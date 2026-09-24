Cómo la artista Treze Muñoz convirtió el trauma de la endometriosis en el libro Inteligencia Sensorial - TREZE MUÑOZ

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 24 de septiembre de 2026. "Tuve que aprender a habitar mi cuerpo de nuevo" - Una vivencia marcada por el peregrinaje médico, el diagnóstico tardío y la invalidación del dolor pélvico se transforma en una herramienta de sanación visual y emocional para miles de mujeres.

Un dolor invisible etiquetado como "ansiedad"

Durante años, la respuesta habitual en las salas de urgencias y consultas médicas fue siempre la misma: "son nervios", "es ansiedad", o incluso insinuaciones de que se trataba de un problema de conducta alimentaria para "llamar la atención". Mientras tanto, por dentro, una endometriosis severa avanzaba en silencio, destruyendo la calidad de vida, afectando a múltiples órganos y sumiendo a la paciente en una profunda crisis de identidad, depresión y rechazo hacia su propio cuerpo.

Esta es la historia real detrás de Inteligencia Sensorial, un proyecto que nace del abismo de la enfermedad crónica para convertirse en una guía de supervivencia, soberanía corporal y reconexión con el deseo.

"Cuando pasas años sintiendo que tu propio cuerpo te traiciona, que la medicina te juzga y que la sociedad minimiza tu dolor por el simple hecho de 'parecer funcional' o ir sonriente por la vida, el espejo se convierte en tu peor enemigo. Necesitaba una vía para volver a habitarme sin juicio", explica la autora.

La fotografía terapéutica y el nude art para salir del bucle

Tras pasar por quirófano para intervenir las lesiones y adherencias de endometriosis, el impacto físico y emocional de la intervención dejó una huella profunda: la sensación de mutilación y la pérdida forzada de opciones sobre la propia salud reproductiva.

En medio de esa oscuridad, la autora recurrió a la fotografía terapéutica y al arte del cuerpo (nude art). Lo que comenzó como un autorretrato íntimo en la naturaleza y frente al espejo, se convirtió en un ritual sagrado de aceptación. Desnudarse ante la cámara sin filtros ni artificios no fue un acto de vanidad, sino de estricta necesidad y supervivencia emocional.

Durante seis años consecutivos, este proceso dio origen a una serie de calendarios de autorretrato, donde se capturaba la metamorfosis del cuerpo real: con sus cicatrices, sus cambios de peso, el impacto de la enfermedad y la belleza inevitable del paso del tiempo.

Inteligencia Sensorial: Volver al cuerpo

Toda esa vivencia probando cómo el sistema nervioso responde al contacto amoroso, a la mirada sin juicio y a la estimulación de los sentidos, se sintetizó en el libro "Inteligencia Sensorial: Un camino hacia la reconexión con tu cuerpo y tu deseo".

La obra trasciende el diagnóstico de la endometriosis. Aunque habla a las mujeres que padecen esta y otras patologías o vivencias silenciadas, el libro se dirige a cualquier persona que se sienta desconectada de su piel debido a la presión social, los cánones de belleza irreales de las redes sociales, el envejecimiento o el trauma corporal.

Entre sus páginas, la autora propone un viaje práctico para:

Desaprender la culpa y la vergüenza asociadas al cuerpo real.

Regular el sistema nervioso tras vivir en estados prolongados de alerta o dolor.

Recuperar la sensualidad y el erotismo como un derecho propio y no como una exigencia externa.

Aceptar las marcas, canas y cambios físicos como parte sagrada de la propia historia.

Romper el tabú del dolor femenino

La endometriosis afecta a 1 de cada 10 mujeres en el mundo, tardando una media de entre 8 y 10 años en ser diagnosticada. Más allá del impacto físico, el estigma y la frialdad en la atención sanitaria dejan cicatrices emocionales duraderas tanto en las pacientes como en las personas que las acompañan.

Con la publicación de este libro y la divulgación de su historia, la autora busca no solo dar visibilidad a la realidad de la enfermedad, sino ofrecer una mano tendida a todas aquellas mujeres que dudan de su propia cordura o que sienten que han perdido el control sobre sus vidas.

"Aceptarte no es resignarte ni encajar en la norma de otros; es reclamar el derecho a habitar tu piel con placer, deseo y libertad, independientemente de las batallas que tu cuerpo haya librado".

Título del libro: "Inteligencia Sensorial. Un camino hacia la reconexión con tu cuerpo y tu deseo. Treze Muñoz"

Temática: Salud femenina, Endometriosis, Aceptación corporal, Fotografía terapéutica, Sensualidad y Crecimiento personal.

Disponible en: Inteligencia Sensorial y www.misstreze.com

Entrevistas y material gráfico: Disponible para entrevistas, reportajes y colaboraciones periodísticas sobre estilo de vida/ginecológica/ salud mental impacto psicológico de la endometriosis y arte terapéutico.

Contacto de Prensa:

Mail: trezemunoz@gmail.com / Instagram: @mtdesarrolloeimagenpersonal

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