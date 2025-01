ARMswap lanza su plataforma DeFi

(Información remitida por la empresa firmante)

VILNIUS, Lituania, 21 de enero de 2025 /PRNewswire/ -- El equipo de ARMswap se complace en anunciar el lanzamiento de la primera versión de su protocolo DeFi. El mundo web3 está en auge con numerosas cadenas de bloques de capa 1 y capa 2, cada una con sus algoritmos y capacidades únicos. Sin embargo, su arquitectura cerrada dificulta la interacción fluida y el flujo de información entre redes, lo que genera ineficiencias. El lanzamiento de ARMswap aborda esta ineficiencia fundamental en la arquitectura de cadena de bloques actual e introduce una versión más optimizada de los intercambios y puentes multidireccionales entre cadenas.

Simplificación de las transacciones entre cadenas

"La fragmentación de las redes blockchain ha sido un problema crítico, y los usuarios se vieron obligados a navegar a través de varios DEX y puentes de terceros para realizar una única transacción entre cadenas", señaló el responsable de tecnología de ARMswap. "El lanzamiento de ARMswap representa un momento decisivo para abordar esta fragmentación que ha limitado la evolución de DeFi".

La arquitectura de ARMswap, validada a través de rigurosas auditorías de seguridad por la empresa líder en seguridad blockchain Hashlock, combina una protección criptográfica avanzada para los fondos de los usuarios. El protocolo de ARMswap ofrece operaciones de intercambio/puente seguras y rápidas, estableciendo nuevos puntos de referencia en la industria para la eficiencia del procesamiento de transacciones.

La plataforma es compatible con 31 blockchains y sus monedas nativas en su lanzamiento V1 en enero de 2025, con planes de expansión para incluir más blockchains cada trimestre.

En V2, ARMswap se integrará con protocolos como Chainlink, Axelar Network, Layer Zero, Wormhole, etc., para brindar una amplia cobertura de cadenas EVM y no EVM. En V3, Armswap presentará su propio marco para retransmisores y oráculos para una interoperabilidad perfecta en Web3.

Lanzamiento de ARMSP Fair

ARMswap lanzará su token de utilidad, ARMSP, en enero de 2025, lo que incentivará a los proveedores de liquidez a participar activamente en el ecosistema y a compartir los retornos de la plataforma y del fondo con los participantes de la plataforma.

ARMswap también lanzará su aplicación móvil DeFi (IOS y Android) en marzo de 2025, lo que permitirá a los usuarios conectar sus billeteras existentes y realizar transacciones de intercambio y participar en fondos de liquidez y recompensas.

Oferta limitada

Únase a la plataforma ARMswap V1 y participe en el lanzamiento de la feria de tokens ARMSP el 13 de enero de 2025, con un suministro limitado de 400 millones de tokens de un máximo de 1.250 millones de suministros. Los primeros participantes pueden disfrutar de bonificaciones y ganar recompensas a través del programa ARMswap MVP. Después de un período de adquisición de derechos de 12 meses, ARMSP se incluirá en todos los principales exchanges a nivel mundial.

Acerca de ARMswap:

ARMswap UAB simplifica las transferencias de activos entre cadenas y lleva el poder de la Web3 y la descentralización de las cadenas de bloques a nuestra vida diaria y a nuestros negocios.

Sitio web:www.armswap.com

Para consultas de Medios:Contacto:Husnain AslamTítulo: Director de TecnologíaEmail:media@armswap.com

