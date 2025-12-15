Armis expande sus operaciones en España

Armis - Armis

A lo largo de 2024, INCIBE notificó un aumento del 16,6% con respecto a 2023 en el número de incidentes de ciberseguridad. Aunque 2025 no ha concluido, los expertos anticipan un fuerte incremento debido a las amenazas potenciadas por IA. La expansión de Armis en España tiene como objetivo apoyar a las empresas ante este aumento de ataques

Madrid, 15 de diciembre.- En un momento crucial para el panorama de la ciberseguridad, en el que la inteligencia artificial está potenciando ataques cada vez más sofisticados, Armis está ampliando su presencia en España para ayudar a proteger infraestructuras críticas ante el aumento de ciberamenazas dirigidas a organizaciones españolas.



Fundada en 2016 en California, Armis protege las conexiones invisibles que impulsan la sociedad moderna en todos los sectores, desde hospitales y aeropuertos hasta redes eléctricas, plantas industriales e infraestructuras críticas. Su plataforma de Ciberexposición Armis Centrix™, impulsada por IA, aborda todo el ciclo de gestión del riesgo cibernético: proporciona visibilidad continua, inteligencia y control sobre cada activo conectado, físico, virtual y en la nube, permitiendo a las organizaciones actuar con precisión antes de que las amenazas se materialicen.



"El equipo de investigación de amenazas en Armis Labs predice que, a mediados de 2026, al menos una gran empresa global sufrirá una brecha causada o significativamente impulsada por un sistema de IA agentiva completamente autónomo", afirma Nicola Altavilla, Director de la Región Mediterránea en Armis. "En Armis ayudamos a las empresas en España y en todo el mundo a reforzar de forma proactiva sus entornos para garantizar que toda su superficie de ataque esté defendida y gestionada en tiempo real. Nuestra plataforma ofrece visibilidad unificada, monitorización continua y respuesta rápida sobre cada activo; IT, OT, IoT y Cloud, algo esencial para mantenerse a salvo frente a las ciberamenazas potenciadas por la IA", ha concluido Altavilla.



Armis advierte que la rápida evolución de la Inteligencia Artificial no solo está cambiando las reglas, sino que está derribando la barrera entre un operador individual y un equipo de amenazas de élite respaldado por un Estado. "Para 2026, la convergencia de la IA agéntica, los marcos de explotación autónomos y la investigación de vulnerabilidades acelerada por IA democratizará la capacidad destructiva. La computación, la inteligencia y las herramientas antes reservadas a superpotencias estarán al alcance de cualquiera con motivación y un portátil", explica Michael Freeman, Head of Threat Intelligence de Armis.



Amenazas impulsadas por IA

A lo largo de 2024, INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad), a través de su CERT, gestionó un total de 97.348 incidentes de ciberseguridad, lo que supone un aumento del 16,6% respecto a 2023. Aunque 2025 no ha concluido, los expertos anticipan un fuerte incremento debido a amenazas potenciadas por IA.



"La IA ha nivelado el terreno de juego. Las herramientas que crean la próxima generación de amenazas autónomas son las mismas que necesitamos para detenerlas", explica Freeman. "El éxito exigirá paridad entre atacantes y defensores impulsados por IA; sistemas de seguridad capaces de detectar, razonar y actuar a velocidad máquina. Las organizaciones deben dejar de construir mosaicos de soluciones aisladas y adoptar arquitecturas de seguridad basadas en IA, combinadas con criptoagilidad, gestión continua de la exposición y resiliencia guiada por inteligencia, si quieren mantenerse por delante de la amenaza autónoma".



Armis utiliza detección de amenazas impulsada por IA, sistemas de alerta temprana y gestión continua de vulnerabilidades para ayudar a las organizaciones a identificar y mitigar riesgos antes de que se conviertan en incidentes. Su plataforma ofrece priorización y posibilidad de remediación automatizada del riesgo, proporcionando la visibilidad e inteligencia necesarias para cumplir con los exigentes requisitos de gobernanza y resiliencia de NIS2.



Armis trabaja ya con más del 40% de las compañías Fortune 100, incluidas 7 de las 10 mayores del mundo, y colabora con organizaciones críticas en sectores como la sanidad, la energía, el transporte, la administración pública, la manufactura y el retail, garantizando la continuidad operativa y la resiliencia frente a ciberataques disruptivos.



El 5 de noviembre de 2025, Armis anunció una ronda de financiación pre-IPO de 435 millones de dólares, elevando la valoración de la compañía a 6.100 millones de dólares. La ronda estuvo liderada por Growth Equity de Goldman Sachs Alternatives, con la participación de CapitalG (Alphabet), Evolution Equity Partners y varios inversores ya existentes.



Esta inversión impulsa el camino de Armis hacia los 1.000 millones de dólares en ingresos recurrentes anuales (ARR) y sienta las bases para una futura salida a bolsa. La compañía ya ha superado los 300 millones de ARR, creciendo más del 50% interanual, y continúa desarrollando una estrategia de adquisiciones activa para reforzar sus capacidades en inteligencia artificial, seguridad en la nube y tecnología operativa (OT).



Yevgeny Dibrov, CEO y cofundador de Armis, afirma: "Esta ronda marca un nuevo hito en nuestro camino para construir una compañía de ciberseguridad que defina la categoría. Las organizaciones están adoptando un enfoque unificado basado en la exposición. Esta inversión refuerza la confianza que nuestros socios e inversores depositan en Armis como líder de la próxima generación de la seguridad digital".



Con operaciones en 165 países y una plataforma que monitoriza miles de millones de dispositivos en tiempo real, Armis representa la nueva generación de ciberseguridad: un modelo que ve, entiende y actúa antes de que el riesgo se materialice.



