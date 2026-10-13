Aristo Pharma Group adquiere DonnaPlus a Laboratorios Ordesa, su división de Salud de la Mujer

Aristo Pharma Group adquiere DonnaPlus - Aristo Pharma

(Información remitida por la empresa firmante)

Aristo Pharma Group, junto con su filial Aristo Pharma Iberia, ha adquirido la marca DonnaPlus a Laboratorios Ordesa, compañía líder en nutrición y salud. Esta operación estratégica permitirá a Aristo Pharma diversificar su negocio, complementar su cartera actual con una marca consolidada y acelerar su crecimiento en el ámbito de la salud de la mujer

Madrid, 13 de octubre de 2026.- "Estamos realmente ilusionados con esta oportunidad. La adquisición de DonnaPlus representa un importante paso estratégico para ampliar nuestra plataforma global de salud de la mujer y constituye una sólida base para continuar impulsando el crecimiento de Aristo Pharma Iberia en España y Portugal. Juntos, esperamos seguir construyendo sobre el éxito de esta reconocida marca y generar nuevas oportunidades durante los próximos años", afirma Christian Jaaks, CEO de Aristo Pharma Group.



La operación permite a Aristo Pharma Iberia avanzar en una senda de crecimiento que complementa su experiencia en el tratamiento del dolor y en otras áreas terapéuticas, como la ginecología y la dermatología. Asimismo, amplía su capacidad para colaborar con los profesionales implicados en la salud de la mujer, incluidos ginecólogos, matronas y profesionales de medicina de familia, y reforzará su presencia tanto en el canal farmacia como en los canales digitales.



"Esta adquisición nos permite impulsar un crecimiento selectivo, aportando conocimiento científico, capacidades comerciales y productivas, a una marca líder en salud de la mujer. No solo incorporamos DonnaPlus, una marca reconocida, sino que también sumamos conocimiento, experiencia y una relación consolidada con profesionales sanitarios y farmacias, sobre la que queremos seguir construyendo un valor a largo plazo. En este sentido, estamos muy ilusionados con la integración a nuestra organización de Aristo Iberia en España, del experimentado equipo de la marca DonnaPlus. Su experiencia, conocimiento del mercado y sólidas relaciones, proporcionarán una excelente base para el crecimiento futuro. Esta operación nos permitirá generar puntos de conexión de especial interés para profesionales sanitarios y pacientes en ámbitos como dolor menstrual, menopausia, salud íntima, bienestar y calidad de vida. Sin duda, esta combinación estratégica de capacidades complementarias nos permitirá reforzar el desarrollo de la marca y potenciar nuestro liderazgo en los distintos canales de venta", señala Sara Hernando, directora general de Aristo Pharma Iberia.



Por su parte, Anna Ferret, directora general de Laboratorios Ordesa, destaca que "ambas compañías comparten valores similares. Aristo es una empresa muy sólida con una apuesta muy fuerte y estratégica en salud de la mujer y esto permitirá continuar con el crecimiento de DonnaPlus. Para Laboratorios Ordesa, compañía especializada en nutrición infantil y adulta, esta operación se enmarca en su nuevo plan estratégico y responde a la voluntad de concentrar todos los recursos en los dos negocios que han definido a Laboratorios Ordesa durante más de 80 años y en los que cuenta con un profundo conocimiento y una sólida trayectoria internacional. Este enfoque nos permitirá seguir avanzando en innovación y desarrollando soluciones de alto valor en nutrición infantil y adulta, áreas en las que queremos seguir siendo un referente internacional", añade Anna Ferret.



Una plataforma de crecimiento en salud de la mujer

La adquisición de DonnaPlus forma parte de la visión de Aristo Pharma Group de construir progresivamente una plataforma de salud de la mujer que incluye la gestión de nuevos lanzamientos de productos de prescripción y especialidades, respaldados por la evidencia clínica, la educación sanitaria y una relación responsable y cercana con los profesionales sanitarios y las farmacias.



Continuidad para profesionales sanitarios, farmacias y pacientes

Durante el proceso de integración, la prioridad de Aristo Pharma Iberia será garantizar la continuidad del negocio y preservar el valor que DonnaPlus ha construido a lo largo de los años. La transición se está planificando cuidadosamente para asegurar la continuidad del servicio, el suministro y la disponibilidad de los productos en las farmacias con el objetivo de mantener las relaciones existentes con profesionales sanitarios, clientes, proveedores y distribuidores, e impulsar su crecimiento para desarrollar todo el potencial de la marca.



Laboratorios Ordesa

Con más de 80 años de experiencia, Laboratorios Ordesa es una compañía especializada en nutrición infantil y adulta, con una sólida trayectoria y un firme compromiso con la calidad y el avance de la nutrición. Sus marcas Blemil y Blevit son referentes en nutrición infantil y han acompañado a generaciones de familias con soluciones nutricionales orientadas a favorecer el desarrollo de los bebés. En nutrición para adultos, FontActiv amplía esta especialización con soluciones adaptadas a las diferentes necesidades.



Aristo Pharma

Aristo Pharma es una compañía farmacéutica alemana que opera en España desde 2008. Desarrolla, fabrica y comercializa medicamentos de marca, genéricos y productos de venta libre (OTC). Está presente en 13 países y cuenta con más de 1.400 empleados.

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