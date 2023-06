Artmarket.com: el arte realizado en 1964 ha generado más ventas en subastas (2)

Auction turnover (2000-2022) by year of creation in painting

Auction turnover (2000-2022) by year of creation in painting - ARTMARKET.COM/PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

-Artmarket.com: según nuestros datos a largo plazo, el arte realizado en 1964 ha generado más ventas en subastas que el arte realizado en cualquier otro año del siglo XX

PARIS, 28 de junio de 2023 /PRNewswire/ -- Los resultados de la subasta de mayo en Nueva York mostraron que después de todos los récords establecidos por las colecciones de Paul G. Allen, Anne H. Bass y Thomas Ammann, 2023 comenzó con relativa sobriedad. En una entrevista con la periodista Amy Shaw para Art Newspaper en Art Basel, el marchante de arte Dominique Lévy dijo que detectó la presencia de una "clara corrección". Artprice aprovecha esta oportunidad para repasar la aceleración del mercado del arte desde principios del siglo XXI, a través de un rápido vistazo a las obras que más valora el mercado.

Facturación en subasta (2000-2022) por año de creación en pintura Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2141769/year_of_creation_in_painting.jpg

"El análisis de los resultados de las subastas es una forma fascinante de examinar la evolución de la Historia del Arte", explicó Thierry Ehrmann, presidente de Artmarket.com y fundador de Artprice. "Nuestras bases de datos han recopilado datos objetivos y completos de subastas de Bellas Artes durante más de 30 años en todo el mundo. Por lo tanto, proporcionan una herramienta extraordinaria para estudiar los apetitos de los coleccionistas y revelar lo que más valoran nuestros contemporáneos".

El triunfo del Pop Art

En 1964, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Robert Rauschenberg y Ed Ruscha estaban en la cima de sus carreras y estos cuatro artistas tienen récords de precios de subasta para obras creadas ese año, en medio de la Guerra Fría, solo unos meses después del asesinato del presidente J. F. Kennedy. Estos registros, a los que hay que sumar otros más de trece mil resultados de subastas de obras realizadas ese año, hacen de 1964 el año de creación que generó el mayor volumen de facturación en subastas que en el periodo 2000 a 2023 (veintidós años), todos los períodos creativos combinados: 2.480 millones de dólares.

Habiendo obtenido el segundo mejor resultado en una subasta de arte de todos los tiempos con 195 millones de dólares el 9 de mayo de 2022 en Christie's en Nueva York, Shot sage blue Marilyn (1964) de Andy Warhol es ahora una especie de figura decorativa para ese año (1964). Aunque desde una perspectiva de mercado los dos años anteriores fueron igual de importantes para Warhol, 1964 también es recordado en el mundo del arte por otra razón: en 1964 Robert Rauschenberg ganó el Gran Premio en la Bienal de Venecia. De hecho, promovido por Leo Castelli (y tal vez incluso apoyado por la CIA), en 1964 el Pop Art se impuso en el mundo del arte consolidando así un importante desplazamiento del arte (y del mercado del arte) hacia Occidente… una transferencia de poder de París a Nueva York en la escena internacional. La forma en que se produjo esta transferencia ha sido objeto de un intenso debate.

Los 15 mejores precios de subasta de obras de arte producidas en 1964Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2141770/artworks_produced_in_1964.jpg

Abstracción, Pop Art y Expresionismo

A mediados de la década de 1960, varios artistas importantes de la primera mitad del siglo XX seguían creando obras importantes. Pablo Picasso, Alberto Giacometti y René Magritte seguían activos. En Asia, Li Keran y Fu Baoshi perpetuaban el arte de la pintura tradicional china dándole toques de modernidad muy personales, mientras que en Europa Zao Wou-Ki y algunos de sus compatriotas exploraban la Abstracción Lírica. En Inglaterra, una nueva generación estaba dejando su huella: David Hockney tenía 27 años en 1964, Frank Auerbach tenía 33 y Lucien Freud 42. Apenas estaban al comienzo de sus carreras, pero ese año Francis Bacon, de 55 años, pintó algunos de sus mejores retratos.

En Estados Unidos, Mark Rothko, Barnett Newman, Willem De Kooning y Clyfford Still seguían explorando el Expresionismo Abstracto y Jackson Pollock había fallecido hacía unos años, mientras surgía una nueva revolución artística: el Pop Art. Fue este movimiento el que realmente impuso a Estados Unidos en la escena artística internacional y en el mercado del arte internacional. Las obras en sí eran a menudo brillantes y llamativas, pero también contenían a menudo críticas encubiertas o menos encubiertas del sueño americano. En Francia, Pierre Soulages ya ha pintado sus mejores lienzos, pero en Alemania comenzaba a surgir una nueva escena expresionista, con Gerhard Richter y Sigmar Polke, Georg Baselitz y Anselm Kiefer, entre otros. Su trabajo se desarrolló durante muchos años y, por lo tanto, no produjo la misma concentración de valor de mercado que el movimiento de Pop Art americano.

El éxito de este movimiento se debió notablemente a un número relativamente pequeño de series de obras en las que los coleccionistas se centraron mucho, y estas series fueron creadas por los grandes nombres del Pop Art estadounidense y, en general, fueron trabajadas y reelaboradas durante algunos años... alrededor de 1964.

Fuentes

Art Basel may be busy, but cautious sales reflect a complex market picture, Amy Shaw, The Art Newspaper, le 15 Junio 2023. https://www.theartnewspaper.com/2023/06/15/art-basel-may-be-busy-but-cautious-sales-reflect-a-complex-market-picture

1964: Pop Art arrives in Europe, a betrayal as seen from France, Thomas Snégaroff, France Info, 2 Octubre 2015. https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/histoires-d-info/1964-le-pop-art-debarque-en-europe-une-trahison-vue-de-france_1788541.html

Market analysis of works created by the Warhol-Basquiat duo exhibited at the Louis Vuitton Foundation, Artprice, 25 Abril 2023 https://www.artprice.com/artmarketinsight/works-co-signed-by-jean-michel-basquiat-and-andy-warhol-are-currently-showing-at-the-fondation-louis-vuitton-in-paris

Imágenes:

[ https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2023/06/image1-1964-artmarket-com-auction-turnover-by-year-of-creation-in-painting.png ][ https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2023/06/image2-1964-artmarket-com-top-15-auction-prices-artw Roy Lichtenstein orks-produced-in-1964.png ]

Copyright 1987-2023 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

· No dude en contactar con nuestro Departamento de Econometría para sus requerimientos en materia de estadísticas y estudios personalizados: econometrics@artprice.com

· Pruebe nuestros servicios (demo gratis): https://www.artprice.com/demo

· Subscríbase a nuestros servicios: https://www.artprice.com/subscription

Acerca de Artmarket:

Artmarket.com cotiza en Eurolist por Euronext París, SRD long only y Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Descubra Artmarket y su departamento Artprice en vídeo: www.artprice.com/video

Artmarket y su departamento Artprice fueron fundados en 1997 por su consejero delegado, thierry Ehrmann. Artmarket y su departamento Artprice están controlados por Groupe Serveur, creado en 1987.

Consulte la biografía certificada en Who's who ©: Biographie-thierry-Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf

Artmarket es un actor global en el Mercado del Arte con, entre otras estructuras, su departamento Artprice, líder mundial en la acumulación, gestión y explotación de información histórica y actual del mercado del arte en bancos de datos que contienen más de 30 millones de índices y resultados de subastas, cubriendo más de 817.000 artistas.

Artprice by Artmarket, líder mundial en información sobre el mercado del arte, se ha fijado la ambición, a través de su Mercado Global Estandarizado, de ser la plataforma de NFT de Bellas Artes líder en el mundo.

Artprice Images® permite un acceso ilimitado al mayor banco de imágenes del mercado del arte del mundo: nada menos que 180 millones de imágenes digitales de fotografías o reproducciones grabadas de obras de arte desde el año 1700 hasta nuestros días, comentadas por nuestros historiadores del arte.

Artmarket, con su departamento Artprice, acumula datos de forma permanente de 7.200 Casas de Subastas y elabora información clave sobre el Mercado del Arte para las principales agencias de prensa y medios de comunicación (7.200 publicaciones). Sus 7,2 millones de usuarios ("miembros conectados" + redes sociales) tienen acceso a los anuncios publicados por otros miembros, una red que hoy en día representa el principal Mercado Global Estandarizado® para comprar y vender obras de arte a un precio fijo o de puja (subastas reguladas por los apartados 2 y 3 del artículo L 321.3 del Código de Comercio francés).

Artmarket, con su departamento Artprice, ha sido galardonada en dos ocasiones con la etiqueta estatal de "Empresa Innovadora" por el Banco Público de Inversiones (BPI), que ha apoyado a la empresa en su proyecto de consolidar su posición como actor global en el mercado del arte.

Informe sobre el mercado mundial del arte de Artprice by Artmarket, "El mercado del arte en 2022", publicado en marzo de 2023: https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2022

Artprice publica su informe sobre el mercado del arte ultra-contemporáneo para 2022: https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2022

Informe semestral Artprice 2022: el mercado del arte vuelve a crecer con fuerza en Occidente: https://www.artprice.com/artprice-reports/global-art-market-in-h1-2022-by-artprice-com

Índice de comunicados de prensa publicados por Artmarket con su departamento Artprice: https://serveur.serveur.com/artmarket/press-release/en/

Siga toda la actualidad del mercado del arte en tiempo real con Artmarket y su departamento Artprice en Facebook y Twitter:

www.facebook.com/artpricedotcom/ (más de 6,3 millones de seguidores) twitter.com/artmarketdotcom twitter.com/artpricedotcom

Descubra la alquimia y el universo de Artmarket y su departamento artprice https://www.artprice.com/video con sede en el famoso Museo de Arte Contemporáneo Organe "La morada del caos" (dixit The New York Times): https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

· L'Obs - The Museum of the Future: https://youtu.be/29LXBPJrs-o

· www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 (más de 4 millones de seguidores)

· https://vimeo.com/124643720

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2141769/year_of_creation_in_painting.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2141770/artworks_produced_in_1964.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1665887/4138422/Art_Market_Logo.jpg

Contacte con Artmarket.com y su departamento Artprice - Thierry Ehrmann, ir@artmarket.com

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarketcom-el-arte-realizado-en-1964-ha-generado-mas-ventas-en-subastas-301865702.html