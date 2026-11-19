Arranca en la UIC el XXVII Congreso Nacional y III Congreso Internacional de la SEDEM - UIC

(Información remitida por la empresa firmante)

La inauguración ha estado presidida por el rector, Dr. Alfonso Méndiz, y ha contado con la presencia de la consellera de Investigación y Universidades, la Hble. Sra. Núria Montserrat, y del alcalde de Sant Cugat del Vallès, el Ilmo. Sr. Josep Maria Vallès

El Congreso reúne a expertos nacionales e internacionales para abordar los principales retos en educación médica, como las nuevas tecnologías y la IA, la simulación clínica, o el pensamiento crítico

Este evento supone el inicio de los actos de celebración del 20º aniversario del grado en Medicina de la UIC

Barcelona, 19 de noviembre de 2026.- La Universitat Internacional de Catalunya (UIC) ha inaugurado hoy en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud del Campus Sant Cugat de la universidad el XXVII Congreso Nacional y III Congreso Internacional de la Sociedad Española de Educación Médica y de Ciencias de la Salud (SEDEM), un evento que reúne a la comunidad educativa para reflexionar y debatir sobre los principales retos actuales en la formación médica. El congreso supone el inicio de los actos de celebración del 20º aniversario del grado en Medicina de la UIC.

La inauguración ha estado presidida por el rector, el Dr. Alfonso Méndiz, y ha contado con la presencia de la consejera de Investigación y Universidades, la Hble. Sra. Núria Montserrat, el alcalde de Sant Cugat del Vallès, el Ilmo. Sr. Josep Maria Vallès, el presidente de SEDEM, el Dr. Joaquín García-Estañ, y la decana de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, la Dra. Esther Calbo.

Durante su intervención, el rector, el Dr. Alfonso Méndiz, ha celebrado que la UIC sea anfitriona de un congreso sobre formación a los profesionales de la salud “en un momento en que la docencia afronta cambios importantes y plantea preguntas”. El rector ha explicado que “formar a profesionales sanitarios va más allá de transmitir conocimientos porque los alumnos necesitan una sólida base científica pero también pensamiento crítico y empatía”. “Tenemos nuevas oportunidades, pero la tecnología no basta, tiene que ponerse al servicio del aprendizaje y de la atención al paciente”, ha afirmado.

Tras las palabras del rector, el alcalde de Sant Cugat del Vallès, Josep Maria Vallès, ha celebrado que el grado en Medicina de la UIC cumpla ya 20 años arraigado al territorio y ha agradecido a la SEDEM haber escogido la UIC como sede del congreso en Sant Cugat, una ciudad que ha invitado a conocer en la que conviven conocimiento, cultura e innovación. En este sentido, ha recordado también la Alianza por la Innovación de Sant Cugat, el BIVA, de la que la UIC forma parte.

Por su parte, la consellera de Investigación y Universidades ha felicitado a la UIC por ser “una universidad con valores que lleva en su ADN la voluntad de transmitir mucho más que conocimiento” y ha puesto en valor los 20 años del grado en Medicina porque “necesitamos más vocación, necesitamos cubrir muchas necesidades que tenemos hoy en día en los pilares del bienestar de la sociedad, que son la educación y la salud”.

Finalmente, el presidente de la SEDEM ha destacado el desafío de “convertir la evidencia en innovación y compartir la innovación en evidencia” como uno de los principales retos de la educación médica.

La decana de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, Dra. Esther Calbo, ha abierto la jornada agradeciendo la asistencia de las autoridades y ha destacado que el lema del Congreso ‘Horizontes de excelencia: de la evidencia científica a la innovación educativa’ refleja el reto de la docencia médica, “seguir mejorando la formación sin perder de vista la dimensión humana de la medicina”.

Tras la jornada inaugural, se ha entregado el Premio Antonio Gallego 2026 al exjefe de Estudios del Hospital Universitario Cruces (Bizkaia), el Dr. Jesús Morán Barrios.

Tres días de conferencias, mesas redondas y talleres en educación médica

El Congreso, bajo el lema ‘Horizontes de excelencia: de la evidencia científica a la

innovación educativa’, continuará el 20 y 21 de noviembre con más de una veintena de expertos nacionales e internacionales en educación médica que impartirán conferencias, mesas redondas y talleres sobre la incorporación de las nuevas tecnologías y la inteligencia

artificial (IA), la simulación clínica, o el pensamiento crítico, entre otros.

El programa completo del congreso se puede consultar en este enlace, y los próximos actos previstos durante el curso relacionados con el 20 aniversario del grado en Medicina, en esta web.

Sobre la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)

En la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) formamos a personas que contribuyan a humanizar la transformación de la sociedad. Nuestro compromiso social nos impulsa a ofrecer una docencia excelente, una investigación con impacto, una educación personal y un enfoque internacional.

Ofrecemos una educación transformadora, basada en un modelo afectivo-efectivo, que pone a la persona en el centro de nuestra misión.

Tenemos un marcado carácter internacional: en nuestros campus conviven personas de más de cien nacionalidades, y entendemos el mundo con una mirada abierta y desde una perspectiva global.

Impartimos dieciséis grados, más de cincuenta dobles titulaciones internacionales y un amplio programa de másteres y posgrados a una comunidad de unos 9.000 alumnos.

Disponemos de ocho facultades ubicadas en dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès, campus que es en sí mismo un auténtico ecosistema de salud enclavado en un entorno hospitalario. Y contamos con un Campus de la Experiencia para mayores.

Estamos conectados con la sociedad y las empresas a través de dieciséis cátedras y cinco aulas de empresa, ocho institutos de investigación y tres clínicas universitarias.

Somos una universidad humanista, global, innovadora y sostenible.

Sobre UIC Health

La UIC dispone de un auténtico ecosistema de salud en el Campus Sant Cugat, en el que conviven siete disciplinas que están interconectadas y generan sinergias interdisciplinarias: Bioingeniería, Ciencias Biomédicas, Enfermería, Fisioterapia, Medicina, Psicología y Odontología.

Contamos con cerca de 30 años de experiencia en metodología docente innovadora centrada en la simulación, y con un Centro Integral de Simulación Avanzada (CISA), un espacio de más de 1.000 m que permite al alumnado hacer prácticas simuladas en un entorno clínico real desde el primer día y garantiza una experiencia guiada y un proceso de aprendizaje seguro.

El propio campus aloja laboratorios de investigación para las áreas de Biomedicina y Bioingeniería, gimnasios para la docencia de Fisioterapia y tres clínicas universitarias propias: Support - Clínica de Psicología y Psiquiatría, Clínica Universitaria de Odontología (CUO) y Cuides UIC Barcelona, clínica de atención a enfermedades avanzadas y cuidados paliativos.

Este hub está integrado en un entorno hospitalario (Hospital Universitari General de Catalunya), que forma parte a su vez de la red de hospitales universitarios adscritos a la Universidad, junto con el Hospital General de Granollers, el EAP Sardenya, el Consorci Sanitari de Terrassa y el Hospital Sanitas CIMA.

UIC Health es un hub en el que se genera docencia, investigación y transferencia de conocimiento al servicio de la sociedad y en un entorno clínico real.

Para más información:

Marta González Martínez

Responsable de Comunicación del Campus Sant Cugat

T. +34 935 042 000. Ext: 5153 / 675 78 34 18

Josep Trueta, s/n

08195 Sant Cugat del Vallès