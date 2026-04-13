Arriaga Asociados alerta del riesgo de las tarjetas revolving en el cierre del primer trimestre de 2026

Tarjetas revolving - Banco de imágenes Freepik

(Información remitida por la empresa firmante)

Su amplia comercialización, también en grandes superficies y empresas de servicios, facilita su contratación masiva

Madrid, 13 de abril de 2026.- Coincidiendo con el cierre del primer trimestre del año, Arriaga Asociados advierte del incremento de situaciones de endeudamiento vinculadas a las tarjetas revolving, un producto financiero que, pese a su aparente flexibilidad, puede derivar en deudas prolongadas y difíciles de amortizar.



Este repunte se produce en un contexto de presión sobre el coste de la vida, agravado por la inestabilidad internacional. El encarecimiento de la energía y los carburantes en las últimas semanas está elevando la inflación y el coste de bienes básicos, incrementando la presión económica sobre los hogares.



En este escenario, y coincidiendo con los primeros meses del año aumenta el recurso a fórmulas de financiación rápida como las tarjetas revolving. Su funcionamiento permite aplazar pagos de compras habituales —desde carburante hasta gastos cotidianos— mediante cuotas mensuales, pero conlleva, en muchos casos, tipos de interés elevados, que pueden situarse entre el 20% y el 30% TAE.



Desde el despacho, el socio director, Jesús Ruiz de Arriaga, señala que estos contratos pueden considerarse abusivos y, por tanto, susceptibles de anulación judicial. En concreto, cuando el tipo de interés aplicado supera de forma notable el interés medio publicado por el Banco de España, puede declararse usurero. A ello se suma, además, la frecuente falta de transparencia en la información facilitada al consumidor en el momento de la contratación.



En este sentido, subraya que los afectados pueden reclamar la cancelación y nulidad del contrato y recuperar las cantidades pagadas de más, incluyendo intereses, comisiones y otros costes asociados como los seguros.



Para iniciar una reclamación, suele ser suficiente con disponer del contrato de la tarjeta o, al menos, algunos extractos o recibos que acrediten su uso. En caso de no contar con esta documentación, es posible solicitarla a la entidad emisora.



A pesar de la normativa vigente desde 2021, que obliga a las entidades a evaluar la solvencia del cliente y ofrecer información clara, el despacho detecta que siguen produciéndose incumplimientos que perpetúan situaciones de endeudamiento prolongado.



Con más de 10.000 casos defendidos en tarjetas revolving, Arriaga Asociados continúa trabajando para proteger a los consumidores y facilitar la cancelación de contratos abusivos, así como la recuperación de su dinero.



Para más información sobre cómo reclamar, los interesados pueden acudir a los servicios de asesoramiento especializado de la firma o consultar su página web: www.arriagaasociados.com

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