Arrancan los talleres formativos impulsados por UIC Barcelona y Calonge para generar oportunidades locales

Durante los meses de noviembre y diciembre, este municipio acogerá un ciclo de sesiones impartidas por profesores de la universidad.

Barcelona, 31 de octubre de 2025.- UIC Barcelona y el Ayuntamiento de Calonge i Sant Antoni (Girona) celebrarán el próximo lunes 3 de noviembre la primera de las cinco sesiones formativas enmarcadas en el acuerdo estratégico entre ambas entidades, que prevé impulsar de forma conjunta actividades culturales, sociales, educativas y de promoción económica en la localidad. El objetivo final del convenio es potenciar el conocimiento especializado, establecer sinergias para dar formación a los profesionales de la zona y crear oportunidades educativas y profesionales en un entorno local.

Profesores de UIC Barcelona serán los encargados de impartir las jornadas, que estarán orientadas al tejido empresarial local y abiertas a perfiles diversos. La temática de las sesiones será el marketing, la innovación, la digitalización y la gestión empresarial. La primera sesión irá a cargo del profesor de ADE de UIC Barcelona, Jaume Serra, y se centrará en el 'Márqueting digital y las nuevas tecnologías'. El resto de talleres se celebrarán los días 14, 19 y 24 de noviembre, y 4 de diciembre.

Estas jornadas forman parte de uno de los ejes del acuerdo, la creación del Education Hub UIC-Calonge, un espacio dedicado a la formación especializada y a la capacitación profesional en sectores diversos, que combinará el prestigio académico de la universidad con el potencial cultural, patrimonial y paisajístico del municipio.

El convenio entre UIC Barcelona y el Ayuntamiento de Calonge i Sant Antoni, que tendrá una vigencia inicial de cuatro años prorrogables, prevé también la implicación activa de los estudiantes de másters y postgrados de la universidad en proyectos vinculados a las necesidades y oportunidades del municipio para tratar de resolver problemáticas locales desde una perspectiva innovadora.

Paralelamente, el acuerdo tiene como objetivo impulsar el Campus de l'Experiència de UIC Barcelona, una iniciativa orientada a las personas mayores de 50 años con la voluntad de fomentar el envejecimiento activo, el desarrollo personal y la participación cívica a través de un programa formativo interdisciplinario. El municipio de Calonge es una de las sedes del Campus, además de las de Barcelona, Penedès, Andorra u Bolvir-Cerdanya.

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) nació en 1997 con el objetivo de ofrecer una formación universitaria de calidad y promover la investigación como servicio a la sociedad. Ligada al mundo empresarial y con un marcado carácter internacional, imparte 16 grados, 11 dobles grados, 52 dobles titulaciones internacionales y más de 70 programas de posgrado en sus dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès.

Como parte de su compromiso con la sociedad, UIC Barcelona también cuenta con tres clínicas universitarias ubicadas en el Campus Sant Cugat: la Clínica Universitaria de Odontología, Support - Clínica Universitaria de Psicología y Psiquiatría, y Cuides UIC Barcelona, centrada en la atención a pacientes con enfermedades avanzadas y cuidados paliativos.

