ArcOne AI amplía la orquestación de IA en el sector bancario (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

ArcOne BankOS™ impulsa la inteligencia de ingresos empresariales con agentes, datos y gobernanza mejorados

ArcOne BankOS™, el sistema de orquestación inteligente, se implementa activamente en la banca minorista, comercial y de transacciones globales, y se extiende a los mercados de capitales, la gestión patrimonial y los pagos.

La plataforma conecta datos fragmentados en todo el banco mediante más de 60 conectores que abarcan los núcleos bancarios y los sistemas empresariales, sin necesidad de migrar la infraestructura existente.

Amplía la probada oferta de inteligencia de ingresos, ArcOne EPM, con su Centro de Comando de IA, agentes de IA mejorados, nuevos conectores y una capa semántica unificada.

Tres productos multiagente integrados: Enrich360™, Experience360™ y Exceptions360™, que implementan una biblioteca en rápido crecimiento de más de 100 agentes de IA en todos los ámbitos bancarios.

Desarrollado conforme a los estándares ISO 42001 de IA responsable, con un linaje listo para auditoría que cumple con los requisitos de SOX, OCC, CFPB y la última norma SR 26-2 de gestión de riesgos de modelos.

AUSTIN, Texas, 9 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- ArcOne AI ha dado a conocer hoy la extensión de ArcOne BankOS™, su sistema de orquestación de IA vertical para inteligencia de ingresos, a los principales dominios bancarios que abarcan banca minorista, comercial, banca transaccional global, mercados de capitales, gestión patrimonial y pagos. Estando ya en fase de producción en bancos de la lista Fortune 500, basado en las probadas soluciones de inteligencia de ingresos, la compañía está ampliando su cobertura, mejorando las capacidades de sus agentes, agregando nuevos conectores y aumentando la profundidad de la capa semántica. Esto incluye la actualización de su marco de gobernanza y cumplimiento para satisfacer los requisitos de los entornos bancarios más complejos.

ArcOne AI amplía la orquestación de inteligencia de ingresos de ArcOne BankOS™ a los principales dominios bancarios. La base de este sistema de orquestación es Ocular AI™, una plataforma de datos e IA integrada verticalmente que proporciona los datos, la inteligencia y las estructuras de agentes fiables necesarios para las operaciones bancarias modernas a escala empresarial.

La brecha de infraestructura que frena la IA bancaria

Pese a la importante inversión en IA, estimada en 35.000 millones de dólares a nivel mundial en 2023 y proyectada para casi triplicarse, la mayoría de las instituciones financieras han tenido dificultades para ir más allá de los proyectos piloto y las soluciones puntuales.

La razón es estructural: los agentes de IA requieren datos limpios, gobernados y semánticamente consistentes para funcionar de manera fiable en entornos bancarios complejos. Los grandes bancos operan habitualmente entre cinco y quince sistemas bancarios centrales simultáneamente, cada uno con su propio modelo de datos, convenciones de nomenclatura de campos y requisitos de integración. Los entornos de Mercados de Capitales y Banca Transaccional Global añaden aún más complejidad con estructuras de datos propietarias, flujos de precios en tiempo real y requisitos regulatorios transfronterizos. ArcOne BankOS™ elimina ese cuello de botella y ahora lo hace en toda la empresa bancaria.

Una plataforma. Inteligencia conectada. A través de tres capas

ArcOne BankOS™ se basa en la plataforma Ocular AI™, que ofrece tres arquitecturas integradas que abordan distintas capas de la pila de inteligencia bancaria.

La arquitectura de datos es fundamental. El cartucho del dominio bancario proporciona más de 60 conectores que abarcan los núcleos bancarios y los sistemas empresariales, y asigna automáticamente más del 80% de los campos en todos los principales núcleos bancarios. Se precarga con terminología bancaria, eliminando la necesidad de configuración manual del dominio. Lo que antes requería meses de trabajo de ingeniería de datos, ahora se completa en días.

La arquitectura de inteligencia es la fábrica de agentes para identificar, entrenar, implementar, gestionar y monitorizar modelos de aprendizaje automático y de lenguaje, y configurarlos para desarrollar y orquestar agentes de IA. Proporciona un motor de orquestación, TERRA™: Activar, Evaluar, Investigar, Recomendar, Actuar. TERRA™ coordina una biblioteca en rápido crecimiento de más de 100 agentes de IA en todos los dominios bancarios.

La arquitectura de agentes es un mercado de agentes de IA en rápido crecimiento que ofrece resultados de ingresos medibles. Enrich360™ gestiona la información sobre precios, productos y rentabilidad. Experience360™ abarca la experiencia y la interacción con el cliente. Exceptions360™ gestiona la información sobre procesos y excepciones. LYZA™, la interfaz de comandos multimodal, conecta a los profesionales bancarios con el ecosistema de agentes a través de diversos canales, incluyendo web, voz, texto, vídeo, documentos, IoT y entradas en el borde de la red. Las tres son aplicaciones de producción implementadas sobre la infraestructura existente, sin necesidad de reemplazar el núcleo.

Las tres plataformas operan como una pila integrada. Esta integración es la que garantiza la gobernanza, la fiabilidad de la información y la viabilidad del cronograma de implementación.

"Los datos sin inteligencia son ruido. La inteligencia sin orquestación es un proyecto piloto. Y la orquestación sin experiencia especializada representa un riesgo en un sector regulado. ArcOne BankOS™ integra estos tres elementos para que los bancos empresariales puedan pasar de los contratos a resultados medibles, en lugar de otra prueba de concepto multimillonaria que nunca escala".

— Akshay Sabhikhi, consejero delegado de ArcOne AI

De contrato a producción en 4 a 6 meses

ArcOne BankOS™ está diseñado para su implementación empresarial sin la complejidad de una implementación a gran escala. Los socios de canal certificados reducen la implementación inicial a cuatro a seis meses mediante un modelo de activación de tres pasos: Conectar, Mapear y Activar. La plataforma es modular e independiente de la nube, por lo que no requiere un gran equipo de ingeniería de datos ni interrumpe las operaciones existentes. Una vez que la base está operativa, se generan nuevas fuentes de ingresos en cuestión de semanas, en lugar de otro ciclo de transformación de varios años.

Gobernanza diseñada para la realidad regulatoria de la banca

ArcOne BankOS™ está construido conforme a los estándares ISO 42001 de IA responsable y proporciona la capa de datos gobernada necesaria para cumplir con los requisitos de SOX, OCC, CFPB y la última normativa SR 26-2 sobre gestión de riesgos de modelos. La arquitectura de la plataforma integra el linaje y la explicabilidad listos para auditoría. El catálogo Ocular AI™ incluye monitorización integrada de sesgos y equidad, toxicidad, alucinaciones y linaje, lo que garantiza que cada decisión de IA sea rastreable y defendible, desde los datos hasta los modelos, los agentes y los procesos de negocio, con total auditabilidad y trazabilidad.

Resultados a escala empresarial: Ya en producción

La plataforma de ArcOne ha estado en producción en una variedad de instituciones financieras. Por ejemplo:

Un banco regional que lleva dos años utilizando ArcOne EPM para el análisis integral de cuentas y la gestión de transacciones, con capacidades completas de auditoría y cumplimiento normativo.

Una empresa multinacional de servicios financieros presente en 196 países, donde ArcOne proporciona información dinámica de precios en tiempo real para todas sus líneas de productos.

Un banco global que utiliza Exceptions360™ para automatizar de forma inteligente el proceso de cotización a cobro y eliminar las pérdidas de ingresos, centrándose en la conciliación de comisiones con facturación en estructuras complejas de múltiples entidades.

Disponibilidad

ArcOne BankOS™ ya está en producción y disponible para clientes actuales y nuevos. Enrich360™, Experience360™ y Exceptions360™ están disponibles como productos independientes con la plataforma Ocular AI™ integrada en cualquier sistema central bancario o de gestión de ingresos. ArcOne AI cuenta con clientes de la lista Fortune 500 y alianzas estratégicas con empresas Fintech líderes, proveedores de sistemas centrales bancarios e integradores de sistemas. Las organizaciones interesadas en evaluar ArcOne BankOS™ pueden contactar con la empresa para programar una demostración personalizada.

Acerca de ArcOne AI: ArcOne AI ayuda a sectores altamente regulados, como instituciones financieras, energía y servicios públicos, con inteligencia de ingresos para aumentar las ganancias y reducir las ineficiencias operativas. La empresa está liderada por un equipo de expertos responsables de la creación de algunas de las plataformas de gestión de ingresos e IA más exitosas. ArcOne AI tiene su sede en Austin, Texas, con oficinas en Estados Unidos, Reino Unido e India, y cuenta con el respaldo de alianzas globales. Más información disponible en arcone.com

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