Arçelik promueve objetivos de reducción de emisiones de GEI de Alcance 1, 2 y 3 en la COP26 (1)

- Líder de la industria en sostenibilidad, Arçelik promueve objetivos de reducción de emisiones de GEI de Alcance 1, 2 y 3 más ambiciosos en la COP26

El fabricante líder de electrodomésticos Arçelik, representado en España por las marcas Beko y Grundig, destaca la importancia de la eficiencia energética en los productos y la reducción de las emisiones de Alcance 3 para impulsar la descarbonización en la COP26

ESTAMBUL, 10 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- Arçelik A.Ş. (ARCLK: IST, "Arçelik"), el principal fabricante mundial de productos electrónicos y de bienes de consumo duraderos, ha anunciado su compromiso con los objetivos del Acuerdo de París, al volver a presentar objetivos científicos más ambiciosos para sus emisiones de Alcance 1, 2 y 3, impulsando para una reducción del 50,4% en los tres ámbitos.

Los objetivos iniciales de Arçelik en línea con un escenario de grados muy por debajo de 2.º C fueron aprobados por la iniciativa Science Based Targets (SBTi) en noviembre de 2020. Sin embargo, Arçelik ha optado por ser más audaz al presentar un objetivo de grados 1,5.ºC en agosto de 2021, que se está revisando por el SBTi para su aprobación final. Esto, junto con la decisión de introducir un objetivo de cero neto en toda la cadena de valor para 2050, que servirá para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5° C por encima de los niveles preindustriales, destaca el compromiso cada vez mayor de Arçelik con un futuro sostenible y el compromiso de la empresa con el Acuerdo de París.

El análisis de la Agencia Internacional de Energía (AIE) establece que se deben tomar acciones audaces para lograr los objetivos globales netos cero. Con demasiada frecuencia, la eficiencia energética ofrece ahorros de emisiones de alto impacto a costes marginales de reducción bajos. Para que el mundo tenga alguna posibilidad de alcanzar los objetivos netos cero, se debe priorizar la eficiencia energética.

Esto viene en conjunto, con Hakan Bulgurlu, consejero delegado de Arçelik, que se une a la Alianza de CEO Climate Leaders del Foro Económico Mundial. Un grupo de 70 directores ejecutivos globales, que están impulsando la colaboración intersectorial para acelerar la transición a una economía neta cero.

El viernes 5 de noviembre a las 11.15 a. m. GMT, el consejero delegado y activista climático de Arçelik, Hakan Bulgurlu, estuvo acompañado por el doctor Fatih Birol (director ejecutivo, IEA) en un panel moderado por Mai-Britt Poulsen (socio director, BCG). Juntos, discutieron la importancia de la eficiencia energética en la reducción de las emisiones de Alcance 3. El panel se centró en cómo las empresas deben liderar ambiciones netas cero a través de hojas de ruta de descarbonización basadas en la ciencia, y el papel fundamental que desempeñan las emisiones de Alcance 3 para lograrlas. Además de discutir el Acuerdo de París, las transiciones de energía limpia y lo que los fabricantes pueden hacer para reducir las emisiones.

Al comentar sobre el anuncio, Hakan Bulgurlu dijo: "Dos tercios de las emisiones globales provienen ahora de países en desarrollo, pero solo una quinta parte de la inversión en energía limpia se está produciendo allí. Fabricantes como Arçelik y nuestros socios en estos países tienen una responsabilidad de liderar el camino en la transformación energética. Continuamos innovando y creando formas, no solo para transformar nuestros productos y servicios, sino también en todos los hogares a los que entran nuestros productos. Arçelik se esfuerza constantemente por hacer más para apoyar la lucha contra el cambio climático y nuestro compromiso reciente de ir aún más lejos para reducir nuestras emisiones de Alcance 1, 2 y Alcance 3 derivadas del uso de nuestros productos vendidos en un 50,4% es algo de lo que estamos extremadamente orgullosos. Ahora, hacemos un llamado a otras empresas para que se unan a nosotros en esta lucha y reconozcan cómo puede efectuar cambios y detener la devastación ambiental".

El doctor Fatih Birol, dijo: "El análisis de la IEA muestra la importancia del progreso inmediato y sostenido en la eficiencia energética durante los próximos diez años en el camino hacia el cero neto. La mejora de la eficiencia energética en todos los sectores garantiza que los consumidores y los gobiernos también puedan acceder a una gama de beneficios más amplios. Esto no es más evidente que en el caso de la eficiencia del producto, que ya ha reducido a la mitad el consumo de energía de los grandes electrodomésticos en muchos mercados, reduciendo la demanda de electricidad y permitiendo que los hogares disfruten de costos más bajos".

ACERCA DE LOS OBJETIVOS BASADOS EN LA CIENCIA REVISADOS DE ARÇELIK (AÚN ESTÁN REVISADOS POR SBTi):

Arçelik ha revisado sus objetivos iniciales basados en la ciencia, para contribuir a los esfuerzos mundiales para limitar el calentamiento global a 1,5° C, en comparación con los niveles preindustriales.

La empresa se ha comprometido a reducir sus emisiones absolutas de Alcance 1 y Alcance 2, y las emisiones absolutas de Alcance 3 derivadas del uso de sus productos vendidos en un 50% para 2030, en comparación con el año base de 2018. Las empresas a menudo pasan por alto el Alcance 3 ya que les obliga a reducir las emisiones de carbono generadas en toda la cadena de valor, incluidas las emisiones generadas por la extracción de materias primas, logística, transporte, fase de uso del producto así como fin de vida de los productos.

Líder mundial en sostenibilidad, Arçelik se ha convertido con éxito en carbono neutral en plantas de producción global1 (Alcance 1 y 2) en 2019 y 2020, y fue nombrado Líder de la industria de la categoría de bienes duraderos para el hogar por segundo año consecutivo en el Dow. Índice de sostenibilidad de Jones. Arçelik también fue reconocido como Industry Mover en el Anuario de sostenibilidad de S&P 2021 y recibió un premio Gold Class Sustainability. Además, Arçelik fue seleccionada como la empresa de electrodomésticos más sostenible para entrar en el ranking Corporate Knights Global 100 World's Most Sustainable Companies. A través de su posición de liderazgo en sostenibilidad y una hoja de ruta de descarbonización creíble para lograr el cero neto, Arçelik se convirtió en la primera y única empresa de su industria en recibir el Sello Terra Carta de Su Alteza Real el Príncipe de Gales.

ACERCA DE LOS OBJETIVOS BASADOS EN CIENCIA APROBADOS DE ARÇELIK:

Arçelik se comprometió previamente a reducir sus emisiones de GEI de alcance absoluto 1 y 2 en un 30% para 2030 con respecto al año base 2018.

alcance absoluto 1 y 2 en un 30% para 2030 con respecto al año base 2018. Arçelik también se compromete a reducir las emisiones de GEI de alcance absoluto 3 derivadas del uso de productos vendidos en un 15% durante el mismo período de tiempo.

alcance absoluto 3 derivadas del uso de productos vendidos en un 15% durante el mismo período de tiempo. Los objetivos que cubren las emisiones de GEI de las operaciones de la empresa (alcances 1 y 2) son consistentes con las reducciones necesarias para mantener el calentamiento global a "Muy por debajo de 2.° C".

ACERCA DE ARÇELIK

Con más de 40.000 empleados en todo el mundo, las operaciones globales de Arçelik incluyen oficinas de ventas y marketing en 48 países y 28 plantas de producción en 9 países y 12 marcas (Arçelik, Beko, Grundig, Blomberg, ElektraBregenz, Arctic, Leisure, Flavel, Defy, Altus, Dawlance, Voltas Beko). Como la segunda empresa de electrodomésticos más grande de Europa por cuota de mercado (según los volúmenes), los ingresos consolidados de Arçelik alcanzaron los 4.300 millones de dólares en 2020. Los 30 centros y oficinas de I+D y diseño de Arçelik en todo el mundo albergan a más de 1.700 investigadores y albergan a más de 3.000 solicitudes de patentes internacionales hasta la fecha. En 2020, Arçelik es nombrado "Líder de la industria" en la categoría de bienes duraderos para el hogar por segundo año consecutivo en el índice de sostenibilidad Dow Jones y, de acuerdo con el estándar de neutralidad de carbono PAS 2060, se convirtió en carbono neutral en el alcance 1 y 2 en la fabricación global en 2019 y 2020 con sus propios créditos de carbono. A través de su posición de liderazgo en sostenibilidad y una hoja de ruta de descarbonización creíble para lograr el cero neto, Arçelik se convirtió en la primera y única empresa de su industria en recibir el Sello Terra Carta de Su Alteza Real el Príncipe de Gales. La misión de Arçelik es 'Respetar el mundo, ser respetado en todo el mundo'.

1 Singer Refrigerator Plant and TV & AC Plant in Bangladesh acquired in 2019, Voltbek in India which started production in 2020, and Arçelik-LG A/C joint venture plant in Turkey are excluded from calculations.

