ARTHEx Biotech anuncia su patrocinio y participación en la SMOT III

(Información remitida por la empresa firmante)

- ARTHEx Biotech anuncia su patrocinio y participación en la Reunión Española sobre Terapias con Oligonucleótidos (SMOT III)

VALENCIA, España, 24 de octubre de 2023 /PRNewswire/ -- ARTHEx Biotech S.L., compañía biotecnológica en fase clínica centrada en el desarrollo de medicamentos innovadores a través de la modulación de microRNAs, ha anunciado hoy que participará en la Reunión Española de Terapéutica Oligonucleotídica (SMOT III), que tendrá lugar los días 26 y 27 de octubre de 2023 en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia. SMOT III cuenta con el apoyo de la Conselleria D'Innovació, Universitats, Ciencies i Societat Digital de la Generalitat Valenciana, la Oligonucleotide Therapeutics Society (OTS), y sus empresas patrocinadoras, incluyendo ARTHEx.

SMOT III es un evento de vanguardia que reúne a expertos, investigadores, emprendedores, inversores y empresas del campo de los oligonucleótidos terapéuticos para promover la colaboración, el intercambio de conocimientos y los últimos avances en este apasionante campo.

ARTHEx y el centro de investigación biomédica del Hospital La Fe (IIS La Fe), organizan el evento. Además, la CSO y cofundadora de ARTHEx, Beatriz Llamusi, es una de las ponentes de bienvenida y clausura del evento y presidirá algunas sesiones de la reunión.

A continuación, se detallan las presentaciones de ARTHEx durante SMOT III:

Fecha/hora: Jueves 26 de octubre de 2023, 9:30h – 11:00h CETPresentadora: Beatriz Llamusi, responsable científica y cofundadora de ARTHEx BiotechTítulo de la sesión: Successful stories: Oligonucleotide therapeutics entrepreneurship projectsTítulo: "How to turn a therapeutic project into a clinical stage company"

Fecha/hora: Viernes 27 de octubre de 2023, 14:00h – 16:00h CETPresentadora: Nuria Barquero, responsable de toxicología de ARTHEx BiotechTítulo de la sesión: Preclinical tools and developmentTítulo: "Preclinical development of antimiR ATX-01"

Encontrará más información sobre SMOT III, incluidos los detalles de inscripción y el programa, aquí: enlace.

Acerca de ARTHEx Biotech

ARTHEx Biotech es una empresa de biotecnología en fase clínica centrada en el desarrollo de medicamentos innovadores mediante la modulación de los microARN. El principal compuesto en investigación de la empresa, ATX-01, avanza hacia el desarrollo clínico para el tratamiento de la distrofia miotónica de tipo 1 (DM1), una rara enfermedad neuromuscular progresiva. ARTHEx también está avanzando en su motor de descubrimiento interno para identificar y desarrollar moduladores de microARN para otros trastornos con grandes necesidades médicas no cubiertas, incluidas enfermedades de origen genético como la DM1. La sede de la empresa está en Valencia (España).

Si desea más información visite www.arthexbiotech.com y contacte con nosotros a través de LinkedIn.

Contacto de la compañía

Frédéric LegrosPresidente ejecutivo y consejero delegadoflegros@arthexbiotech.com+33679495790

Contacto para inversores y mediosAmy ConradJuniper Pointamy@juniper-point.com +1 858-366-3243

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2068054/ARTHEx_Biotech_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/arthex-biotech-anuncia-su-patrocinio-y-participacion-en-la-smot-iii-301965874.html