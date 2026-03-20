Archena lleva su 'receta de bienestar' al corazón de Madrid en el Día Mundial del Agua - Archena Turismo

(Información remitida por la empresa firmante)

Archena, 20 de marzo de 2026. Cuando Madrid aprieta, Madrid receta. Y la prescripción es clara: una escapada a Archena, con su balneario como protagonista. Esta es la premisa de la campaña de comunicación que turismo de Archena ha activado en la capital con motivo del Día Mundial del Agua, presente desde el 16 de marzo y hasta el 29 de este mismo mes en algunos de los espacios urbanos más transitados de Madrid.

Bajo el concepto creativo "Archena, te lo receta Madrid", la acción plantea una idea tan sencilla como sugerente: es el propio ritmo frenético de la ciudad el que "prescribe" una pausa de bienestar a pocas horas de distancia. El mensaje utiliza el lenguaje visual de un prospecto farmacéutico para transmitir los beneficios de una experiencia presentada como "remedio natural contra el estrés de la ciudad"

El cierre de la pieza refuerza el posicionamiento del destino con el lema "Agua, Salud y Vida. Archena, Tu Paraíso", la nueva marca turística del municipio presentada recientemente en FITUR.

Archena toma las calles de Madrid: Gran Vía, Metro y autobuses

Del 16 al 29 de marzo, la "receta de bienestar" de Archena inunda algunos de los espacios publicitarios más visibles de la capital en una acción de comunicación exterior diseñada para impactar directamente en el epicentro del estrés urbano.

La campaña despliega su mensaje en tres circuitos estratégicos de alto impacto:

Mupis digitales en Gran Vía

Las pantallas digitales del principal eje comercial y turístico de Madrid mostrarán el "prospecto termal" de Archena a miles de transeúntes diarios, ofreciendo una pausa visual -y una propuesta real de desconexión- en pleno corazón de la actividad urbana.

Circuito de pantallas en Metro de Madrid

Los usuarios del transporte público se encontrarán con el mensaje en los andenes y pasillos de una de las redes de metro más transitadas de Europa. Un recordatorio visual justo en el momento en que más se necesita: en pleno desplazamiento hacia el trabajo, las obligaciones o la rutina.

Publicidad en la línea 27 de autobuses EMT

La línea que conecta zonas estratégicas de la ciudad transportará también la invitación a "tomarse la receta que Madrid prescribe", convirtiendo el trayecto urbano en un adelanto del destino.

El resultado: miles de impactos diarios entre un público urbano que vive a diario la tensión, la prisa y el ruido de una gran ciudad, y que cada vez más busca opciones de bienestar cercanas, auténticas y accesibles. Porque Archena no solo invita a escapar de Madrid. Invita a escuchar lo que la propia ciudad está pidiendo a gritos: una pausa.

El agua como origen de la identidad turística de Archena

La campaña no es solo una acción de comunicación puntual, sino parte de una estrategia más amplia que sitúa al agua como el hilo conductor del relato turístico del destino.

Las aguas mineromedicinales de Archena, conocidas y utilizadas desde época romana, han convertido al municipio en uno de los referentes del turismo termal en el sureste de España. Sin embargo, la propuesta actual del destino va mucho más allá del balneario.

Archena ofrece hoy una experiencia completa que combina:

Bienestar termal en el Balneario de Archena, con aguas que brotan a 52ºC y poseen propiedades mineromedicinales reconocidas

Naturaleza y paisaje en el Valle de Ricote, junto al río Segura, ideal para rutas senderistas y turismo activo

Gastronomía de huerta, con productos locales y tradición culinaria murciana

Patrimonio cultural que refleja siglos de historia ligada al agua y al territorio

Todo ello a menos de tres horas de Madrid, lo que convierte al destino en una opción ideal para escapadas cortas de fin de semana.

Un destino que invita a "vivir el agua"

La elección del Día Mundial del Agua como momento central de la campaña no es casual. Esta fecha, que invita a reflexionar sobre la importancia del agua como recurso esencial para la vida, cobra en Archena un significado particular.

Aquí el agua no es solo un elemento del paisaje o un recurso que se contempla: es la base de la identidad local, el motor del modelo turístico y, en definitiva, el origen de una forma de entender el bienestar y la calidad de vida.

La campaña forma parte de las actuaciones de comunicación turística impulsadas por el Ayuntamiento de Archena en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino "Archena, Tu Paraíso de Salud y Vida", financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – NextGenerationEU, y ha sido desarrollada por la consultora Open-Ideas.

Con esta acción, Archena se posiciona como una opción de proximidad para el público madrileño que busca experiencias donde el descanso, la naturaleza y el cuidado personal van de la mano.

Porque cuando el ritmo de la ciudad aprieta, la receta está clara.

Agua, Salud y vida - Archena, Tu Paraíso.

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