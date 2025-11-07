Los Arcos inaugura este sábado el ciclo familiar ‘La Magia no ha hecho más que empezar’

Imagen de Magic José, quien formará parte del ciclo familiar ‘La Magia no ha hecho más que empezar’ del centro comercial Los Arcos. - LOS ARCOS

Durante los dos próximos sábados de noviembre el espectáculo de magia tendrá doble pase. Magia y humor, tanto por la mañana y la tarde, de la mano de los magos gaditanos Magic José y Luis Neila

Las sesiones se realizarán en la Planta Primera durante los próximos sábados 8 y 15 de noviembre. Dos fines de semana de trucos, magia y risas donde la ilusión se abre paso para creer en lo visible e invisible

Durante los dos próximos fines de semana, los sábados 8 y 15 de noviembre, el centro comercial Los Arcos organiza el ciclo ‘La magia no ha hecho más que empezar’ enmarcado en el programa “Bienvenidos al show”.

Será el showman Magic José el encargado de inaugurar el ciclo de magia el próximo 8 de noviembre a las 12.30h en la Planta Primera. La segunda sesión ofrecida por Magic José será ese mismo día a las 18.30 horas presentando a los visitantes un espectáculo cargado de humor. El hipnotista ha llegado a ser semifinalista en la décima edición del programa Got Talent y ha sido galardonado con dos segundos premios de magia de salón y un segundo premio de magia cómica a nivel nacional. Su faceta como profesor de secundaria le ayuda a conectar tanto con niños como adultos haciendo que surja la magia en cada espectáculo que presenta.

El gran cierre de este ciclo de magia familiar será el sábado 15 de noviembre con la actuación del gaditano Luis Neila. Con dos pases, uno de mañana y otro de tarde, el artista presenta una magia cercana, participativa y con mucho humor. Neila cuenta con más de 25 años de trayectoria subido a los escenarios, acercando la diversión y el entretenimiento a las familias. Aunque se sigue considerando como un aficionado dentro de la Magia, en el año 2021 fue reconocido desde el Club de ilusionistas Profesionales de Madrid por su permanencia y dedicación en la profesión.

Luis Enrique Ruiz, gerente de Los Arcos, acerca la necesidad de vivir el ocio y el entretenimiento familiar de manera diferente desde el centro comercial: “llenamos noviembre y diciembre de actividades diferenciales para toda la familiar. Después de Halloween llega a Los Arcos el ciclo de magia, que durante los dos fines de semana acercarán la ilusión a todos los asistentes. Es la antesala perfecta que dará paso a la Navidad”.

Esta propuesta de entretenimiento familiar ‘La Magia no ha hecho más que empezar’ llega a Los Arcos después de promover el Survival Zombie y de celebrar Halloween con una programación exclusiva con personajes monstruosos, pintacaras, cuentacuentos y pasacalles, una cita pensada para mantener viva la ilusión y anticipar el espíritu navideño que muy pronto inundará el centro con actividades familiares.

