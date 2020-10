Artmarket.com y Artprice anuncian la próxima publicación de un informe exclusivo sobre el Mercado de Arte Contemporáneo

PARIS, 7 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- En los últimos veinte años el intercambio de obras de arte contemporáneo se ha convertido en un mercado dinámico a nivel mundial. En su próxima publicación, Artprice traza y analiza esta evolución, desde su rápida aceleración, que culminó con la increíble venta de Damien Hirst en Sotheby's en septiembre de 2008 el día en que Lehmann Brothers se derrumbó, luego su vigorosa recuperación con el auge del arte contemporáneo chino dando un impulso al mercado hasta 2014, seguido de un período de crecimiento relativamente medido... e interrumpido de forma súbita en marzo de 2020 por la crisis sanitaria mundial sin precedentes que estamos viviendo actualmente.

Según Thierry Ehrmann, Presidente y Fundador de Artmarket.com y su departamento de Artprice. "El Arte Contemporáneo comenzó este siglo como un 'nicho de mercado' pero ahora es el motor de todo el mercado del arte.Nuestro último informe descifra esta transformación radical en los últimos veinte años, desde el 2000".

Para evitar el problema de un año "incomparable" (nuestros informes sobre el mercado de arte contemporáneo suelen cubrir el período anterior de 12 meses...) nuestra próxima publicación ofrecerá una visión general del mercado secundario de arte contemporáneo entre 2000 y 2020. Unos días antes de la publicación programada de esta visión general histórica, Artprice analiza tres "momentos" específicos de estos últimos 20 años que han marcado el rápido desarrollo del mercado de arte contemporáneo a principios del siglo XXI.

2008 -- 2009

Los meses que precedieron a la crisis financiera de 2008 estuvieron entre los más rentables de la historia del mercado de arte contemporáneo, indudablemente demasiado rentables, con resultados sorprendentes para algunas obras y ventas controvertidas.

En la primavera de 2008, las subastas de arte de Nueva York alcanzaron 15,2 millones de dólares por la obra de Takashi Murakami My Lonesome Cowboy (1998), una enorme escultura de un niño eyaculando orgullosamente. En junio, el Balloon Flower de Jeff Koons (1995/2000) se vendió por 25,8 millones de dólares. Y luego, en septiembre, sólo unas pocas horas después de que se conociera la noticia de la caída de Lehman Brothers en Nueva York, Damien Hirst y Sotheby's organizaron una venta en Londres titulada Beautiful Inside My Head Forever. A pesar del contexto financiero, Hirst logró vender cadáveres de animales introducidos en formol, The Golden Calf (2008) y The Kingdom (2008), por 18,6 millones de dólares y 17,2 millones de dólares, respectivamente.

Al año siguiente, 2009, la facturación total en arte contemporáneo cayó casi un 60%.

2013 -- 2014

Cinco años después... Las principales estrellas del arte contemporáneo chino, que ya habían cobrado impulso antes de la crisis financiera de 2008, empezaron por fin a afirmarse en el mercado mundial del arte. Artistas como Luo Zhongli, He Jiaying y Ai Xuan publicaron sus mejores resultados anuales en subastas en 2013. Zeng Fanzhi fue incluso el segundo artista contemporáneo con más éxito en subasta después de Jean-Michel Basquiat con una facturación superior a 100 millones de dólares (tasas incluidas), particularmente gracias a un récord histórico de 23,3 millones de dólares por su The Last Supper (2001). Desde entonces, ningún trabajo de Zeng Fanzhi ha alcanzado un precio tan alto.

Este período también estuvo marcado por otro fenómeno, bastante diferente, descrito por el periodista Scott Reyburn en el New York Times en septiembre de 2015: "En 2014, algunas obras recientemente realizadas por jóvenes pintores abstractos como http://www.nytimes.com/2014/04/14/arts/international/hot-new... [http://www.nytimes.com/2014/04/14/arts/international/hot-new...] Oscar Murillo, Lucien Smith, Alex Israel, Mark Flood y Christian Rosa estaban siendo "volteadas" http://www.bloomberg.com/bw/articles/2014-02-13/art-flipping... [http://www.bloomberg.com/bw/articles/2014-02-13/art-flipping...] en una subasta vendiéndose por múltiplos de los precios originales de los artistas en las galerías. Pero en los últimos seis meses más o menos, este sector del mercado tan inestable [...] ha experimentado una rectificación".

En los años siguientes, el mercado para los artistas menores de 35 años consiguió estabilizarse. Si bien algunos de los jóvenes superstars de 2014 se mantuvieron relativamente fuertes en el mercado secundario, se han producido muchos cambios en el ranking de facturaciones en subastas de los artistas de esta generación.

2018 -- 2019

Entre 2015 y 2019, el mercado de arte contemporáneo experimentó cinco años de crecimiento continuo (número de lotes vendidos). Después de una histórica subasta de más de 110 millones de dólares por un cuadro de Jean-Michel Basquiat en 2017, el mercado registró dos años muy sólidos, sin ningún resultado que ocupase titulares, pero manteniendo un nivel de crecimiento estable y tranquilizador.

En 2008, cuando el mercado del arte contemporáneo se vio afectado por la crisis financiera, ya se encontraba en un estado febril, con numerosos resultados controvertidos. Afortunadamente, la crisis del Covid ha interrumpido un mercado mucho más sabio y estable. Muchas ventas han tenido que ser canceladas o pospuestas desde marzo de 2020, pero los niveles de precios de los artistas (y los precios de sus obras) podrían, en general, atravesar esta crisis sin demasiado impacto.

La "interrupción" actual es una oportunidad para que el mercado dé un paso atrás respecto a ciertos entusiasmos que empezaban a desbordarse, en particular los de Kaws y Liu Ye. En realidad, es preferible que el fuerte shock del mercado de arte contemporáneo se haya producido en marzo de 2020, cuando se encontraba en plena confianza y los índices de precios de la mayoría de los artistas aumentaban de forma gradual, que en un período de mayor inestabilidad.

