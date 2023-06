(Información remitida por la empresa firmante)

El artista Mariusz Waras (M-CITY) marca un nuevo hito con el impresionante estreno de una colección de arte multimillonaria en Singapur

MIKOŁÓW, Polonia, 2 de junio de 2023 /PRNewswire/ -- El prestigioso artista Mariusz Waras, conocido como M-CITY, ha establecido un hito sin precedentes al desvelar su colección de arte mundialmente aclamada, "DICTADOR M-CITY GOLDEN CITIES", cuyo valor se estima en la asombrosa cifra de mil millones de dólares. La vibrante ciudad-estado de Singapur, famosa por su floreciente escena artística y su encanto cosmopolita, sirve de escenario perfecto para el estreno de esta expedición mundial de Dictador Art Distilled.

No es la primera vez que la obra de M-City puede verse en Singapur. En 2018, participó en la exposición Art from the Streets en el ArtScience Museum junto a Banksy, Faile y D*Face. La colección "DICTADOR M-CITY GOLDEN CITIES" es testimonio de su maestría, con obras inspiradoras que mezclan elementos urbanos, complejidades arquitectónicas y un toque de opulencia dorada. En particular, la exposición incluye dos pinturas creadas específicamente para Singapur, una de las cuales fue terminada en directo durante la inauguración.

Esta muestra, nacida de la larga colaboración entre M-CITY y Dictador, cautivará a los entusiastas del arte de todo el mundo, siendo París el próximo destino. Cabe destacar la inclusión de un cuadro en la Gran Subasta Benéfica, un evento organizado por la Omena Art Foundation, que añade elementos filantrópicos y de compromiso con la comunidad al escaparate.

Dictador, célebre por desafiar las convenciones, eleva su ambición, ofreciendo una experiencia exclusiva para conocedores de arte de élite. Los participantes pueden crear mezclas personalizadas de ron añejo durante una visita a la destilería Dictador de Cartagena. Cada botella, adornada por M-CITY con una representación en oro de 24 quilates del mapa de una ciudad significativa, redefine la exclusividad. La edición se cerrará en mil millones de dólares y los precios de las primeras botellas vendidas empiezan en 1.500.000 dólares estadounidenses.

Dictador es la marca definitiva de Art-House Spirit con una mentalidad dinámica y rebelde. Durante más de 100 años, Dictador ha estado creando ron de grado de inversión en el corazón de Cartagena, Colombia. Basados en nuestra herencia, apreciamos el pasado, pero nos impulsa un impacto positivo en el futuro.

Contamos con una nueva línea de iniciativas de productos muy innovadores en el marco de nuestra plataforma "Art Distilled", en la que colaboramos con artistas, como el programa de botellas M-CITY, que produce la primera colección de obras de arte de 1.000 millones de dólares. Estamos impulsando audazmente las fronteras de la tecnología con nuestro primer CEO robot dotado de IA, Mika, que es responsable del conocimiento de los datos, la provocación estratégica y el enlace con la comunidad DAO.

