Global Infrastructure Partners (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

Aramco firma un acuerdo midstream de 11.000 millones de dólares para Jafurah con un consorcio internacional liderado por Global Infrastructure Partners

Jafurah Midstream Gas Company obtiene una importante inversión extranjera directa, junto con un acuerdo para el arrendamiento con opción de compra de los derechos de desarrollo y uso de los activos midstream de Aramco en Jafurah.

Aramco recibirá un anticipo de 11.000 millones de dólares al finalizar la operación, lo que destaca el potencial de creación de valor de su programa de inversión de capital en curso.

La transacción impulsará la optimización de los activos de Aramco, lo que refleja una perspectiva positiva para la demanda de gas en Arabia Saudita.

DHAHRAN, Arabia Saudita, 15 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Aramco, una de las principales empresas integradas de energía y productos químicos del mundo, ha firmado un acuerdo de arrendamiento y retroarriendo de 11.000 millones de dólares para sus instalaciones de procesamiento de gas de Jafurah con un consorcio de inversores internacionales, liderado por fondos administrados por Global Infrastructure Partners (GIP), parte de BlackRock.

Jafurah es el mayor yacimiento de gas no asociado del Reino de Arabia Saudita, con un estimado de 229 billones de pies cúbicos estándares de gas crudo y 75.000 millones de barriles de condensado. Es un componente clave de los planes de Aramco para aumentar la capacidad de producción de gas en un 60 % entre 2021 y 2030, a fin de satisfacer la creciente demanda.

Como parte de la transacción, una filial recién formada, Jafurah Midstream Gas Company (JMGC), arrendará los derechos de desarrollo y uso de la planta de gas del campo Jafurah y la planta de fraccionamiento de NGL de Riyas, y los arrendará a Aramco por un período de 20 años. JMGC recibirá una tarifa, pagadera por Aramco, a cambio de otorgarle el derecho exclusivo de recibir, procesar y tratar el gas crudo de Jafurah.

Aramco tendrá una participación mayoritaria del 51 % en JMGC, y el 49 % restante estará en manos de inversores liderados por GIP. Se espera que la transacción, que no impondrá restricciones a los volúmenes de producción de Aramco, se cierre lo antes posible, sujeta a las condiciones de cierre habituales.

Amin H. Nasser, director general y consejero delegado de Aramco, afirmó: "Jafurah es un pilar fundamental de nuestro ambicioso programa de expansión de gas, y la participación del consorcio liderado por GIP como inversor en un componente clave de nuestras operaciones de gas no convencional demuestra la atractiva propuesta de valor del proyecto. Esta inversión extranjera directa en el Reino también resalta el atractivo de la estrategia a largo plazo de Aramco para la comunidad inversora internacional. Mientras Jafurah se prepara para iniciar la primera fase de producción este año, el desarrollo de las fases posteriores avanza por buen camino. Esperamos que Jafurah desempeñe un papel importante como proveedor de materias primas para el sector petroquímico y que suministre la energía necesaria para impulsar nuevos sectores en crecimiento, como los centros de datos de IA, en el Reino".

Bayo Ogunlesi, presidente y consejero delegado de GIP, afirmó: "Nos complace profundizar nuestra colaboración con Aramco mediante nuestra inversión en la infraestructura de gas natural de Arabia Saudita, un pilar clave de los mercados globales de gas natural. El anuncio de hoy refuerza la larga relación de BlackRock y GIP con Aramco para satisfacer la creciente demanda del mercado de combustibles más limpios, seguridad energética y asequibilidad energética".

La oportunidad de invertir en uno de los proyectos de gas natural más importantes de la región despertó un gran interés entre inversores de todo el mundo. Entre los coinversores de la transacción se incluyen importantes inversores institucionales de Asia y Oriente Medio. Una vez completada, la transacción impulsará la optimización de los activos de Aramco y generará valor adicional gracias al desarrollo del yacimiento de gas Jafurah.

El equipo de inversión en capital de infraestructura para el mercado medio de GIP, que invierte en activos y negocios de infraestructura diversificados y contratados para este mercado en todo el mundo, cuenta con una sólida trayectoria de inversiones exitosas en Oriente Medio. Esta inversión también se basa en la sólida relación existente entre Aramco y BlackRock. En 2022, BlackRock codirigió un consorcio de inversores en una inversión minoritaria independiente en Aramco Gas Pipelines Company.

Acerca de Aramco

Como una de las empresas líderes mundiales en energía y productos químicos integrados, nuestro equipo global se dedica a generar impacto en todo lo que hacemos, desde el suministro de petróleo esencial hasta el desarrollo de nuevas tecnologías energéticas. Nos centramos en hacer que nuestros recursos sean más fiables, sostenibles y útiles, contribuyendo así al crecimiento y la productividad a nivel mundial. https://www.aramco.com

Acerca de Global Infrastructure Partners (GIP)

Global Infrastructure Partners (GIP), parte de BlackRock, es un inversor líder en infraestructura especializado en invertir, poseer y operar algunos de los activos más grandes y complejos de los sectores de energía, transporte, infraestructura digital y gestión del agua y los residuos. Con el pragmatismo energético como eje central de nuestra tesis de inversión, estamos bien posicionados para impulsar la transición energética global.

La plataforma escalable de GIP gestiona más de 183.000 millones de dólares en activos. Creemos que nuestro enfoque en activos de infraestructura real, junto con nuestra sólida red de originación propia y nuestra amplia experiencia operativa, nos permite gestionar responsablemente el capital de nuestros clientes y generar un impacto económico positivo en las comunidades. Para más información, visite www.global-infra.com.

Descargo de responsabilidad

El comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas. Todas las declaraciones incluidas en el comunicado, salvo las relativas a hechos históricos o actuales, se consideran declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas reflejan las expectativas y proyecciones actuales de la Compañía en relación con sus gastos de capital e inversiones, proyectos principales y rendimiento upstream y downstream, incluyendo el rendimiento en comparación con sus competidores. Estas declaraciones pueden incluir, entre otras, cualquier declaración precedida, seguida o que incluya palabras como "objetivo", "creer", "esperar", "aspirar", "pretender", "meta", "puede", "anticipar", "estimar", "planificar", "proyectar", "puede tener", "probable", "debería", "podría" y otros términos con significado similar o su forma negativa. Dichas declaraciones prospectivas involucran riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores importantes fuera del control de la Compañía que podrían causar que los resultados, el desempeño o los logros reales de la Compañía sean materialmente diferentes de los resultados, el desempeño o los logros esperados expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas, incluidos los siguientes factores: oferta global, demanda y fluctuaciones de precios de petróleo, gas y petroquímicos; condiciones económicas globales; competencia en las industrias en las que opera Saudi Aramco; preocupaciones sobre el cambio climático, condiciones meteorológicas e impactos relacionados en la demanda global de hidrocarburos y productos basados en hidrocarburos; riesgos relacionados con la capacidad de Saudi Aramco para cumplir con éxito sus objetivos ESG, incluido su fracaso para cumplir completamente con sus objetivos de reducción de emisiones de GEI para 2050; condiciones que afectan el transporte de productos; riesgo operativo y peligros comunes en las industrias de petróleo y gas, refinación y petroquímica; la naturaleza cíclica de las industrias de petróleo y gas, refinación y petroquímica; inestabilidad política y social y disturbios y conflictos armados reales o potenciales en la región MENA y otras áreas; desastres naturales y pandemias o epidemias de salud pública; la gestión del crecimiento de Saudi Aramco; la gestión de las subsidiarias, operaciones conjuntas, empresas conjuntas, asociadas y entidades de la Compañía en las que tiene una participación minoritaria; la exposición de Saudi Aramco a la inflación, el riesgo de tasa de interés y el riesgo cambiario; los riesgos relacionados con operar en una industria regulada y los cambios en las regulaciones de petróleo, gas, medio ambiente u otras que impactan las industrias en las que Saudi Aramco opera; procedimientos legales, asuntos de comercio internacional y otras disputas o acuerdos; y otros riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran de las declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa, como se establece en los últimos informes periódicos de la Compañía presentados ante la Bolsa de Valores de Arabia Saudita. Para obtener más información sobre los posibles riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran de los previstos, consulte los últimos informes periódicos de la Compañía presentados ante la Bolsa de Valores de Arabia Saudita. Dichas declaraciones prospectivas se basan en numerosas suposiciones sobre las estrategias comerciales presentes y futuras de la Compañía y el entorno en el que operará en el futuro. La información contenida en este comunicado de prensa, incluidas, entre otras, las declaraciones prospectivas, se aplica únicamente a la fecha de este comunicado y no pretende ofrecer garantía alguna sobre resultados futuros. La Compañía renuncia expresamente a cualquier obligación o compromiso de difundir actualizaciones o revisiones del comunicado de prensa, incluidos datos financieros o declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o cualquier otra causa, a menos que así lo exija la legislación o normativa aplicable. Nadie debe interpretar este comunicado de prensa como asesoramiento financiero, fiscal o de inversión. No se debe confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas.

