Arranca EQUMEDIA ON ROAD para ayudar a las pymes a impulsar su marketing y publicidad

Madrid, 2 de junio de 2023.

Menudas Empresas y EQUMEDIA inician un ciclo de desayunos informativos para ayudar a los pequeños negocios a impulsar sus negocios a través de la publicidad

EQUMEDIA, la agencia de medios independiente referente en España, y Menudas Empresas, iniciativa para Pymes, han puesto en marcha EQUMEDIA ON ROAD, una serie de encuentros con profesionales de grandes empresas del sector publicitario cuyo objetivo es cambiar el marketing y la publicidad de las pymes.



El primero de estos encuentros ha tenido lugar esta mañana en Madrid con la participación de reputados profesionales del sector publicitario procedentes de empresas como Google y Global con el objetivo de demostrar que cualquiera puede tener accesibilidad a los medios para dar a conocer su negocio a través de la publicidad, incluso los más pequeños.



El encuentro ha estado moderado por Adrián Díaz-Caneja, Director de Menudas Empresas, que ha destacado que, en la actualidad, existe un cambio de paradigma en lo que se refiere al comportamiento de los consumidores y en el que las pymes tienen que cambiar la perspectiva de su publicidad y su marketing. En este sentido, Paloma Vizcay, Strategic Agency Manager de Google, ha explicado cómo este tipo de negocios pueden generar imagen y conseguir impacto a través de Youtube, con sus cerca de 35 millones de usuarios únicos al mes que consumen todo tipo de contenidos, superando en gran medida las audiencias de otros formatos audiovisuales más tradicionales.



También ha resaltado cómo los usuarios de esta plataforma consumen cada vez más streaming, especialmente desde casa y en su televisor, optan por los formatos cortos de vídeo o shorts (que cuentan con más de 30 billones de visitas diarias cada día) así como el impacto que genera en las ventas la publicidad en este sitio web, ya que un 70% de las personas que ve una marca en Youtube termina finalizando una compra.



Por su parte, Sofía Ruiz Rincón, Directora de Marketing y Comunicación en Global España y Diego Merino, Director Comercial en Global España, han expuesto las claves de la nueva etapa de la publicidad exterior, cuyos formatos y múltiples posibilidades hace que sea rentable y que funcione para cualquier tipo empresa. También han destacado la proactividad y receptividad que genera en la audiencia, gracias a su creatividad, su capacidad de cobertura y su versatilidad a la hora de adaptarse a las necesidades de los anunciantes. Tanto es así que, de acuerdo con los datos que han destacado, a un 89% de la población les parece interesante los anuncios que ve en este formato y a un 90% les parece útil. Además, un 46% asegura que comenta las campañas que ve en este formato, un 43% afirma haber mejorado la percepción de un producto tras ver una campaña en exterior y un 30%, incluso, acude a la tienda a comprarlo.



Para poner el broche final a estas interesantes intervenciones la Directora General de EQUMEDIA, Celia Caño, ha recordado que la publicidad es también cosa de pymes y que cualquier negocio, independientemente de su tamaño, puede conectar con su público a través de la publicidad, encontrando nuevos modos para comunicarse con sus públicos objetivos. A través de distintos ejemplos de campañas realizadas con clientes como Vespa, Grupo La Navarra o Asisa, Celia ha explicado a los asistentes que existe todo un mundo de posibilidades para hacer publicidad en otros medios que no son sólo televisión, que necesita una inversión muy elevada (y que no todas las empresas pueden asumir) y que, además, es posible conseguir un retorno de la inversión mucho más eficaz y eficiente.



EQUMEDIA ON ROAD recorrerá varias ciudades españolas con el objetivo de conectar e inspirar a las pequeñas y medianas empresas del país. Esta gran oportunidad para hacer networking con otras empresas, compartiendo experiencias e inquietudes, tendrá sus siguientes paradas en Zaragoza (21 de septiembre), Valencia (5 de octubre) y Málaga (26 de octubre). En todos los casos, el registro para estos eventos, organizados por EQUMEDIA y Menudas Empresas, es gratuito.



