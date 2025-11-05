ArisGlobal anuncia la suite de agentes NavaX™

(Información remitida por la empresa firmante)

Orquestada por el Super Agente NavaX, la Suite incluye el Agente de Codificación MedDRA lanzado previamente y los próximos Agentes de dominio cruzado

BOSTON, 5 de noviembre de 2025/PRNewswire/ -- ArisGlobal, empresa tecnológica líder en ciencias de la vida y creadora de LifeSphere, centrada en la inteligencia artificial, anunció hoy el lanzamiento de NavaX™ Agents, un importante avance en su estrategia de IA que aporta inteligencia artificial especializada al ecosistema LifeSphere Unify. El Superagente NavaX funcionará como una capa de orquestación inteligente: una entidad de IA avanzada capaz de coordinar múltiples agentes especializados, cada uno con tareas específicas, para lograr objetivos más amplios y complejos de forma autónoma.

Basándose en el compromiso de ArisGlobal con la IA aplicada, los agentes NavaX representan una nueva generación de agentes digitales autónomos, entrenados en el dominio, diseñados para razonar, actuar y colaborar dentro de la plataforma LifeSphere Unify. Cada agente está diseñado para realizar tareas especializadas de alto impacto, aprendiendo continuamente de la interacción humana y el contexto organizacional para proporcionar inteligencia y perspectivas sin precedentes, a la vez que ofrece mayor precisión, eficiencia y cumplimiento normativo.

El primero de esta serie, MedDRA Coding Agent, transforma los flujos de trabajo de codificación médica al emular el juicio a nivel humano con autonomía consciente del contexto, eliminando las limitaciones de los sistemas estáticos basados en reglas y al mismo tiempo manteniendo total transparencia y auditabilidad. La innovación le ha valido el Premio Global a la Innovación de Nuevos Productos 2025 de Frost & Sullivan, lo que subraya el liderazgo de ArisGlobal en la aplicación de la IA a las operaciones de ciencias biológicas.

ArisGlobal ahora está ampliando NavaX Agent Suite con agentes adicionales diseñados específicamente para mejorar la productividad y la toma de decisiones a lo largo del ciclo de vida del producto. Los próximos lanzamientos en 2025 y 2026 incluyen Insights Agents para detección y evaluación de señales, distribución, inteligencia regulatoria y más, cada uno diseñado para integrarse perfectamente dentro del ecosistema conectado de asuntos médicos, regulatorios, de calidad y de seguridad de LifeSphere Unify.

Para acelerar aún más su hoja de ruta de IA agentiva, ArisGlobal está colaborando activamente con las principales compañías farmacéuticas mundiales para desarrollar y perfeccionar los agentes NavaX aprovechando lo último en modelos de lenguaje grande y capacidades de razonamiento.

"La presentación de NavaX Agents Suite marca un hito en nuestro liderazgo en IA agentiva para las ciencias de la vida", explicó Jason Bryant, vicepresidente sénior de Gestión de Producto de IA en ArisGlobal. "Como pioneros en este sector, hemos dedicado más de dos años al desarrollo de NavaX para integrar inteligencia, colaboración y adaptabilidad en LifeSphere. Al combinar un profundo conocimiento del sector, datos fiables e IA responsable, ofrecemos sistemas que piensan, actúan y evolucionan junto con los usuarios, generando un retorno de la inversión cuantificable gracias a una mayor eficiencia, una calidad superior y nuevos niveles de información práctica, todo ello dentro del ecosistema seguro de LifeSphere Unify".

"Los agentes NavaX marcan un nuevo paradigma para la tecnología de las ciencias de la vida", afirmó Aman Wasan, consejero delegado de ArisGlobal. "Nuestro universo de agentes NavaX conectará sin problemas todos los ámbitos del ciclo de vida del producto —desde seguridad hasta asuntos regulatorios, calidad y asuntos médicos— como colaboradores inteligentes dentro del ecosistema LifeSphere Unify. A diferencia de los agentes independientes o de terceros, los agentes NavaX están diseñados para complementar y potenciar las capacidades principales de nuestra plataforma, trabajando conjuntamente para impulsar procesos más rápidos, mayor calidad y un conocimiento más profundo. El éxito de nuestro primer agente de codificación MedDRA es solo el comienzo de este impulso creciente".

Con NavaX Agents, ArisGlobal continúa avanzando en su misión de hacer de la automatización inteligente una parte integral de la innovación en ciencias biológicas, ayudando a las organizaciones globales a acelerar la obtención de información, garantizar el cumplimiento normativo y ofrecer terapias más seguras a los pacientes con mayor rapidez.

Acerca de ArisGlobal

ArisGlobal, empresa tecnológica centrada en la IA y creadora de LifeSphere, está transformando la forma en que las empresas de ciencias biológicas más exitosas desarrollan avances e introducen nuevos productos en el mercado. Con sede en Estados Unidos, ArisGlobal cuenta con oficinas regionales en Europa, India, Japón y China. Para más información, siga a ArisGlobal en LinkedIn. www.arisglobal.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1510670/5596621/ArisGlobal_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/arisglobal-anuncia-la-suite-de-agentes-navax-302604431.html