Armora; 'Ciberseguridad en familia', un viaje por la vida digital de todos los miembros del hogar

Madrid, 4 de febrero.-

En un mundo hiperconectado donde los niños usan pantallas antes de aprender a hablar y los adultos gestionan su vida entera desde un móvil, la seguridad digital ya no es una opción: es una necesidad familiar. Sin embargo, nadie nos enseñó a sortear las amenazas de este nuevo entorno. ¿Cuándo hablamos a nuestros hijos de privacidad, de riesgos en redes, de fraudes, de convivencia digital? Casi siempre, demasiado tarde.

“Ciberseguridad en familia” trata de descubrir la ciberseguridad a través de una guía en familia, práctica, cercana y reveladora que transforma un tema aparentemente técnico en un viaje fascinante por la vida digital de todos los miembros del hogar. Desde la historia reciente de la tecnología hasta los peligros más actuales, con herramientas de prevención claras y aplicables a cada edad y situación.

El autor del libro, Fernando Mairata de Auduiza, experto en ciberseguridad y Nuevas Tecnologías acompaña al lector en la misión de construir hábitos digitales saludables en casa. Y es que más que un manual, “Ciberseguridad en familia” es una invitación a mirar la tecnología con otros ojos: los de la curiosidad responsable. Un recordatorio de que la seguridad digital no empieza en una pantalla, sino en las conversaciones y acuerdos que planeamos en familia.

“Es responsabilidad de todos los actores expertos en la materia fomentar el pensamiento crítico y la comunicación abierta como clave a la hora de contar con un plan familiar de ciberseguridad. Es por ello que este libro ofrece una guía práctica y accesible con el objetivo de proteger a la familia en el mundo digital a la vez que enseña a prevenir riesgos y fomentar hábitos seguros”, afirma Fernando Mairata.

“Ciberseguridad en familia” está dirigido a padres, madres y cuidadores que quieren educar a sus hijos en el uso seguro y responsable de la tecnología; así como a cualquier familia interesada en la ciberseguridad doméstica. “Este libro nos hace especial ilusión, además, a todos los que participamos de él ya que todos los derechos han sido donados a la Asociación Pro-Huérfanos de la Guardia Civil, (APHGC), encargada de acoger y dar formación a los hijos de los miembros fallecidos, tanto en el curso del servicio como fuera de él”, asegura Mairata.

El libro se presentará el próximo martes 10 de febrero a las 18.00 horas en el salón de actos de la Universidad Nebrija Campus Madrid-Princesa. Acompaña al autor Nicolás Marchal González, director del Grado en Criminología y Ciencias Forenses de la Universidad Nebrija. Esta iniciativa se enmarca dentro, a su vez, de las actividades del Grupo Armora para celebrar el Día de Internet Segura. Los interesados pueden inscribirse aquí hasta completar aforo.

“Ciberseguridad en familia” puede adquirirse online en la web de Ediciones Palabra o en Amazon así como en tiendas físicas, librerías de confianza y el propio día del evento por 15,90 €.

Sobre Fernando Mairata de Auduiza

Fernando Mairata, con una amplia trayectoria en el ámbito de las NTICs, ha ocupado puestos de responsabilidad en compañías como Airtel/Vodafone, Canal Metro, Abalia Consulting, Telemadrid. Actualmente CEO de DLTCode, presidente del Grupo Armora y presidente de PETEC, Asociación Profesional de Peritos de Nuevas Tecnologías. Compagina su labor profesional con la docencia como profesor de Evidencias Digitales en UDIMA y del Máster en Inteligencia Económica en la Universidad Jaime I, además de formar a miembros de las FCSE. Autor de libros y cómics sobre la relación entre menores y nuevas tecnologías, es un firme impulsor de la cultura de la Ciberseguridad. Imparte charlas, talleres y acciones de sensibilización dirigidas a docentes, familias y colectivos vulnerables, abordando retos como el ciberacoso o la violencia de género digital. Posee certificaciones en Ciberseguridad, formación avanzada en Informática Forense y amplia experiencia como perito tecnológico. Ha colaborado como ciber cooperante del INCIBE y participa activamente en asociaciones profesionales y eventos de referencia en Ciberseguridad.

Sobre Ediciones Palabra

Ediciones Palabra, con sede en Madrid, es una editorial con más de medio siglo de trayectoria al servicio de la cultura, la fe y la educación. Nace con la vocación de ofrecer libros que iluminen la vida personal, familiar y social, desde una perspectiva cristiana, humanista y profundamente comprometida con la verdad.

Publican obras que buscan formar, inspirar y acompañar a lectores de todas las edades: desde literatura infantil y juvenil, hasta ensayos sobre espiritualidad, teología, historia, filosofía, educación y vida familiar. Su catálogo es reflejo de una mirada integral del ser humano, abierta al diálogo entre fe y razón. www.palabra.es

Sobre el Grupo Armora:

Armora, con las empresas DLTCode y Correcta adheridas, es un grupo especializado en ciberseguridad que ofrece soluciones avanzadas y personalizadas para sectores críticos como defensa, banca, salud y gobiernos. Su enfoque abarca desde la consultoría y auditoría hasta la respuesta a incidentes, así como hacking ético, formación y ciberinteligencia. Armora destaca por su innovación y alianzas estratégicas, proporcionando la resiliencia y protección necesarias en un entorno digital complejo y dinámico.

