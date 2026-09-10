Arasan participa en el evento de interoperabilidad I3C® en Taipéi

(Información remitida por la empresa firmante)

-Arasan refuerza el cumplimiento de la norma MIPI I3C con su participación en el evento de interoperabilidad I3C en Taipéi

Arasan Chip Systems anuncia su participación en la sesión de interoperabilidad MIPI I3C en Taipéi los días 19 y 20 de octubre de 2026, con sus soluciones IP I3C Host, I3C Dual e I3C Device.

SAN JOSE, California, 10 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Arasan Chip Systems anuncia su participación en la sesión de interoperabilidad I3C que se celebrará paralelamente a la reunión de miembros en Taipéi. Arasan probará sus soluciones IP de Host I3C, IP de modo dual I3C (compatible con Host y Dispositivo I3C) e IP de Dispositivo I3C junto con otros participantes en las pruebas de interoperabilidad I3C. Asimismo, Arasan probará su pila de software I3C patentada y disponible para licenciamiento.

Arasan ha participado de manera constante en las sesiones de interoperabilidad de MIPI I3C y ha tomado parte en múltiples eventos de este tipo a nivel mundial hasta la fecha. Nuestra participación no solo garantiza el cumplimiento de nuestra IP I3C, sino que también impulsa el estándar I3C mediante la interoperabilidad y el cumplimiento normativo entre los proveedores.

"Seguimos invirtiendo para garantizar el cumplimiento de nuestra cartera de propiedad intelectual (IP) MIPI I3C mediante la participación en las sesiones de interoperabilidad I3C organizadas por MIPI", afirmó Prakash Kamath, director de tecnología (CTO) de Arasan. "Los eventos de interoperabilidad también nos ayudan a establecer relaciones con otros participantes, y trasladamos estos beneficios a nuestros licenciatarios al suministrarles productos que cumplen con las especificaciones I3C".

La especificación I3C HCI™ estandariza la interfaz para permitir la creación de controladores de software comunes. Arasan está probando su IP de host I3C, que cumple con las especificaciones más recientes de I3C HCI™ v1.2, junto con su pila de software para Linux y su HDK I3C, los cuales también están a disposición de los clientes.

La IP I3C de Arasan es totalmente configurable mediante múltiples parámetros y scripts sencillos. Nuestra IP I3C se ha integrado a la perfección con nuestros núcleos de IP MIPI CSI-2, así como con nuestras IP C-PHY™ y D-PHY™, para permitir el control de sensores de cámara. Los proveedores de sensores y procesadores de aplicaciones (AP) pueden obtener la licencia del paquete completo de IP I3C, CSI y C/D-PHY™ de Arasan.

La IP I3C de Arasan ha sido licenciada por más de 25 empresas, cuenta con validación en silicio y se encuentra en fase de producción en múltiples SoC. Puede encontrar más información sobre la IP I3C de Arasan en: https://www.arasan.com/products/mipi/I3C/

Para obtener la licencia de la propiedad intelectual (IP) Total I3C de Arasan —que incluye la IP del controlador I3C, la IP de la capa física (PHY) I3C y la pila de software I3C—, contacte a bonnie.noufer@arasan.com.

Acerca de Arasan

Arasan Chip Systems, miembro colaborador de la asociación MIPI desde 2005, es un proveedor líder de propiedad intelectual (IP) para interfaces de almacenamiento y conectividad móvil. Las soluciones integrales de IP de Arasan —de alta calidad y validadas en silicio— abarcan IP digital, IP de capa física (PHY) AMS, IP de verificación, kits de desarrollo de hardware (HDK) y software. Arasan cuenta con una cartera de productos especializada en SoC para dispositivos móviles. Para más información, visite arasan.com.

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