Arclin y BSST impulsan la protección con el nuevo traje EOD con Kevlar® EXO™

(Información remitida por la empresa firmante)

- Arclin y BSST impulsan la protección de última generación contra la desactivación de explosivos con el nuevo traje EOD con Kevlar EXO™

Este traje ligero para la desactivación de explosivos ofrece protección avanzada contra fragmentos y reduce la carga de trabajo del operador

ALPHARETTA, Ga., 11 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Arclin, empresa líder en ciencia de materiales, ha dado a conocer hoy su colaboración con BSST, fabricante de trajes antibombas y chalecos antibalas, en un traje de desactivación de explosivos (EOD) de última generación que incorpora la tecnología de fibra de aramida Kevlar EXO™. Diseñado para apoyar las operaciones de respuesta ante amenazas explosivas en algunos de los entornos más exigentes del mundo, el nuevo traje combina una protección avanzada contra fragmentos con un peso del sistema significativamente reducido para mejorar la movilidad, la resistencia y el rendimiento operativo.

El traje EOD certificado incorpora tejido Kevlar EXO™ junto con la arquitectura de diseño patentada de BSST y tecnologías Kevlar. Desarrollado en respuesta a las necesidades cambiantes de los usuarios finales y al compromiso constante de BSST con la innovación, el traje ofrece una solución ligera sin comprometer la protección contra amenazas de fragmentación explosiva.

Con un peso aproximado de 30 kilogramos (66 libras), el sistema pesa alrededor de un 15% menos que muchos trajes EOD convencionales, que pueden superar los 35 kilogramos (77 libras). La reducción de peso supone una mejora de cara a la comodidad y la maniobrabilidad del operador durante misiones prolongadas, manteniendo al mismo tiempo el alto nivel de protección necesario para la respuesta ante amenazas explosivas.

"Los profesionales de la desactivación de explosivos operan en entornos donde cada decisión cuenta y cada kilo que se transporta puede afectar al rendimiento", afirmó Steven LaGanke, líder del segmento global de defensa en Arclin. "Nuestra colaboración con BSST demuestra cómo la innovación en la ciencia de los materiales puede contribuir al desarrollo de soluciones de protección personal más ligeras, ágiles y adaptadas a las necesidades cambiantes de los profesionales de la seguridad y la defensa actuales. Kevlar EXO™ CoreMatrix™ se diseñó para superar los límites de la resistencia a la fragmentación, y nos entusiasma ver cómo contribuye al desarrollo de la próxima generación de protección para la desactivación de explosivos".

BSST seleccionó Kevlar EXO™ como parte de su iniciativa destinada a explorar materiales avanzados capaces de ofrecer características de rendimiento superiores para las operaciones modernas de desactivación de explosivos (EOD). El desarrollo fue liderado por el equipo técnico de BSST y se basó en su amplia experiencia en ingeniería de trajes antibombas y tecnologías de protección.

"Este lanzamiento representa un hito importante en la evolución de la protección para la desactivación de explosivos", declaró Heiko Baumann, director técnico de I+D de BSST. "Al combinar nuestra experiencia en el diseño de trajes EOD con las avanzadas capacidades de rendimiento de Kevlar EXO™, hemos creado una solución que aborda uno de los desafíos más persistentes de la industria: reducir el peso manteniendo la protección que los operadores necesitan. Nos enorgullece presentar esta innovación a la comunidad global de defensa y seguridad".

El nuevo traje EOD está disponible para su despliegue internacional y actualmente se está introduciendo en mercados clave de Europa y Asia.

Arclin y BSST presentarán el traje durante Eurosatory 2026, que tendrá lugar del 15 al 19 de junio en el Centro de Exposiciones Paris Nord Villepinte de París, Francia. Los asistentes podrán visitar el stand de Arclin (H319), pabellón 5, para obtener más información sobre Kevlar EXO™ y las tecnologías que están dando forma al futuro de la protección personal.

Acerca de Arclin

Arclin es una empresa líder en ciencia de materiales y fabricante de tecnologías de polímeros, productos de ingeniería y materiales especializados para la construcción, la agricultura, la infraestructura de transporte, la protección contra incendios y la intemperie, la industria farmacéutica, la nutrición, la electrónica, el diseño y otros sectores. Con sede en Alpharetta, Georgia, Arclin cuenta con oficinas y plantas de fabricación en Norteamérica, Sudamérica, Europa y Asia, y presta servicios a clientes en todo el mundo. Para más información, visite la página web www.arclin.com.

Acerca de BSST

BSST, con sede en Nellingen, Alemania, es una empresa desarrolladora de sistemas avanzados de protección balística para clientes gubernamentales, militares e industriales. Se especializa en chalecos antibalas personalizados, desde prototipos hasta la producción en serie a gran escala, utilizando soluciones modulares de protección balística blanda y rígida. Su última innovación es un moderno traje EOD que ofrece alta protección contra explosiones y fragmentación, con materiales ignífugos, comunicación integrada y mejoras opcionales como refrigeración corporal, transmisión de video y equipamiento específico para cada misión.

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