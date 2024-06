Arranca la UEFA EURO 2024 y TOPPS ya tiene su colección oficial de cromos a la venta en España

Aunque las colecciones llevan a la venta unas semanas, la editora de coleccionables tiene todo preparado para el arranque de la competición el próximo viernes

Se trata de la competición deportiva más importante después del mundial

Topps lanza las colecciones oficiales de la UEFA por primera vez con la edición 2024 de la UEFA EURO

Vuelve, “The Special One”, Jose Mourinho es el embajador oficial de la marca

La marca realizará campañas de márketing de refuerzo para hacer llegar a todos los niños la emocion de la UEFA EURO 2024 a través de sus coleccionables

MADRID. 12 de junio, 12 Jun. (News Aktuell) - .- El próximo viernes arranca la UEFA EURO 2O24, la competición deportiva más importante después del mundial y el sector del coleccionismo ya está preparado. Topps, parte del grupo Fanatics Collectibles, editora referente de coleccionables, es el editor de las colecciones oficiales de la UEFA EURO 2024 ofreciendo la más amplia gama de productos hasta la fecha.

De la mano de un gran entrenador, José Mourinho, también llamado “The Special One”, la compañía ha diseñado una campaña de marketing en tono de humor, en la que el famoso entrenador utiliza sus habilidades motivacionales y su personalidad carismática para conseguir el máximo rendimiento de los empleados de Topps para este periodo. Junto a él, aparecen famosos creadores de contenido internacionales como Jeremy Lynch de F2 (Reino Unido), Omar Amoum (Italia), y Knossi, Aaron Troschke y PushDich TCG (Alemania), que también hacen breves apariciones como invitados.

Además, con motivo de la EURO 2024, Topps colaborará con nuevos influencers y creadores de contenido para transmitir toda la pasión del fútbol junto con la selección española. @Robert PG, @JuanluDBZ, @Laura Vizcaíno e Iker Ruiz del Barco (@elefutbol) son los principales creadores que colaboran con la marca.

“Estamos ansiosos por que arranque esta competición, no solo por la expectación deportiva, sino por ver cómo se reciben todos los productos especiales que hemos lanzado. La EURO 2024 está siendo un gran éxito en general, los niños están encantados, los clientes que han apostado por ella también. Se trata de un fenómeno de masas y, por supuesto, se refleja en las ventas; aún más si tenemos en cuenta el cierre de la campaña de la UCL de la temporada 23/24, que supuso para la compañía, otro año más, un éxito de ventas”, explica el responsable de Topps Iberia, para España y Portugal, César Rodríguez.

La editora de coleccionables ha lanzado dos colecciones, en concreto: la colección de cartas Match Attax y la colección tradicional de Stickers; incluyendo muchísimas cartas y cromos especiales nunca vistos en una colección de la UEFA EURO. Con un amplio catálogo de productos, que incluyen sobres, álbumes, latas coleccionables y productos especiales con actualizaciones del torneo a medida que se llegaba a su arranque el 14 de junio, los coleccionistas tienen las colecciones más completas y con más información de la historia de la UEFA EURO. Todos los productos se encuentran ya en kioscos, grandes superficies, especialistas, videojuegos, y tiendas de conveniencia, además de en la web de la compañía, Topps.com.

“Este lanzamiento de los coleccionables oficiales de la UEFA Euro 2024 es un gran paso para la compañía a nivel internacional”, añade César Rodríguez.

La UEFA Euro 2024 es un evento que capta la atención de millones de espectadores en todo el mundo. Con un promedio de más de 10 millones de personas por partido, esta edición será una de las más vistas en la historia del torneo.

Para el mercado del coleccionismo, es sin duda un momento clave, que ha experimentado un auge sin precedentes en los últimos años. Los aficionados apasionados, los coleccionistas y los inversores han contribuido a este gran crecimiento del sector, donde los artículos relacionados con deportes se venden a precios exorbitantes. Según un estudio de Econ Market Research, aplicable al decenio 2023-2032, el tamaño del mercado mundial de objetos deportivos de colección fue de 16,52 millones de dólares en 2023 y se triplicará hasta alcanzar los 52,62 millones de dólares en 2032 en todo el mundo. La existencia de figuras deportivas legendarias y celebraciones deportivas memorables alimentan una demanda constante de objetos de recuerdo.

