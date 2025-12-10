Arrancan las votaciones para elegir el Mejor Servicio del Año 2026 - Comercio del Año
(Información remitida por la empresa firmante)
Madrid, 10 de diciembre de 2025.-
Las votaciones comenzaron el 4 de noviembre y los consumidores podrán ganar hasta 27 premios por participar.
Ya está en marcha la edición 2026 del certamen Mejor Servicio del Año, la distinción en la que los consumidores eligen, con su voto directo, a los Mejores Comercios y Comercios Online de Servicios Españoles Las votaciones se abrieron el pasado 4 de noviembre y permanecerán activas durante las próximas semanas.
El galardón, referente en el sector, continúa consolidándose como el único reconocimiento basado exclusivamente en la opinión del consumidor, sin jurados ni valoraciones externas.
Aún se está a tiempo: si se es una marca, se puede participar
Las marcas que deseen participar en alguna de las categorías habilitadas todavía pueden sumarse al certamen.
Para solicitar información y formalizar la inscripción, las empresas interesadas pueden ponerse en contacto directamente con el equipo de Comercio del Año.
Los consumidores pueden ganar premios por participar
Todas las personas que voten entrarán automáticamente en el sorteo de 27 premios, entre ellos:
1.º premio: Viaje a Roma para dos personas
3 días en Roma con vuelos incluidos, 2 noches de hotel y un tour guiado por el Coliseo, el Palatino y el Foro Romano.
2.º premio: TV LED 55" Samsung Crystal UHD 55TU7125
3.º al 7.º premio: 5 Altavoces portátiles Bluetooth JBL Flip Essential 2
8.º al 12.º premio: 5 tarjetas de compra de 50 € en Amazon
13.º al 17.º premio: 5 tarjetas regalo de 30 € en tiendas a elegir
18.º al 27.º premio: 10 cupones “Rasca de la Once - Mega Millonario” con posibilidad de ganar hasta 1.000.000 €
Categorías participantes (provisional)
Modalidad FÍSICO
Agencias de Viajes
Agencias Inmobiliarias
Clínicas Dentales
Clínicas Veterinarias
Estaciones de Servicio
Gimnasios / Fitness
Lavado de Coches
Lavandería Autoservicio
Reparación de Lunas de Automóvil
Reparación y Mantenimiento del Automóvil
Servicios Asistenciales a Domicilio
Servicios de Limpieza del Hogar
Tintorerías y Lavanderías Exprés
Modalidad ONLINE
Academias y Cursos de Formación Online
Agencias de Viajes Online
Alarmas
Apps de Comida y Compra a Domicilio
Apps de Reserva de Hoteles y Viajes
Aseguradoras Online
Banca Online
Carsharing y Motosharing
Compraventa de Coches Online
Entidades Financieras de Crédito Online
Mensajería y Paquetería
Portales de Reseñas de Restaurantes
Portales Inmobiliarios
Proveedores de Acceso a Internet
Rent a Car Online
Un certamen que pone al consumidor en el centro
El sello Mejor Servicio del Año se ha convertido en una referencia para miles de consumidores que buscan marcas fiables, accesibles y con un servicio de calidad. Su formato, totalmente transparente y basado en votaciones reales, refuerza el compromiso del certamen con la objetividad y la confianza.
Las votaciones ya están activas y cualquier persona mayor de 18 años puede participar a través del enlace oficial del certamen.
Los consumidores pueden votar aquí: bit.ly/3Leoar0
Contacto de prensa
Comercio del Año – Mejor Servicio del Año: Maribel Torres
Correo: hola@mejorcomercio.es
Web: comeriodelaño.es
Emisor: Comercio del Año
Contacto
Contacto: Comercio del Año
Email de contacto: hola@mejorcomercio.es