COMUNICADO: ARC Europe y HERE Mobility unen fuerzas para dirigir soluciones MaaS en servicios de asistencia en carretera inteligente

Publicado 25/11/2019 9:02:45 CET

BRUSELAS, 25 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- Anticipando la futura demanda de clientes para la digitalización de los servicios de movilidad, ARC Europe y HERE Mobility están asociándose para ofrecer soluciones Mobility as a Service (MaaS) en el contexto de asistencia en carretera.

Tras el lanzamiento de éxito de los servicios Smart Roadside Assistance (RSA) a grandes fabricantes de equipamiento original, ARC Europe está tomando el mando en la integración de soluciones MaaS en su ecosistema de asistencia digital.

El alcance de esta asociación es ofrecer soluciones MaaS digitales personalizadas para mantener a los conductores móviles una vez se produce el incidente.

El grupo ARC Europe busca ofrecer a su ecosistema digital una experiencia del usuario MaaS paneuropea sencilla, que complementará el proceso de asistencia digital en carretera.

Así, tras un incidente, el beneficiario podrá no solo solicitar y seguir el vehículo de asistencia desde cualquier interfaz digital (smartphone o tablero del coche), sino también solicitar, reservar y seguir en tiempo real un recurso de movilidad de su elección.

El HERE Mobility Marketplace es una plataforma global y abierta que abarca todas las opciones de transporte en tiempo real, incluyendo taxis, contratos privados y transporte público en todo el mundo. A través del HERE Mobility Marketplace, ARC Europe puede ofrecer servicios de transporte integrados, fiables y completos a sus clientes, gestionando todas sus solicitudes mediante un solo tablero racionalizado .

"Estamos orgullosos de asociarnos con ARC Europe para añadir el HERE Mobility Marketplace a sus servicios", dijo Liad Itzhak, vicepresidente y director de HERE Mobility. "Esta asociación nos permite ofrecer a los clientes de ARC Europe el valor añadido de un trayecto integrado y seguro de acuerdo con sus necesidades".

Según el investigador de mercado Reports and Data [https://www.tu-auto.com/what-maas-really-means-for-automaker...], el mercado MaaS se expandirá más de ocho veces en los próximos años desde 42.000 millones de dólares a 372 millones de dólares para 2026. Otro estudio [https://www.greencarcongress.com/2018/09/20180905-juniper.ht...] de Juniper Research ha descubierto [https://www.juniperresearch.com/press/press-releases/mobilit...] que la adopción de las plataformas MaaS sustituirá más de 2.300 millones de trayectos de coches privados urbanos anualmente para 2023, en comparación con solo 17,6 millones globalmente en 2018. Europa occidental liderará la adopción de MaaS, que supone el 83% de los trayectos MaaS globales en 2023.

Stefano Sarti, director gerente de ARC Europe, dijo: "Identificamos las similitudes estratégicas que ambos tenemos en nuestros campos. Nuestros principales clientes B2B son fabricantes de coches en Europa que afrontan la tranformación digital, pasando de la propiedad de coches al uso de los coches y buscando una experiencia cómoda también en el contexto de la asistencia. Creemos que nuestra asociación con HERE Mobility y la accesibilidad mediante el HERE Mobility Marketplace facilitará dicha transformación".

Acerca de HERE Mobility

HERE Mobility es la unidad de negocios de movilidad de HERE Technologies, que tiene el objetivo de democratizar el ecosistema de movilidad con el fin de lograr la eficiencia en la movilidad. Con su avanzada tecnología, HERE Mobility ha creado un mercado de movilidad inteligente abierto y competitivo para todos los servicios de transporte, conectando la oferta y la demanda de movilidad en tiempo real para empoderar a las personas y a los negocios en todo el mundo.

Al proporcionar las herramientas y las tecnologías correctas, HERE Mobility logra que la Movilidad como un Servicio (MaaS) sea fácil de usar y accesible para todos en todo el mundo. Desde el lanzamiento de HERE Mobility en enero de 2018, proveedores de transporte de más de 500 ciudades en Europa, los Estados Unidos y Latinoamérica se han unido al HERE Mobility Marketplace, con un total de más de 2 millones de vehículos. El HERE Mobility Marketplace ya está en operación en docenas de ciudades en diversos países, entre ellas Los Ángeles, Ámsterdam, Atenas y Barcelona, y se espera que abra en más de 100 ciudades en 2019. Vea más detalles. [https://mobility.here.com/]

Acerca de ARC Europe Group

ARC Europe Group es el mayor proveedor de servicios de asistencia en carretera B2B en Europa con una destacada red en más de 40 paises europeos. Los accionistas del Grupo son los principales clubes de automoción en Europa: ADAC, The AA, ANWB, ACI, OEAMTC, RACE, TCB y TCS.

El Grupo entró en nuevos campos de actividades, con la ambición de sostener el cambio eléctrico, ofreciendo soluciones de movilidad y servicios conectados que amplían su ámbito geográfico.

