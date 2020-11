Arena Pharmaceuticals hace avanzar a etrasimod en un programa de fase 3 para dermatitis atópica (2)

Acerca de ADVISEADVISE fue un ensayo controlado por placebo doble ciego, aleatorio y multicentro en Fase 2b para evaluar la seguridad y eficacia de etrasimod de una sola toma diaria en pacientes dermatitis atópica entre moderada y severa. El objetivo primario evaluado fue el cambio de porcentaje del Eczema Area and Severity Index (EASI) desde la línea de base hasta la semana 12, seguidas de un periodo de observación de 4 semanas. Los objetivos secundarios incluyeron la proporción de participantes que lograron EASI-75, proporción de participantes con una Investigator Global Assessment (vIGA) validada de 0 a 1, además del cambio de porcentaje en los pruritos de pico. El ensayo ADVISE ha reclutado a unos 140 pacientes y fue realizado en sitios de estudio de Estados Unidos, Canadá y Australia. Está en marcha una ampliación de etiqueta abierta del ensayo ADVISE.

Acerca de la dermatitis atópicaLa dermatitis atópica (DA) es una enfermedad grave y de mediación inmune crónica en la que los síntomas pueden variar, pero que normalmente incluye sequedad de piel severa, irritación, manchas, piel hinchada y bultos que pueden segregar líquido.

Acerca de EtrasimodEtrasimod (APD334) es un modulador de la siguiente generación, oral y selectivo del receptor de la esfingosina 1 fosfato (S1P) que descubrió Arena, y que se ha diseñado para ofrecer modulación sistemática de las células locales al focalizarse de manera selectiva los subtipos 1, 4 y 5 de receptor S1P que pueden conducir a un mejorado perfil de eficacia y seguridad.

Etrasimod tiene potencial terapéutico sistémico y local para el tratamiento de enfermedades inmunes e inflamatorias tales como colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, dermatitis atópica y alopecia areata.

Etrasimod es un compuesto en investigación que no está aprobado para su uso en ningún país.

Los doctores Guttman y Silverberg son consultores de pago de Arena.

