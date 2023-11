ARTHEx Biotech anuncia presentaciones en la reunión anual de la Sociedad Terapéutica de Oligonucleótidos

(Información remitida por la empresa firmante)

- ARTHEx Biotech anuncia presentaciones en la 19ª reunión anual de la Sociedad Terapéutica de Oligonucleótidos (OTS) y en Tides Europe 2023

VALENCIA, España, 25 de octubre de 2023 /PRNewswire/ -- ARTHEx Biotech S.L., empresa de biotecnología en fase clínica centrada en el desarrollo de medicamentos innovadores mediante la modulación de microRNAs, ha anunciado hoy la presentación de carteles y charlas orales en la 19ª reunión anual de la Oligonucleótido Therapeutics Society (OTS), que tendrá lugar del 22 al 25 de octubre de 2023, en Barcelona, España, y Tides Europe 2023, que tendrá lugar del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2023, en Ámsterdam, NL.

Los detalles de las presentaciones de ARTHEx durante la OTS se encuentran a continuación:

Fecha/hora: lunes, 23 de octubre, 2023, 16.15–16.30Título de la sesión: Sesión III: Preclínico II (fase final)Título de la presentación oral: "Lipophilic conjugation ameliorates antimiR PK/PD properties"

Los carteles de ARTHEx estarán disponibles para su visualización durante las Sesiones de carteles I y II, que se llevarán a cabo el 24 y 25 de octubre de 2023. Los títulos se enumeran a continuación:

"Systemic treatment with a lipophilic-conjugated antimir-23b rescues functional and molecular phenotypes of DM1 cognitive dysfunction in the DMSXL mice". (El tratamiento sistémico con un antimir-23b conjugado lipófilo rescata los fenotipos funcionales y moleculares de la disfunción cognitiva DM1 en ratones DMSXL)

"Enhanced muscle uptake of chemically optimized miR-23b antisense oligonucleotides as lead compounds for myotonic dystrophy". ( Captación muscular mejorada de oligonucleótidos antisentido miR-23b químicamente optimizados como compuestos principales para la distrofia miotónica )

( ) "Selection of relevant species for a nonclinical program of an antisense oligo". (Selección de especies relevantes para un programa no clínico de un oligo antisentido)

"Comprehensive assessment of potential hybridization-dependent off-target effects of ATX-01 including In Silico, In Vitro and In Vivo evaluation". (Evaluación integral de los posibles efectos fuera del objetivo dependientes de la hibridación de ATX-01, incluida la evaluación in silico, in vitro e in vivo)

"Advancing in vivo modeling and delivery systems for triplet repeat expansion-mediated corneal endothelial dystrophy: Implications in AntimiR therapy". (Avances en el modelado in vivo y los sistemas de administración para la distrofia endotelial corneal mediada por expansión repetida triplete: implicaciones en la terapia AntimiR)

"Effect of an antimiR on a knee OA rat model". (Efecto de un antimiR en un modelo de rata con OA de rodilla)

Puede encontrar más información sobre la reunión de la OTS aquí: enlace.

Los detalles de la presentación de ARTHEx durante Tides Europe se encuentran a continuación:

Fecha/hora: miércoles, 1 de noviembre de 2023, 08:55Título de la presentación oral: "Use of a Lipophilic-conjugation to Deliver Antimir-23b into Skeletal Muscle and Nervous System for the Treatment of DM1"Ponente: Beatriz Llamusi, PhD, cofundadora y directora de Estrategia de ARTHEx Biotech

Puede encontrar más información sobre la reunión de Tides Europe aquí: enlace.

Acerca de ARTHEx Biotech

ARTHEx Biotech es una empresa de biotecnología en etapa clínica enfocada en el desarrollo de medicamentos innovadores mediante la modulación de microARN. El principal compuesto en investigación de la compañía, ATX-01, está avanzando hacia el desarrollo clínico para el tratamiento de la distrofia miotónica tipo 1 (DM1), una rara enfermedad neuromuscular progresiva. ARTHEx también está avanzando en su motor de descubrimiento interno para identificar y desarrollar moduladores de microARN para otros trastornos con grandes necesidades médicas no cubiertas, incluidas enfermedades genéticamente impulsadas como la DM1. La sede de la Compañía está en Valencia, España.

Para obtener más información, visite www.arthexbiotech.com e implíquese con nosotros en LinkedIn.

Contacto de la compañía

Frédéric LegrosPresidente ejecutivo y consejero delegado flegros@arthexbiotech.com+33679495790

Contacto de inversores y medios Amy ConradJuniper Pointamy@juniper-point.com +1 858-366-3243

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2068054/ARTHEx_Biotech_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/arthex-biotech-anuncia-presentaciones-en-la-reunion-anual-de-la-sociedad-terapeutica-de-oligonucleotidos-301967246.html