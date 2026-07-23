Arquitectos iberoamericanos debaten sobre los retos del sector en una jornada en UIC Barcelona

(Información remitida por la empresa firmante)

UIC Barcelona School of Architecture organiza por primera vez las Jornadas de Arquitectura Iberoamericana, comisionadas por el arquitecto Fredy Massad.

Los arquitectos participantes reflexionarán sobre las realidades heterogéneas de la arquitectura en Iberoamérica.

Barcelona, 23 de julio de 2026.- Las primeras Jornadas de Arquitectura Iberoamericana se celebran el hoy y mañana en UIC Barcelona con la voluntad de ampliar la mirada sobre la arquitectura iberoamericana contemporánea, con la participación de cinco arquitectos de Argentina, Perú, Uruguay, Brasil y Paraguay. Las conferencias tendrán lugar a partir de las 16.00 h en el Salón de Grados del Campus Barcelona de la Universidad.

Fredy Massad, organizador de las jornadas y profesor en UIC Barcelona School of Architecture, afirma que la arquitectura iberoamericana "está en un buen momento". "Las jornadas intentan romper con el concepto de que la arquitectura en Iberoamérica es homogénea; se vende la arquitectura de la región desde el pobrismo, y en realidad no hay tanta diferencia respecto lo que se hace en España", asegura el arquitecto.

El organizador de las jornadas plantea, en una entrevista previa a las jornadas, los desafíos actuales del urbanismo en España e Iberoamérica: "Es imprescindible reflexionar a fondo sobre cómo se han planteado edificios y ciudades durante el siglo XX. En Barcelona, hace apenas dos décadas, como ejemplifica el caso del Fòrum inaugurado en 2004, todavía se pensaba en una construcción masiva de hormigón. Esos conceptos hoy están en profunda revisión", recuerda el profesor.

Massad apunta que, en la mayoría de los casos, en Iberoamérica los gobiernos no están acostumbrados a invertir en espacio público. "En España se convocan más concursos públicos que facilitan la entrada al sector a jóvenes arquitectos, mientras que en Iberoamérica la mayoría de obra es de promoción privada", aclara.

Las jornadas organizadas por UIC Barcelona School of Architecture reunirán a arquitectos y académicos para debatir sobre los retos globales de la arquitectura. En una entrevista en UIC Barcelona, Gabriel Biagoni, uno de los ponentes que ofrecerá la conferencia "Espacio doméstico y vida colectiva", pone el foco en la "autoconstrucción" en Argentina: "Muchas personas resuelven sus problemas de vivienda al margen del aporte de la arquitectura", señala el experto. "La arquitectura tiene el reto de volver a demostrar que puede aportar soluciones concretas para mejorar la vida cotidiana de las personas", destaca.

Hiperregulación e inversión pública.

Otro de los ponentes invitados es José Bauer, fundador del estudio Roman Bauer Arquitectos en Lima, quien apunta en la misma dirección: "En un contexto como el nuestro, en el que la autoconstrucción produce el 75% del medio construido, necesitamos normativas y regulación para conseguir edificaciones seguras, con menor impacto en el ecosistema y mayor calidad de vida para los habitantes", señala.

Gabriel Biagoni, decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de Santa Fe, aclara que las regulaciones y normativas, si bien son necesarias, en exceso, pueden restringir posibilidades creativas: "La arquitectura latinoamericana todavía dispone de un margen de acción más amplio. En muchos casos, la relación del arquitecto con el proyecto y la fase constructiva está menos condicionada y es más directa y natural", añade.

En este contexto, la autopromoción surge como otra de las principales diferencias entre ambas regiones. "En nuestro país es muy común que los arquitectos generemos nuestras propias oportunidades promoviendo iniciativas y buscando inversores. Responde a la escasez de encargos", explica Gabriel Biagoni.

La industrialización, aún lejos en Iberoamérica.

La industrialización, que se está abriendo paso en Europa y Asia, aún está lejos de asentarse en Iberoamérica, según apunta Fredy Massad: "La mano de obra en algunos países iberoamericanos sigue siendo barata, por lo que aún se construye tradicionalmente", explica Massad. José Bauer apunta que "la única industria de la construcción en Perú está basada en el cemento y es muy básica, y el panorama industrial es residual". "Se puede decir que hay mucha libertad de diseño, o que los procesos artesanales permiten una mayor participación de la población, pero la realidad es que el sector tiene un techo muy bajo en cuanto a la escalabilidad de los proyectos", defiende.

También participarán en las conferencias los arquitectos Leandro Alegre, de Uruguay; Cássio Sauer, de Brasil; y José Cubilla, de Paraguay. Las jornadas quieren poner de relieve que, a pesar de las diferencias entre ambas regiones, los retos de la arquitectura son "globales". "Que todo el mundo pueda vivir en una vivienda digna, en ciudades más confortables, son desafíos que compartimos todos los profesionales del sector", concluye Fredy Massad.

Àlex Sánchez Aragón.

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