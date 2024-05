Arkhé presenta su innovador Vibrant Well-aging Booster: el secreto para un cabello joven y libre de canas

(Información remitida por la empresa firmante)

Arkhé Cosmetics, líder en innovación cosmética premium, presenta Vibrant Well-aging Booster, un tratamiento único y revolucionario que revierte la aparición de canas, fortalece el cabello y rejuvenece el cuero cabelludo gracias a su fórmula avanzada y sostenible

Barcelona, 14 de mayo de 2024.- Este producto, creado en los laboratorios de la marca en Barcelona, ha sido dermatológica y clínicamente probado, utilizando un sistema patentado de transfersomas (cápsulas) que aseguran una liberación dirigida y eficaz de sus ingredientes. Este sistema innovador es el resultado de años de investigación y desarrollo, ofreciendo una solución efectiva y natural para combatir el envejecimiento capilar.



Características principales de Vibrant Well-aging Booster

-Reversión de la canicie: su fórmula avanzada revierte hasta en un 85% la aparición de canas en los primeros 84 días de uso.



-Fortalecimiento capilar: estimula la síntesis de colágeno 17A1, esencial para las células madre foliculares, aumentando hasta un 60% su producción y promoviendo un crecimiento capilar saludable.



-Fórmula natural y sostenible: con hasta un 98% de ingredientes de origen natural, el producto es 99% biodegradable y libre de SLES, parabenos y siliconas. Además, es cruelty-free y utiliza energía limpia en su producción.



-Activos potentes y naturales: el producto contiene Amla, un complejo ayurvédico que rejuvenece el cabello, y extracto de romero, conocido por sus propiedades antioxidantes que revitalizan y estimulan el crecimiento capilar.



-Aromaterapia: enriquecido con aceites esenciales naturales, el producto ofrece una experiencia sensorial única, evocando los aromas frescos del Mediterráneo.



Su aplicación es diaria sobre el cuero cabelludo limpio con un suave masaje circular. Para mejores resultados, se recomienda utilizar el aplicador Scalp Vitality Infuser. No es necesario enjuagar el producto después de la aplicación. Se recomienda una utilización diaria durante 3 meses, descansar otros tres meses y volver a aplicar el tratamiento.



Evidencia científica

Diversos estudios han demostrado la eficacia del Vibrant Well-aging Booster. En un ensayo in vivo, se observó una reducción significativa de canas en voluntarios estresados, con una disminución del número de cabellos blancos en un 85% después de 84 días de uso. Además, el ensayo ex vivo mostró un aumento del crecimiento capilar en un 22% respecto al control.



PVPR: 69,50 euros. De venta en peluquerías y en www.arkhecosmetics.com



Sobre Arkhé Cosmetics

VMV Cosmetic Group, multinacional española de productos de cosmética, presenta Arkhé, una marca premium en el sector de la cosmética, dedicada a desarrollar productos innovadores y sostenibles que promueven el bienestar y la belleza natural. Con un fuerte compromiso con la investigación y el desarrollo, Arkhé Cosmetics se esfuerza por ofrecer soluciones de alta calidad que respeten el medio ambiente y satisfagan las necesidades de sus clientes.



VMV Cosmetic Group es una de las multinacionales españolas más importantes del mundo de la peluquería y con mayor proyección internacional, presente en más de 50 países y con más de 1600 trabajadores en todo el mundo cuenta con marcas reconocidas en el mundo profesional de la peluquería como Salerm Cosmetics, Lendan o Salón Selección.



