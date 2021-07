Artmarket.com: Artprice asiste a la explosión del arte contemporáneo y el movimiento Hi-Lite en el sudeste asiático (2)

PARÍS, 7 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- El mercado de subastas de arte de Hong Kong está a punto de registrar el mejor primer semestre de su historia. Según nuestros datos, en lo que va de año, la ciudad ha generado el 15% de facturación total de las subastas de arte. Este crecimiento mucho más notable ya que se basa en gran medida en las ventas de arte Contemporáneo e incluso Ultracontemporáneo Además, el modelo de Hong Kong se está exportando a otros países de la región, como Corea del Sur y Japón.

"En todo el sudeste asiático está surgiendo rápidamente un mercado desinhibido", afirma thierry Ehrmann, presidente y fundador de Artmarket.com y su departamento de Artprice.

Fuerte demanda de "arte popular"

Siguiendo los pasos de Hong Kong y con la misma capacidad para atraer obras maestras tanto de la pintura tradicional china como de las superestrellas americanas, Seúl y Tokio se afirman a su vez como foco de actividad del mercado del arte. Alrededor de sus grandes artistas nacionales, estos dos mercados están contribuyendo a dar a conocer a toda una nueva generación de jóvenes estrellas, encabezadas por Nicolas Party, Ayako Rokkaku e incluso Mr Doodle.

Estos artistas pueden asociarse a lo que Christie's ha bautizado como movimiento "Hi-Lite", en referencia a un arte "más ligero" (es decir, menos intelectual) y más abierto a la cultura popular. Este movimiento, que irrumpió en la escena internacional en 2019, se vio inmediatamente minado por la crisis sanitaria. Sin embargo, ha encontrado eco en el floreciente mercado de los NFT y, sin duda, también en el de las tarjetas Pokemon. Ambos plantean el valor de un arte popular, libre, jubiloso... aunque también un poco infantil.

www.prnewswire.com/news-releases/artprice-by-artmarketcom-hong-kong--capital-of-the-new-hi-lite-movement--remains-unperturbed-300966852.html

Con o sin las grandes casas de subastas...

Hong Kong ha conseguido atraer y retener a las casas de subastas más prestigiosas del planeta, como las chinas Poly y China Guardian y las occidentales Sotheby's, Christie's y Phillips. Sin embargo, ahora parece que no van a necesitar más salas de subastas en el sudeste asiático... al menos no en un futuro próximo.

Con 18 obras que ya han superado los 10 millones de dólares este año, Hong Kong es claramente el epicentro entre las capitales de arte de gama alta del Sudeste Asiático (excluyendo la China continental). Pero las experiencias de Singapur y Manila, donde las ventas se vieron disparadas entre 2007 y 2014 antes de caer en picado, nos recuerda que no es fácil construir un mercado del arte sostenible en esta región. En Taiwán la facturación se ha contraído en 2020 y Taipéi se está quedando atrás respecto a sus vecinos.

Basquiat nº 1 en Hong Kong

Los tres primeros resultados del primer semestre de 2021 en Hong Kong han sido para las obras de la superestrella Jean-Michel Basquiat. De hecho, las ventas de las obras del prodigio estadounidense, fallecido prematuramente por sobredosis a los 27 años, se dispararon literalmente a principios de año en Asia. Tres lienzos, un dibujo y un grabado han alcanzado un total de 120 millones de dólares: Así, Hong Kong ha acaparado el 36% del total de la facturación mundial de Basquiat en el primer semestre de 2021... cinco veces más que Londres.

El mercado de arte de Hong Kong también está mostrando una fuerte y continua demanda de Abstracción Lírica. El cuadro de Chu Teh-ChunWinter Harmony (1986) ha superado a las obras de Zao Wou-Ki en el primer semestre de 2021 (que han generado 21 millones de dólares). El extraño paisaje casi abstracto de Zhang Daqian titulado Temple at the Mountain Peak (1967) se ha vendido por 27 millones de dólares.

En Seúl, un colorido ramillete de Marc Chagall, Les Jardins de Saint Paul (1973), ha sido vendido por 4,4 millones de dólares en K-Auction. En Tokio, la obra poscubista de Pablo PicassoBouteille et compotier (1922) obtuvo el mejor resultado, con 1,5 millones de dólares, seguida de Lollipop (1998) de Yoshitomo Nara con 750.000 dólares. Esta estrella del arte contemporáneo japonés es una de las figuras emblemáticas del movimiento Hi-Lite.

Imágenes:[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/07/image1-artmarket-artprice-southeast-asia-annual-auction-turnover.png][https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/07/image2-liu-ye-takashi-murakami-mr.jpg]

Copyright 1987-2021 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

