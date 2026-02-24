ArisGlobal lanza XDI

(Información remitida por la empresa firmante)

XDI ofrece la primera solución federada para las ciencias de la vida, que derriba los silos de datos, unifica el significado y potencia la toma de decisiones explicable a escala en toda la empresa

BOSTON, 24 de febrero de 2026/PRNewswire/ -- ArisGlobal, empresa tecnológica líder en IA en ciencias de la vida y creadora de LifeSphere, ha lanzado XDI, su Cortex de Inteligencia de Datos. Presentado en el evento Breakthrough 2026 de la compañía, XDI transforma los datos regulados de ciencias de la vida en inteligencia continua, explicable y con capacidad de decisión a lo largo del ciclo de vida del producto.

XDI convertirá el agotamiento de datos en una ventaja de inteligencia para las empresas del sector de las ciencias de la vida. A medida que las organizaciones gestionan volúmenes crecientes de datos fragmentados en sistemas dispares, el desafío para los equipos clave no es solo acceder a ellos, sino también generar decisiones consistentes y explicables a partir de ellos. XDI conecta señales entre dominios, aplica el aprendizaje en contexto y proporciona información donde se toman las decisiones, de modo que las organizaciones pasan de reaccionar a los eventos a anticipar riesgos y oportunidades. En lugar de requerir que los datos se consoliden en una única plataforma, XDI aporta inteligencia a los datos dondequiera que residan.

Al federar el significado entre sistemas, se permite un razonamiento entre dominios que es auditable, explicable y escalable en todas las funciones clínicas, de farmacovigilancia, regulatorias, de asuntos médicos, de calidad y de relación beneficio-riesgo.

"XDI es el próximo gran avance de ArisGlobal, en línea con nuestra visión de evolucionar de una empresa centrada en la IA a una auténtica empresa de tecnología de inteligencia de datos en ciencias de la vida. El reto para las organizaciones de ciencias de la vida en 2026 ya no es si adoptar la IA, sino cómo implementarla a escala y generar inteligencia de datos multidominio aprovechando la IA. XDI proporcionará inteligencia de alto nivel para la toma de decisiones, recomendando acciones y explicando su razonamiento, lo que permitirá tomar decisiones seguras y a escala, sin riesgos para los reguladores", comentó Aman Wasan, consejero delegado de ArisGlobal.

Las primeras ofertas de XDI ofrecen una capa de inteligencia unificada diseñada específicamente para tres dominios operativos:

Inteligencia operativa de farmacovigilancia : transforma las operaciones de farmacovigilancia de reactivas a proactivas, con una reducción de hasta un 70-80 %* en el esfuerzo de cumplimiento y una eliminación del 75 %* del control de calidad en línea mediante controles de calidad continuos, junto con recomendaciones inteligentes de riesgos.

Inteligencia de riesgo-beneficio : permite una gestión predictiva de señales basada en la evidencia, con una detección de señales más de un 30 % más rápida, una reducción de ruido de hasta un 40 %* en los flujos de trabajo de señales y una reducción del tiempo de ciclo de cuatro a seis semanas a cuatro días.

Inteligencia operativa regulatoria : proporciona a los equipos regulatorios información sobre datos reales y multidominio, lo que permite una reducción de hasta un 70-80 %* en el esfuerzo de cumplimiento y de hasta un 75 %* en el control de calidad mediante controles continuos.

XDI se basa en el marco "Confianza por Diseño" de ArisGlobal. Este integra la gobernanza de la IA, los compromisos del sector y la auditabilidad integrada mediante la gobernanza de la IA NavaX de ArisGlobal, lo que garantiza la defensa regulatoria durante todo el ciclo de vida de la IA.

*Todos los puntos de datos representan resultados direccionales de las primeras evaluaciones del concepto XDI

Acerca de ArisGlobalArisGlobal es una empresa líder en tecnología de ciencias de la vida y proveedora de soluciones de software en la nube para farmacovigilancia, asuntos regulatorios, gestión de calidad y asuntos médicos. LifeSphere, la plataforma unificada de productos de la compañía, ofrece una potente combinación de experiencia en el sector, tecnología avanzada y análisis para ayudar a las organizaciones de ciencias de la vida a convertir el cumplimiento normativo en una ventaja estratégica. ArisGlobal presta servicios a más de 300 clientes en todo el mundo, incluyendo muchas de las principales empresas farmacéuticas, biotecnológicas y de dispositivos médicos del mundo. Para más información, visite www.arisglobal.com.

