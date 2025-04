Arkhé Cosmetics, marca de peluquería oficial en el espectacular desfile de Pilar Dalbat en Sierra Nevada

(Información remitida por la empresa firmante)

Sierra Nevada, 01 de abril de 2025.-

El pasado jueves 27 de marzo, la diseñadora granadina Pilar Dalbat sorprendió una vez más al mundo de la moda con un desfile único en la estación de esquí de Sierra Nevada, donde la fusión entre naturaleza, moda y sostenibilidad fue la protagonista. En esta ocasión, Arkhé Cosmetics tuvo el honor de participar como la marca de peluquería oficial del evento, aportando su expertise en el cuidado capilar para completar los looks de las modelos en un entorno tan especial

El evento, que fue el primer desfile en la nieve de una marca española a 2.700 metros de altitud y con una pasarela de 179 metros dentro del tubo rodeada de nieve, reunió a figuras destacadas del mundo de la moda, incluyendo a la modelo Palito Dominguín. Con su colección Winter 2026, Pilar Dalbat volvió a demostrar su capacidad para innovar sin perder sus raíces, llevando sus diseños a un escenario inigualable.



Para Arkhé Cosmetics, formar parte de esta iniciativa ha sido una oportunidad única para demostrar la versatilidad y eficacia de sus productos en condiciones extremas. La marca, reconocida por su compromiso con la sostenibilidad y la belleza consciente, aportó desde el backstage productos formulados para respetar la salud del cabello, sin siliconas, sulfatos ni parabenos. El equipo de estilistas trabajó para que cada peinado complementara a la perfección la visión de Pilar Dalbat, realzando la elegancia y naturalidad de cada look.



"Nos enorgullece haber colaborado con una diseñadora del nivel de Pilar Dalbat en un evento tan especial. Desde Arkhé Cosmetics creemos en la importancia de la innovación y la sostenibilidad, dos de los valores que compartimos 100% con Pilar y su colección", destaca Raúl Martínez, CEO de Arkhé Cosmetics y VMV Cosmetic Group.



El evento también contó con el respaldo de instituciones clave, como la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Granada y la Diputación Provincial, demostrando el compromiso de la región con la moda como motor de desarrollo cultural. La producción audiovisual estuvo a cargo de Curro Go, mientras que la innovadora experiencia inmersiva y el sonido fueron obra de Silent System, Lone Lab y MAOC. Además, la colaboración de la Escuela Internacional de Protocolo y la Escuela Superior de Imagen DyD fue clave en la realización del evento.



El desfile de Pilar Dalbat en Sierra Nevada no solo ha sido un tributo a la moda española, sino también una demostración de que el arte, la innovación y la belleza no conocen límites.



Más información: https://www.arkhecosmetics.com/es/blog/tendencias/arkhe-cosmetics-peluqueria-oficial-en-el-desfile-de-pilar-dalbat-en-sierra-nevada





