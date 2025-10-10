Art Basel Qatar anuncia 87 galerías para su edición inaugural en febrero de 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

DOHA, Qatar, 10 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Art Basel Qatar presentará 84 presentaciones de artistas de 87 galerías en su debut en Doha el próximo febrero. Organizada en colaboración con Qatar Sports Investments (QSI) y QC+, la quinta feria de Art Basel a nivel mundial se celebrará del 5 al 7 de febrero de 2026 (con preestrenos los días 3 y 4 de febrero). Los 87 participantes provienen de 31 países y territorios, y 16 galerías participarán en Art Basel por primera vez, aportando nuevas voces y perspectivas a nuestra plataforma global.

Concebida bajo la dirección curatorial del artista egipcio Wael Shawky, la primera edición de Art Basel Qatar se aleja del modelo tradicional de stand para presentar una exposición de formato abierto donde las presentaciones de los artistas responden al tema curatorial central del Devenir. Una reflexión sobre la constante transformación de la humanidad y los sistemas que moldean nuestra forma de vivir, creer y crear significado, la exposición se desarrollará en dos sedes clave: M7 y el Distrito de Diseño de Doha, así como en espacios públicos seleccionados de Msheireb Downtown Doha, el corazón creativo y cultural de la ciudad. Tanto el formato como la dirección curatorial priorizarán la narrativa y el diálogo, ofreciendo nuevas formas de interacción para galerías, artistas y coleccionistas, manteniendo al mismo tiempo una sólida relevancia en el mercado.

Art Basel Qatar, con Visit Qatar como patrocinador principal de la feria, destacará la vitalidad de la producción artística y el creciente panorama galerístico en Oriente Medio, el Norte de África y el Sur de Asia. La sólida presencia regional en nuestra primera edición consolida la posición de Doha como un vibrante centro de intercambio cultural, a la vez que conecta la feria con la red global de galerías, artistas y coleccionistas de Art Basel.

Más de la mitad de los artistas presentados en esta primera edición provienen de la región, entre ellos Etel Adnan , Ali Banisadr , Simone Fattal , Ali Cherri , Meriem Bennani e Iman Issa .

, , , , e . Participarán galerías de toda la región, incluyendo aquellas con sedes en el Golfo (Catar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita), Oriente Medio (Líbano, Turquía), el norte de África (Egipto, Marruecos, Túnez) y el sur de Asia ( India ).

(Líbano, Turquía), el norte de África (Egipto, Marruecos, Túnez) y el sur de ( ). Entre las galerías locales de la región que participan en su primera feria Art Basel se encuentran Hafez Gallery (Yeddah, Riad), Gallery Misr (El Cairo), Le Violon Bleu (Túnez), Saleh Barakat Gallery ( Beirut ) y Tabari Artspace (Dubái).

(Yeddah, Riad), (El Cairo), (Túnez), ( ) y (Dubái). Participarán galerías internacionales de Europa, América y Asia , como Acquavella Galleries, Gagosian, Hauser & Wirth, Pace Gallery, David Zwirner y White Cube.

La lista completa de galerías participantes está disponible en artbasel.com/qatar/galleries.

Art Basel Qatar se complace en anunciar a Visit Qatar como socio principal de la edición inaugural. Qatar Airways es el socio premium de Art Basel. El socio asociado de Art Basel Qatar es BMW. El socio oficial de Art Basel Qatar es Zegna. El socio principal global de Art Basel es UBS.

