ARC Soluciones; movilidad sin límites para personas con movilidad reducida - ARC Soluciones

(Información remitida por la empresa firmante)

España, 21 de mayo de 2026.- Para una persona con movilidad reducida, la pregunta sobre cómo desplazarse va mucho más allá de elegir entre un coche o el transporte público. Es una pregunta sobre independencia: poder decidir cuándo salir, llegar al trabajo a tiempo, hacer una gestión sin depender de nadie, visitar a la familia un domingo sin planificarlo con días de antelación. La independencia, en su sentido más amplio, es libertad. Y hoy existen soluciones que hacen posible recuperarla.

Conducción adaptada: una solución personalizada, no un parche

La adaptación de vehículos para personas con movilidad reducida ha evolucionado de forma notable en los últimos años. Lo que antes se limitaba a instalaciones básicas es hoy un ecosistema de soluciones técnicas homologadas: mandos manuales de aceleración y frenado, aceleradores adaptados al volante o al pie izquierdo, sistemas de acceso para usuarios de silla de ruedas, anclajes certificados, rampas y elevadores integrados en el propio vehículo. Cada solución se prescribe, diseña e instala en función de las necesidades concretas de la persona y del vehículo.

Lo decisivo es que cada adaptación pasa por un proceso de homologación individual ante la ITV. No es un complemento opcional: es la garantía de que la solución es segura, técnicamente correcta y legalmente válida para circular.

Más de dos décadas acompañando a personas con movilidad reducida

ARC Soluciones lleva más de veinte años en el mercado de la adaptación de vehículos en España. Con sede en Sant Just Desvern (Barcelona) y una red de más de 50 talleres certificados distribuidos por todo el territorio nacional, la compañía ofrece un servicio de proximidad que cubre desde la primera consulta hasta el seguimiento posventa.

En ese tiempo, ARC ha acumulado experiencia técnica con algunas de las marcas de adaptación más exigentes del mercado y ha construido acuerdos de trabajo con los principales fabricantes de vehículos. Esa combinación de experiencia y cobertura territorial es lo que permite ofrecer soluciones adaptadas no solo al usuario, sino al vehículo que ya tiene o que quiere adquirir.

*Llevamos más de dos décadas haciendo lo mismo: ayudar a las personas a recuperar su independencia al volante. Lo que ha cambiado es la tecnología. Lo que no ha cambiado es el compromiso con cada caso, porque detrás de cada adaptación hay una persona que quiere volver a conducir su vida.* — Alejandro Ribas, CEO de ARC Soluciones

El transporte adaptado: la otra cara de la independencia

No todas las personas con movilidad reducida pueden o quieren conducir. Para ellas, recuperar independencia pasa por el transporte adaptado: vehículos transformados para el traslado de pasajeros en silla de ruedas, con acceso por rampa o elevador, sistemas de fijación homologados y espacios diseñados para garantizar seguridad y confort durante el trayecto.

ARC trabaja tanto en el segmento de uso privado, familias que necesitan un vehículo para desplazarse con un familiar, como en el profesional: flotas de taxi adaptado, servicios de transporte sanitario no urgente, administraciones públicas y empresas de turismo accesible. En todos los casos, el proceso es el mismo: evaluación de necesidades, selección de la solución más adecuada, instalación certificada y homologación.

El reto del vehículo eléctrico: una transición que no puede dejar a nadie atrás

La electrificación del parque automovilístico español plantea un desafío concreto para la movilidad adaptada: que la transición no se convierta en una nueva barrera para la independencia de las personas con movilidad reducida. Los vehículos eléctricos presentan particularidades técnicas: arquitectura de la batería, sistemas electrónicos integrados, ausencia de motor de combustión, que complican la intervención y exigen una especialización específica.

ARC Soluciones lleva años trabajando en ese frente. En 2025, la compañía completó más de 147 adaptaciones del Mercedes EQV, una de las furgonetas eléctricas más demandadas para transporte accesible en Europa. El EQV, por sus dimensiones, su autonomía y su arquitectura interior, ofrece condiciones idóneas para instalaciones de acceso, anclaje y transporte de usuarios en silla de ruedas. Esa especialización posiciona a ARC como uno de los referentes nacionales en adaptación de vehículos eléctricos.

*El vehículo eléctrico es el presente, no el futuro. Y nuestra obligación es asegurarnos de que las personas con movilidad reducida puedan acceder a esa transición en igualdad de condiciones. El EQV ha sido una apuesta clara en esa dirección, y los resultados nos dan la razón.* — Alejandro Ribas, CEO de ARC Soluciones

Más que una adaptación: una transformación para toda la familia

En ARC Soluciones no se instalan únicamente productos para la conducción y el transporte de personas con movilidad reducida. Lo que realmente hacen es devolver independencia, seguridad y confianza. Cada adaptación representa algo mucho más grande que una solución técnica: representa la posibilidad de volver a conducir, de viajar con tranquilidad, de recuperar rutinas, sueños y libertad.

Y esa libertad no solo transforma la vida de la persona usuaria. También cambia la vida de su entorno. Detrás de cada adaptación hay madres, padres, hijos, parejas y familias enteras que dejan de vivir pendientes de horarios, desplazamientos o limitaciones constantes. Dejan de depender de tener que llevar, recoger o reorganizar toda su vida alrededor de una necesidad de movilidad.

Porque cuando una persona recupera independencia, toda la familia recupera tranquilidad, tiempo y calidad de vida. Por eso afirman que no venden un producto, crean experiencias que transforman vidas, devolviendo independencia a las personas y tranquilidad a quienes más las quieren.

La independencia como derecho, no como excepción

Las soluciones existen, la tecnología está disponible y la red de talleres especializados cubre prácticamente todo el territorio. Lo que falta, en muchos casos, es información: saber que es posible, saber a quién acudir y saber que el proceso tiene acompañamiento desde el principio hasta el final.

Ese es, precisamente, el punto de partida de ARC Soluciones: acompañar a cada persona en el proceso de recuperar su independencia, con rigor técnico, con proximidad y con la experiencia de más de dos décadas haciéndolo.

Sobre ARC Soluciones

ARC Soluciones es la empresa de referencia en España en adaptación de vehículos para personas con movilidad reducida. Con más de dos décadas de experiencia, una red de más de 50 talleres certificados en todo el territorio nacional y acuerdos con los principales fabricantes europeos de sistemas de adaptación, ofrece soluciones homologadas para la conducción adaptada, el transporte accesible y la electrificación inclusiva. Su misión es devolver independencia, seguridad y libertad de movimiento a cada persona, con un servicio integral que acompaña desde la primera consulta hasta el seguimiento posventa.

ARC Soluciones Carrer de la Rutlla, 10 — Sant Just Desvern (Barcelona) | www.arc-soluciones.com | info@arc-soluciones.com

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