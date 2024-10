Arkhé Cosmetics presenta una nueva era en la coloración capilar con Color Pure y Pure Blond

(Información remitida por la empresa firmante)

Arkhe Cosmetics presenta Color Pure y Pure Blond, su innovadora línea de productos de coloración y aclaración capilar. Estos productos están diseñados para revolucionar la experiencia en los salones profesionales, combinando tecnología avanzada con ingredientes de origen natural y un firme compromiso con la sostenibilidad. Estos productos representan una nueva referencia en la industria, donde el cuidado del cabello y el respeto por el medioambiente son prioridad

Innovación en coloración: Color Pure

Barcelona, 22 de octubre de 2024.- La línea Color Pure redefine el estándar de la coloración con su exclusivo sistema de encapsulado que combina tecnología avanzada y prebióticos. Este sistema no solo garantiza una intensidad de color multicromática con un brillo duradero, sino que también fortalece y protege la fibra capilar. Los prebióticos presentes en la fórmula equilibran el cuero cabelludo, ofreciendo una experiencia de coloración saludable desde la raíz. Además, esta gama presenta una paleta vibrante de tonos, proporcionando a los estilistas la libertad de crear resultados personalizados y sofisticados.



Decoloración sostenible: Pure Blond

Con Pure Blond, Arkhé Cosmetics presenta una propuesta de decoloración potente y segura que respeta la salud del cabello. Utilizando ingredientes botánicos como el kale y la arcilla blanca, esta línea asegura un aclarado uniforme sin comprometer la estructura capilar. Inspirado en la sabiduría ancestral ayurvédica, Pure Blond ofrece una experiencia de decoloración efectiva y suave, adaptada a las necesidades de los salones de belleza que buscan resultados excepcionales sin sacrificar el bienestar del cabello.



Compromiso con la sostenibilidad

Ambas líneas han sido desarrolladas bajo los principios de sostenibilidad que definen la filosofía de Arkhé Cosmetics. Sus fórmulas son biodegradables, libres de alérgenos y pesticidas, y no se han probado en animales. Además, los envases están fabricados con aluminio reciclado y el proceso de producción utiliza energía 100% renovable. Este compromiso refuerza la misión de la marca de ofrecer productos que no solo embellecen, sino que también protegen el planeta.



Pure Glow: la personalización del color

La gama Pure Glow, una colección de tonalizantes de alta definición, complementa los lanzamientos, permitiendo intensificar, neutralizar o corregir los tonos con precisión, brindando a los estilistas herramientas versátiles para personalizar cada trabajo de coloración.



Un futuro brillante para la belleza consciente

Con estos lanzamientos, Arkhé Cosmetics reafirma su posición como líder en la innovación responsable dentro de la industria de la belleza, demostrando que es posible alcanzar resultados estéticos espectaculares sin comprometer la salud del cabello ni el entorno. Color Pure y Pure Blond no son solo soluciones de color, sino una declaración de compromiso con la sostenibilidad, el bienestar capilar y la creatividad en el mundo de la peluquería profesional.



La nueva línea Color Pure y Pure Blond ya está disponible para salones y profesionales de la peluquería a través de los distribuidores oficiales de Arkhe Cosmetics. Para más información y detalles sobre la nueva colección, visitar www.arkhecosmetics.com.



