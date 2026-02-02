Arkhé Cosmetics gana el Premio Clara 2025 a Mejor Lanzamiento de Cuidado del Color con Vibrant Color Lock

Premios Clara 2025 - Premios Clara 2025

Información remitida por la empresa firmante

Madrid, 2 de febrero de 2026.-

La marca vuelve a ser reconocida por su innovación en haircare profesional, consolidando una trayectoria premiada en una de las citas más relevantes del sector Beauty

Arkhé Cosmetics ha sido galardonada con el Premio Clara Belleza 2025 a Mejor Lanzamiento de Cuidado del Color por su innovadora espuma Vibrant Color Lock, reafirmando su posicionamiento como una de las marcas más destacadas en investigación, ciencia y cuidado capilar profesional.



La revista ha celebrado esta VXI edición en el prestigioso Mandarin Oriental Ritz de Madrid, reuniendo a marcas líderes, profesionales y expertos del sector Beauty. Estos galardones, organizados por el grupo RBA, reconocen cada año los lanzamientos más innovadores y eficaces del mercado cosmético, valorando la excelencia, la calidad y el compromiso con la sostenibilidad.



El galardón de Arkhé Cosmetics fue recogido por Iván Nuñez, Salon Consultant de Arkhé Cosmetics y entregado por Olga Fernández, Directora de Publicidad de RBA Brands en un acto que puso en valor la innovación y el rigor científico detrás de los productos premiados.



Un reconocimiento que refuerza una trayectoria premiada

Con este nuevo galardón, Arkhé Cosmetics suma una nueva distinción a una trayectoria que ya ha sido reconocida en anteriores ediciones de los Premios Clara, confirmando la consistencia de su apuesta por la innovación y el desarrollo de productos de alto rendimiento.



"Recibir de nuevo un Premio Clara es una enorme satisfacción y un reconocimiento al trabajo constante del equipo de laboratorio e I+D. En Arkhé Cosmetics se entiende la innovación como un proceso riguroso, consciente y orientado a ofrecer soluciones reales para el cuidado del cabello profesional", señala Ramón Martínez Ribes, Director de Laboratorio, I+D+i y Operaciones de Arkhé Cosmetics y VMV Cosmetic Group.



Vibrant Color Lock: ciencia al servicio del color

La espuma Vibrant Color Lock ha sido desarrollada específicamente para proteger, prolongar y potenciar la intensidad del color tras los servicios de coloración y decoloración en salón. Su fórmula avanzada multiplica hasta X3 la fuerza del cabello después de los procesos técnicos, actuando de forma eficaz tanto en el interior como en el exterior de la fibra capilar. Gracias a una combinación de ácidos de distintos pesos moleculares, logra un pH dominante de 2,5 que sella la cutícula, estabiliza la pigmentación y previene la degradación prematura del color.



Con una composición de 96% de ingredientes de origen natural, Vibrant Color Lock ofrece resultados visibles en tan solo 60 segundos, aportando brillo inmediato, uniformidad, suavidad y una mejora notable de la manejabilidad del cabello. Su textura ligera en espuma facilita una aplicación homogénea sin apelmazar y respeta el equilibrio del cuero cabelludo y de la fibra capilar, convirtiéndose en un paso imprescindible tras la coloración en el salón y en un aliado clave para el mantenimiento del color en casa.



Vibrant Color Lock refleja el ADN de Arkhé Cosmetics: innovación científica, eficacia profesional y una visión consciente del cuidado capilar, pensada para responder a las exigencias reales del salón y del consumidor actual.



Con este reconocimiento, Arkhé Cosmetics continúa consolidando su liderazgo en el cuidado del color profesional y su presencia destacada en los principales premios del sector beauty.







