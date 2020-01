COMUNICADO: Arantxa Molinero se incorpora al equipo de publishers en Vidoomy

Publicado 07/01/2020 9:43:04 CET

Vidoomy, la adtech española de video advertising ha incorporado recientemente a Arantxa Molinero en su departamento de Publisher Manager como parte de su estrategia de crecimiento

Esta incorporación tiene como objetivo ampliar el inventario de soportes directos premium que confían en Vidoomy además de afianzar las relaciones ya existentes.

Arantxa Molinero jugará un importante papel en los vínculos comerciales de la compañía con sus clientes y en las relaciones profesionales derivadas del trato técnico. Vidoomy posee un inventario superior a 2500 sites directos a nivel internacional. Estos websites permiten a la compañía ofrecer a anunciantes una plataforma de acceso a audiencias de calidad sin riesgo de fraude publicitario. Su tecnología propia, implementada en cada uno de los soportes publicitarios premium que la compañía gestiona, hace difusión de los vídeos promocionales de las marcas internacionales más conocidas.

En Vidoomy, será desde hoy la encargada de mejorar el ROI de cada uno de los medios que confían en la compañía para monetizar sus espacios publicitarios y obtener un mejor rendimiento de sus inversiones. Esto se traduce en una mejora de los beneficios obtenidos por ambas partes: de un lado, publishers y medios recibirán unos mejores rentabilidad al poder ser compatible su estrategia con Vidooomy con las que ya posean, y por otro lado, Vidoomy verá incrementado el número de sites online que podrá ofrecer a anunciantes y marcas.

Arantxa es además especialista en desarrollo de producto y pitching, y cuenta también con experiencia en gestión, coordinación y optimización de campañas. Con una experiencia en el landscape de la publicidad de más de 6 años ha tenido la oportunidad de desarrollarse profesionalmente en distintos proyectos relacionados con la publicidad digital y el marketing de la mano de reconocidas compañías como Adux Spain.

Todo ello forma parte de un background que le permitirá un contacto con los medios y soportes publicitarios más eficaz y productivo a la hora de llevar a cabo proyectos y propuestas de valor para el mercado.

Para Arantxa Molinero, el comienzo con Vidoomy no habría podido comenzar de mejor modo: ”Tras unos meses en lo que me he sumergido en otras áreas del mundo publicitario, vuelvo al trato con los medios.Su proyecto y visión me encantó desde el primer momento por lo que empiezo con muchas ganas e ilusión una nueva etapa profesional. Tengo que agradecer al equipo de Vidoomy que hayan confiado en mí y la buena acogida que me han dado”.

Vidoomy refuerza con esta última incorporación uno de los departamentos fundamentales de la compañía, para poder continuar con el crecimiento exponencial que ha tenido desde que se introdujo en el mercado.

http://www.vidoomy.com

Contacto

Nombre contacto: Marta Busons

Descripción contacto: Teléfono de contacto: 673688225