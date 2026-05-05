Artegres ofrece azulejos outlet de calidad con hasta un 70% de descuento

Artegres ofrece azulejos outlet de calidad con hasta un 70 descuento - Azulejos Artegres

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 5 de mayo

Reformar un espacio sin que el presupuesto se dispare se ha convertido en una prioridad para muchos proyectos de vivienda. En este proceso, los materiales cerámicos adquieren un papel relevante, tanto por su funcionalidad como por su capacidad para definir el estilo de una estancia.

Artegres ha desarrollado una propuesta centrada en azulejos outlet de primeras marcas, procedentes de finales de serie o excedentes de producción, que permite acceder a soluciones actuales y resistentes sin elevar el coste, con descuentos que pueden alcanzar hasta el 70% sobre el precio original.

Stock real, variedad y entregas ágiles para proyectos sin esperas

La oferta de Artegres se articula a través de lotes multimarca que reúnen cientos de referencias cerámicas disponibles por tiempo limitado. Se trata de partidas procedentes de fabricantes nacionales que mantienen sus estándares de calidad, aunque ya no formen parte de colecciones activas. Este planteamiento permite disponer de materiales listos para su uso inmediato, evitando los plazos habituales de fabricación.

El catálogo abarca pavimentos y revestimientos en múltiples formatos, materiales y acabados, incluyendo porcelánicos, gres y pasta blanca o roja. Además, la disponibilidad supera los 100.000 metros cuadrados en stock, lo que facilita abordar tanto pequeñas reformas como intervenciones de mayor envergadura. A esto se suma un sistema logístico que permite realizar entregas en pocos días en España, Andorra y Portugal.

“Cada lote responde a una oportunidad concreta: materiales de calidad que, por su origen, pueden ofrecerse a precios muy reducidos sin afectar a sus prestaciones”, señalan desde la empresa.

Soluciones para distintas estancias y usos

La variedad de productos permite su aplicación en cocinas, baños, exteriores o incluso elementos específicos como peldaños, encimeras o revestimientos técnicos, manteniendo coherencia estética en todo el proyecto. A ello se suma la presencia de azulejos modernos, formatos de gran tamaño y acabados que reproducen materiales como madera, piedra o mármol, lo que amplía las posibilidades decorativas.

La oferta incluye tanto opciones para reformas completas como soluciones concretas para zonas específicas del hogar, con partidas disponibles de forma inmediata y adaptadas a diferentes necesidades constructivas.

Lotes limitados que marcan el ritmo del catálogo

El modelo de Artegres se basa en una rotación constante de referencias. Cada lote está disponible hasta agotar existencias, lo que configura un catálogo dinámico que cambia de forma continua. Esta característica, lejos de ser una limitación, introduce un componente de oportunidad en cada compra, con promociones activas y descuentos que pueden alcanzar el 70% respecto al precio original en su selección de azulejos outlet.

El proceso de compra se completa con opciones de atención personalizada y envío de información detallada, lo que permite evaluar cada partida con precisión antes de su adquisición. Esta combinación de disponibilidad inmediata, precios competitivos y variedad ha contribuido a reforzar la posición de la compañía dentro del sector.

La evolución del mercado cerámico apunta hacia soluciones más eficientes, tanto en términos económicos como de aprovechamiento de recursos. En esa dirección, propuestas como la de Artegres evidencian una forma distinta de abordar la reforma, donde el acceso a materiales de calidad no depende exclusivamente del presupuesto inicial.

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