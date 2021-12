Artmarket.com: Art Basel Miami 2021, igualdad de género en el mercado del arte, NFTs (2)

Frida Khalo - Courtesy of Organ Museum / Abode of Chaos

Artmarket.com: en vísperas de la Art Basel Miami 2021, la igualdad de género en el mercado del arte sigue siendo insuficiente, pero ¿conseguirán los NFT cambiar esta situación?

PARÍS, 2 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- A pesar del gran resultado obtenido por un cuadro excepcional (y relativamente pequeño) de Frida Kahlo, la artista mexicana sólo ocupa el puesto 18 en la clasificación de artistas por facturación en subasta de Artprice del mes de noviembre de 2021, por detrás de 17 artistas masculinos. Aunque esta tendencia se ha invertido completamente respecto a la generación de artistas nacidos después de 1985 (¡las 8 firmas más vendidas han sido todas mujeres jóvenes!), nos preguntamos: ¿cuál es la situación de la igualdad de género en el mercado de los NFT?

thierry Ehrmann, CEO y Fundador de Artmarket.com y su departamento de Artprice: "La creación del mercado de los NFT debería ser una oportunidad para lograr algún tipo de igualdad de género en el mercado del arte. La tecnología está revolucionando toda una industria, como demuestran la Art Basel Miami Beach, que este año abre sus puertas a Tezos ("sede de una de las comunidades de artistas de NFT de mayor crecimiento") y la Scope Miami, que ha decidido emitir sus invitaciones VIP en forma de tokens no fungibles".

"World of Women"

Hace apenas unos años que los NFT aparecieron en la red, y sólo unos meses que el público en general los ha descubierto; pero algunos ya lamentan la falta de presencia de artistas femeninas en este nuevo mundo. No obstante, se han desarrollado varios proyectos para intentar corregir este desequilibrio, empezando por una colección de PFP (fotos de perfil) exclusivamente femeninas realizada por World of Women: https://opensea.io/collection/world-of-women-nft

"World of Women se creó para aportar diversidad e inclusión al espacio de los NFT acortando distancias entre los universos del coleccionismo y del arte de edición única".

Dada la tradicional desigualdad de género en el mercado del arte, el temor a un mundo digital dominado por hombres parece bastante lógico. Las prestigiosas ventas de noviembre en Nueva York, impulsadas por la Colección Macklowe en Sotheby's y la Colección Cox en Christie's, volvieron a estar dominadas por obras de artistas masculinos como Warhol, Van Gogh, Picasso, Monet, Twombly, Rothko, Giacometti, Richter, etc.

Pero el panorama está cambiando…

Frida Kahlo ha sido la artista femenina más vendida en las subastas de noviembre de este año, pero sigue estando por detrás de dieciocho hombres. Un estudio publicado por Ken Bromley Art Supplies en 2020 ha revelado que la pintora mexicana ocupaba el segundo lugar entre los artistas más buscados del mundo en Google (el primero en 29 países), por detrás de Leonardo Da Vinci.

Diego y yo (1949) es uno de los cuadros más importantes de Frida Kahlo que no pertenece a ningún museo. El 16 de noviembre de 2021 alcanzó 34 millones de dólares en Sotheby's, 22 veces superior a su anterior precio en 1990. Sin embargo, este impresionante resultado no permite a Frida Khalo competir aún con Andy Warhol, cuya firma generó 165 millones de dólares en la subasta de noviembre de 2021.

Las 10 obras de artistas femeninas más vendidas en subasta en 2021

Ranking mundial – Artista – Facturación

A lo largo de la última década, las artistas menores de 40 años se han consolidado como las más exitosas de su generación en subastas. n 2013 - 2014, los coleccionistas se enamoraron de la obra de Tauba Auerbach (1981) representada por la galería Paula Cooper. Esta tendencia se ha intensificado gradualmente hasta el punto de que el ranking por facturación de artistas nacidos después de 1985 (para noviembre de 2021) está fuertemente dominado por pintoras.

Los 10 artistas más vendidos en las subastas en noviembre de 2021

Ranking mundial – Artista – Facturación

Copyright 1987-2021 thierry Ehrmann

