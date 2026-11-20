(Información remitida por la empresa firmante)

-La Arizona Veterans Research and Education Foundation, en apoyo al Phoenix VA Health Care System, y el Young Blood Institute anuncian un acuerdo de investigación y desarrollo en colaboración para un estudio piloto sobre el alzhéimer

PHOENIX, 20 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- AmBARI Healthcare, Inc., el Phoenix VA Health Care System, la Arizona Veterans Research and Education Foundation y el Young Blood Institute (YBI) —una organización de investigación clínica sin fines de lucro clasificada bajo la sección 501(c)(3)— anunciaron hoy la formalización de un Acuerdo de Investigación y Desarrollo Cooperativo (CRADA) iniciado por un investigador principal, con el fin de llevar a cabo un estudio clínico piloto para evaluar el intercambio terapéutico de plasma (TPE) optimizado en veteranos con deterioro cognitivo leve (DCL) y enfermedad de Alzheimer prodrómica.

El estudio AmβARI (protocolo del VA nº 1859907) es un ensayo controlado y aleatorizado en el que participarán hasta 56 veteranos. El estudio evaluará un protocolo de recambio plasmático terapéutico (TPE) de volumen completo y duración extendida. El criterio de valoración principal consistirá en el uso de técnicas de diagnóstico por imagen cerebral (PET-CT) con el trazador NAV-4694 para cuantificar los cambios en la carga de amiloide en el cerebro. El estudio está dirigido por el investigador principal, el doctor S. Mitchell Harman (MD, PhD), del Phoenix VA Health Care System. El doctor Harman diseñó el protocolo del estudio AmβARI del VA en colaboración con el Young Blood Institute (YBI), el investigador principal a nivel global de AmβARI Healthcare, el doctor Colin Masters (MD), y otros miembros del equipo de investigación de AmβARI/YBI. AmβARI Healthcare, Inc. financia el estudio a través de su asociación exclusiva con el YBI, la cual cuenta con el respaldo de varios socios estratégicos clave que aportan sistemas avanzados de aféresis, biomarcadores y tecnologías de diagnóstico por imagen.

Tanto el ensayo AMBAR de Grifols como la experiencia en la práctica clínica real en el Ace Alzheimer Center Barcelona han demostrado una tasa de éxito del 61% a la hora de retrasar o detener la progresión de la enfermedad en pacientes con alzhéimer en estadios de leve a moderado; además, entre el 11 y el 15% de los pacientes experimentaron una mejora en la memoria. El estudio AMBAR contó con 498 participantes, mientras que el Ace Alzheimer Center Barcelona ha realizado ya más de 2.100 procedimientos de recambio plasmático terapéutico (TPE) de volumen completo como parte de la atención clínica habitual. Los estudios preclínicos realizados por YBI también han demostrado la capacidad de la TPE para eliminar la proteína beta-amiloide en sujetos sin deterioro cognitivo. YBI y el Ace Alzheimer Center Barcelona han colaborado en la optimización del protocolo para este estudio.

Elijah J. Ditter, director del centro médico del Sistema de Atención Médica para Veteranos (VA) de Phoenix, declaró: Este CRADA representa un paso importante en nuestros esfuerzos continuos por acercar la investigación traslacional innovadora directamente a nuestros veteranos afectados por esta enfermedad devastadora. Estamos comprometidos a explorar nuevos enfoques prometedores que tienen el potencial de mejorar significativamente la atención dentro del sistema del VA.

El doctor Samuel M. Aguayo, del Sistema de Atención Médica del VA (Asuntos de Veteranos) de Phoenix, añadió: El VA de Phoenix cuenta con una sólida trayectoria en la aplicación exitosa de los resultados de la investigación a la práctica clínica. Este acuerdo de colaboración en investigación y desarrollo (CRADA) nos permite evaluar rigurosamente el intercambio terapéutico de plasma en una población controlada de veteranos y hacer avanzar el campo de la medicina traslacional.

Jeremy Greene, MS, director ejecutivo de la Arizona Veterans Research and Education Foundation, señaló que las colaboraciones con instituciones que apoyan la investigación biomédica, como el Young Blood Institute, permiten al Departamento de Asuntos de los Veteranos (VA) ofrecer enfoques novedosos en los tratamientos para los veteranos, los cuales, a menudo, pueden hacerse extensivos a la población general. AmβARI Healthcare y el Young Blood Institute están proporcionando recursos valiosos para este enfoque específico que, de otro modo, no estarían al alcance de nuestra fundación.

El profesor Colin Masters, MD, investigador principal coordinador a nivel global del Young Blood Institute, comentó: Nos entusiasma colaborar con el Phoenix VA en este importante estudio traslacional. Partiendo de la sólida base del ensayo AMBAR y de la experiencia en el mundo real de Ace Barcelona, este protocolo optimizado de TPE —respaldado por las tecnologías más avanzadas de análisis sanguíneo y de diagnóstico por imagen PET con NAV-4694— tiene el potencial de validar aún más la teoría amiloide. Esto se lograría demostrando cómo la albúmina sérica humana se une a la Aβ42, la Aβ40 y otros factores con una gran afinidad, eliminando activamente el beta-amiloide y proporcionando así un mecanismo claro que explica la eficacia de la TPE.

Mark Urdahl, consejero delegado tanto de AmβARI Healthcare como del Young Blood Institute, indicó: Agradecemos la oportunidad de colaborar con la Arizona Veterans Research and Education Foundation y el Phoenix VA. Tras haber dedicado mi trayectoria profesional a trasladar tecnologías avanzadas hacia una implementación comercial exitosa, decidí trabajar con la Fundación y el VA precisamente por su capacidad para convertir rápidamente la investigación en atención real para los veteranos.

El estudio se lleva a cabo bajo la supervisión del Comité de Revisión Institucional (IRB) del VA de Phoenix y en pleno cumplimiento de las normativas federales.

La Arizona Veterans Research and Education Foundation (AVREF.ORG) es una organización sin fines de lucro (clasificada bajo la sección 501(c)(3)) establecida para apoyar actividades de investigación y educación relacionadas con los veteranos en el Phoenix VA Health Care System y el Northern Arizona VA Health Care System. A través de esta asociación público-privada, se generan oportunidades adicionales que proporcionan a los veteranos una voz para mejorar la atención médica que reciben.

Acerca del Sistema de Atención Médica de VA en Phoenix El Sistema de Atención Médica de VA en Phoenix (Phoenix VA Health Care System) brinda servicios integrales de atención médica a más de 130,000 veteranos en Arizona y se dedica a promover la investigación y la innovación centradas en el veterano. Sitio web: www.va.gov/phoenix-health-care/https://www.facebook.com/PhxVAHealthcare?mibextid=LQQJ4d

https://instagram.com/phoenixvahealthcare?igshid=YmMyMTA2M2Y=VA Phoenix Health Care | Veterans Affairs

Acerca del Young Blood Institute El Young Blood Institute es una organización de investigación clínica sin fines de lucro (clasificada bajo la sección 501(c)(3)) dedicada a promover terapias basadas en el plasma para enfermedades relacionadas con la edad.Sitio web: www.youngbloodinstitute.org

Acerca de AmβARI Healthcare, Inc. AmβARI Healthcare, Inc. es una empresa de biotecnología en fase clínica centrada en transformar protocolos optimizados de recambio plasmático terapéutico en servicios clínicos escalables para la enfermedad de Alzheimer y demencias relacionadas.Sitio web: www.ambari.healthcare

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