Una mezcla de lenguas para interpretar los desafíos de hoy: artistas internacionales y talentos locales se expresan en Bérgamo y Brescia, Capital Italiana de la Cultura 2023

BÉRGAMO y BRESCIA, Italia, 26 de octubre de 2023 /PRNewswire/ -- Lenguajes digitales, instalaciones, exposiciones de arte y fotografía: a través de varios idiomas, la Capital Italiana de la Cultura 2023 interpreta la cambiante realidad actual desde una perspectiva inusual, involucrando a grandes artistas internacionales y talentos locales de Bérgamo y Brescia.

El artista visual libanés Ali Cherri presenta su exposición individual más grande hasta la fecha con películas, videoinstalaciones, dibujos y esculturas en GAMec (Bérgamo hasta el 14 de enero). A través de la historia de un guardia fronterizo de la autoproclamada República Turca de Chipre, Ali escudriña las fronteras, la construcción de la nacionalidad y nuestra relación conflictiva con "los otros".

De Turquía a CARME (Brescia, del 3 de noviembre al 1 de diciembre), el artista digital turco Ugur Gallenkus presenta Universos paralelos de guerra y paz, destacando las desigualdades y los conflictos fusionando fotografías de guerra con la realidad cotidiana en nuevas imágenes que enfatizan la virulencia del choque.

El japonés Yayoi Kusama trae Luciérnagas en el agua al Palazzo della Ragione (Bérgamo, del 17 de noviembre al 24 de marzo), una de sus Infinity Mirror Rooms más emblemáticas con un estanque central que refleja 150 luces que parecen luciérnagas.

Cincuenta artistas de Brescia y Bérgamo participan en "Presente Inquieto" (Bérgamo hasta el 12 de noviembre) transformando la tradición industrial en una interpretación artística de las necesidades de sus comunidades.

"Guarda-mi. L'arte come cura", en TheGate2023 (hasta el 7 de diciembre), es un verdadero tratamiento terapéutico ideado en un laboratorio fotográfico en el que participan ocho jóvenes del Servicio de Neuropsiquiatría para la Infancia y la Adolescencia de la Cooperativa Social Fraternità Giovani. Guiados por la fotógrafa Chiara Cadeddu en un viaje de autodescubrimiento, los jóvenes abrazaron la fotografía como forma de expresión y curación.

Arte y derechos sustentan "Finchè non saremo libere" (Museos de Brescia, del 10 de noviembre al 28 de enero), que investiga la condición femenina en el mundo y se centra en Irán con imágenes de Shirin Ebadi, la abogada y pacifista iraní galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2003.

La exposición "Il Pugile e la Vittoria" (en Brixia hasta el 26 de noviembre) continúa en Brescia con eventos culturales que exploran la "Contemporaneidad de lo Antiguo" con conferencias y lecturas teatrales.

Más información en bergamobrescia2023.it

Socios principales: Intesa Sanpaolo and A24. System Partner: Brembo. Area Partners: Ferrovie dello Stato Italiane and SACBO. Institutional partners: Ministry of Culture, the Lombardy Region, Fondazione Cariplo, Fondazione della Comunità Bresciana y Fondazione della Comunità Bergamasca. Socio de medios: Sole 24 ore Group.

