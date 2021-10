Argus y MundoPetróleo alcanzan un acuerdo para la distribución de precios al mercado de España y Portugal.

LONDON, 14 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- Argus, la agencia global de informes de precios de energía y materias primas, ha acordado con MundoPetróleo la distribución de sus datos de combustibles a los clientes de MundoPetróleo en la península Ibérica. Este es el resultado de la adopción generalizada de los precios de los biocombustibles publicados por Argus por parte de los operadores de combustibles en España y Portugal.

El impulso internacional para reducir las emisiones de carbono ha dado lugar a que muchos países introduzcan objetivos para aumentar la proporción de combustibles renovables en el sector del transporte rodado. En Europa, los precios del biodiésel publicados por Argus para el éster metílico de ácidos grasos (FAME), el éster metílico del aceite de colza (RME) y el éster metílico del aceite de cocina usado (UCOME) están respaldados por un gran número de transacciones 'spot' y son los precios estándar adoptados por la industria en contratos de suministro de combustibles renovables.

La base de clientes de MundoPetróleo incluye estaciones y redes independientes de venta de combustible, empresas de transporte y autoridades municipales. La asociación con Argus permitirá a estos clientes acceder directamente a los precios de Argus, a través de la plataforma MundoPetróleo.

MundoPetróleo podrá distribuir precios Argus para combustibles de transporte renovables y derivados del petróleo, GLP, fuel oil y betún.

El presidente y director ejecutivo de Argus Media, Adrian Binks, comenta: "Nos complace trabajar con MundoPetróleo para ofrecer nuestros precios a operadores y distribuidores en España y Portugal. Argus está a la vanguardia en traer transparencia al mercado emergente de combustibles renovables y es bueno ver que tantas empresas y países encuentran que nuestros precios son indicadores útiles y confiables ".

