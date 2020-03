COMUNICADO: El arbitraje crypto-fiat, refugio para los mercados ante la situación de crisis actual

Desde que a finales de 2019 saltase la alerta en China sobre la existencia del coronavirus, los mercados han sufrido una caída global sin precedentes, caída que sin embargo no afecta a los resultados de las operaciones en el arbitraje crypto-fiat, según mind.capital

Esta situación que se está viviendo tiene al miedo como protagonista en varios aspectos de la sociedad. Las medidas que han sido necesarias tomar para poder acabar con ella, han generado una situación de crisis histórica.



Los negocios y las empresas tanto de ámbito global como local han visto afectada su actividad y el freno de la economía a todo los niveles es más que evidente, aún más con la incertidumbre y el miedo que genera algo de final y consecuencias desconocidas.



Todos los mercados han sufrido pérdidas históricas y prácticamente ningún mercado se salva. El mercado inmobiliario, las bolsas internacionales, el oro, incluso el propio Bitcoin, que ha sido definido durante mucho tiempo por los amantes del mundo crypto como un valor refugio, ha sufrido una de sus mayores caídas, hasta un 20% en un solo día, por no hablar de otros criptoactivos como el Ether que ha llegado a perder el 30%, según afirma mind.capital.



El motivo de estas caídas ha sido sin duda el miedo que ha impulsado a los usuarios de criptoactivos a vender buscando mayor liquidez en momento de gran incertidumbre actual y de falta de información sobre cuándo y cómo comenzará la recuperación de la normalidad.



Paradójicamente, en una situación de debacle de la mayoría de los mercados, los productos basados en el mercado de los criptoactivos, en especial el arbitraje crypto-fiat, como es el caso de mind.capital, no solo resiste sino que no se ha inmutado, ya que los resultados positivos en las operaciones de arbitraje son posibles gracias a dos factores, la descentralización del propio mercado y las fluctuaciones de valor tanto de criptoactivos como de moneda fiat.



La descentralización forma parte de la propia naturaleza de este mercado y las fluctuaciones de valor no se ven afectadas por la crisis ya que si bien los criptoactivos han tenido una menor cotización, la volatilidad no hace más que favorecer las estrategias de arbitraje.







Contacto

Nombre contacto: Óscar y Gonzalo García-Pelayo

Descripción contacto: Vicepresidente y CEO-Presidente de Mind.Capital

Teléfono de contacto: 910 78 02 34