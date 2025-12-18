Arranca la Navidad en realme: potencia sin límites y diseño para todos

realme 14 Pro + - realme

De lo flagship a lo esencial, compra el smartphone perfecto para cerrar el año con estilo y al mejor precio

Madrid, 18 de diciembre.- Comienza la temporada de regalos, y las rebajas de Navidad de realme son la oportunidad ideal para encontrar el presente perfecto. Con ofertas por tiempo limitado en sus series más demandadas, la marca acerca rendimiento, cámaras avanzadas y diseño cuidado a precios accesibles.



realme GT 8 Pro: el nuevo tope de gama

Combina Snapdragon 8 Elite Gen 5 con pantalla AMOLED 2K de 6,79" a 144 Hz para una experiencia fluida. Su cámara de 50 MP y teleobjetivo de 200 MP con tecnología Ricoh GR destaca en fotografía. La batería Titan de 7.000 mAh con carga rápida de 120 W por cable y 50 W inalámbrica ofrece autonomía prolongada. El diseño premium, 5G, Wi‑Fi 7 y lector de huellas completan la propuesta. Disponible a partir de 899€ en MediaMarkt, PC Componentes y El Corte Inglés.



realme GT 7 Pro: el buque insignia

Combina Snapdragon 8 Elite con pantalla AMOLED LTPO de 6,78" a 120 Hz, ideal para gaming y creación de contenido. Su cámara de 50 MP, teleobjetivo periscópico de 50 MP con zoom 3 y ultra gran angular de 8 MP con IA y fotografía submarina ofrece versatilidad. La batería con carga de 120 W y resistencia IP68/69 aseguran autonomía. Disponible a partir de 699€ en MediaMarkt y PC Componentes.



realme GT 7: velocidad inteligente y equilibrio

Ofrece batería de 7.000 mAh con carga de 120 W, suficiente para todo el día. El Dimensity 9400e equilibra potencia y eficiencia, y la pantalla AMOLED LTPO de 6,78" a 120 Hz garantiza fluidez. Su triple cámara con sensor principal de 50 MP, resistencia IP69 y diseño equilibrado aseguran versatilidad y rendimiento. Disponible a partir de 529€ en MediaMarkt y PC Componentes.



realme GT 7T: fluidez y carga rápida

Combina procesador Dimensity 8400‑Max con pantalla AMOLED de casi 6,8" a 120 Hz para visualización fluida. Su cámara principal de 50 MP, ultra gran angular de 8 MP y frontal de 32 MP funciona en diferentes situaciones. La batería de 7.000 mAh con carga de 120 W permite uso intensivo, mientras la certificación IP69 aporta resistencia. Disponible a partir de 379€ en MediaMarkt y PC Componentes.



realme 14 Pro+: el plus en cámaras, estabilización y carga

Destaca por su triple cámara de 50 MP, ideal en retratos y tomas nocturnas. Su pantalla OLED 1.5K de 6,83" a 120 Hz y Snapdragon 7s Gen 3 garantizan fluidez y rendimiento equilibrado. La carga rápida de 80 W, batería duradera, resistencia IP68/69 y diseño que cambia de color aportan funcionalidad y estilo sin elevar presupuesto. Disponible a partir de 419€ en MediaMarkt y PC Componentes.



realme 14 Pro: fotografía versátil y diseño premium

Combina diseño llamativo y pantalla OLED 1.5K de 6,77" a 120 Hz, apostando por estética y confort visual. Su cámara principal de 50 MP y frontal de 32 MP ofrecen calidad en retratos y videollamadas. La batería de gran capacidad con carga rápida de 80 W completa un conjunto con estilo y solvencia. Disponible a partir de 319€ en MediaMarkt y PC Componentes.







