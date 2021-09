Artmarket.com: Artprice registra un número récord de subastas de obras de arte (1)

Artmarket.com: Artprice registra un número récord de subastas de obras de arte en el primer semestre de 2021

PARÍS, 23 de septiembre de 2021 A lo largo del primer semestre de 2021, el mercado de subastas de obras de arte, todavía seriamente afectado por la crisis sanitaria, ha conseguido garantizar la continuidad de la circulación de las obras. De hecho, las grandes casas de subastas han conseguido proyectar una imagen mucho más atractiva de sus actividades gracias a una inteligente combinación de ventas en línea, ventas temáticas y benéficas y una audaz colaboración con lo que tradicionalmente se llamaría el mercado "primario". Además, las casas de subastas han abierto por fin sus puertas a las obras desmaterializadas y se han unido a una ola de arte ultracontemporáneo que también ha captado la atención de los principales medios de comunicación.

thierry Ehrmann, CEO y Fundador de Artmarket.com y su departamento de Artprice:

"Artprice ha registrado el mayor número de adquisiciones de obras de arte en el mundo, con un aumento del +10,5% en comparación con el primer semestre de 2019, que ya marcó un récord histórico.

La ausencia de ferias internacionales ha redirigido claramente a algunos coleccionistas hacia las casas de subastas (presenciales o en línea), pero el crecimiento del volumen de transacciones es anterior a la crisis sanitaria y, básicamente, acaba de volver a empezar."

El mercado de alta gama frente a un mercado asequible

Tras un caótico año 2020, la agenda de subastas del mercado del arte ha retomado un ritmo normal, sobre todo con la reanudación de las ventas de primavera de Nueva York. Las sesiones organizadas durante la semana 19 (del 10 al 16 de mayo de 2021) sumaron 1.500 millones de dólares en Nueva York, lo que equivale al 21% de la facturación mundial de las subastas de arte en el primer semestre de 2021.

Sin embargo, los datos correspondientes a la primera mitad del año sugieren que el mercado del arte sigue siendo relativamente asequible: de los 302.100 lotes subastados en todo el mundo, el 51% se adquirieron por menos de 1.000 dólares, incluidas las tasas. Y, a diferencia del mercado de alta gama, estas obras asequibles han sido ofrecidas y vendidas de forma muy uniforme a lo largo del año. Las ventas en línea garantizan ahora incluso un bajo nivel de actividad en el mercado del arte durante los meses de julio y agosto, que suelen estar marcados por un parón casi absoluto.

Hong Kong se desmarca de la tendencia...

La antigua colonia británica desempeña ahora un papel vital en las estrategias internacionales de las grandes casas de subastas como Christie's, Sotheby's, Phillips y Bonhams, pero también de China Guardian y Poly Auction, y juntas han hecho de Hong Kongel mercado de arte más lujoso del planeta.

Durante el primer semestre de 2021 sólo se vendieron 3.200 obras de arte en Hong Kong, pero sumaron casi 1.000 millones de dólares (962 millones de dólares). De hecho, el precio medio de una obra de arte en las subastas de Hong Kong durante el primer semestre de 2021 ha sido de 300.000 dólares. Un precio que desmarca a Hong Kong de Nueva York (precio medio de 41.000 dólares), Londres (32.000 dólares) y París (10.600 dólares), y del resto de China (94.000 dólares).

En sólo seis meses, 18 lotes superaron los 10 millones de dólares en Hong Kong, aunque ninguno alcanzó los 50 millones. En la actualidad, el mercado de alta gama de Hong Kong es tan potente como el de Londres, y nueve veces mayor que el de París (donde dos lotes superaron el umbral de los 10 millones de dólares durante el mismo periodo). En China continental, sólo ocho lotes se vendieron por más de 10 millones de dólares en el mismo periodo, pero se volvió a superar el umbral de los 50 millones (por una obra de Xu Yang, del siglo XVIII).

Primera venta "ilimitada"

La venta de Sotheby's titulada "The Fungible Collection" ha sido un ejemplo perfecto de la creatividad mostrada por las principales casas de subastas en el primer semestre de 2021. La casa de subastas internacional adquirida por Patrick Drahi en 2019 trabajó directamente con el artista anónimo Pak y la plataforma web Nifty Gateway (sin pasar por una galería) para vender una serie ilimitada de NFT (token no fungibles).

La esencia de la colección eran las Ediciones Abiertas, que permitían a los coleccionistas adquirir tantos cubos fungibles como quisieran durante el periodo de venta a precios fijos. La duración de la venta era de tres veces 15 minutos, repartidos en tres días, con un precio que ascendía cada día. El resultado fue la venta de 23.598 cubos: 19.737 cubos a 500 dólares el 1er día; 3.268 cubos a 1.000 dólares el 2º día y 593 cubos a 1.500 dólares el 3er día. Además de estas pequeñas obras, hubo dos lotes únicos (The Switch, por 1,44 millones de dólares, y The Pixel, por 1,35 millones), así como varios "premios". Se concedieron algunos NFT (potencialmente valorados en varios millones de dólares) a los mejores compradores, así como a quien consiguiera resolver un rompecabezas inventado por Pak.

En esta extraordinaria sesión se cuestionó no sólo la noción de obra de arte digital y su "propiedad", sino también la noción de creación de valor en el "mercado del arte 2.0", en el que la oferta puede multiplicarse a un menor coste.

Imágenes:

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/09/image1-weekly-evolution-global-fine-art-auction-turnover-5-years-comparison.png]

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/09/image2-fine-art-lots-at-auction-by-price-range-h1-2021.png]

Copyright 1987-2021 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

No dude en ponerse en contacto con nuestro Departamento de Econometría para mayor información sobre estadísticas y estudios personalizados: econometrics@artprice.com

para mayor información sobre estadísticas y estudios personalizados: econometrics@artprice.com Pruebe nuestros servicios (demo gratuita): https://www.artprice.com/demo

Suscríbase a nuestros servicios: https://www.artprice.com/subscription

Acerca de Artmarket:

Artmarket.com cotiza en Eurolist por Euronext Paris, SRD long only y Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Descubra Artmarket y su departamento de Artprice en vídeo: www.artprice.com/video

Artmarket y su departamento Artprice se fundaron en 1997 por su CEO, Thierry Ehrmann. Artmarket y su departamento Artprice están controlados por el Groupe Serveur, creado en 1987.

Ver biografía certificada en Who's who ©:https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/06/Biographie_nov2020_WhosWho_thierryEhrmann.pdf

Artmarket es un actor global en el mercado del arte con, entre otras estructuras, su departamento Artprice, líder mundial en la acumulación, gestión y explotación de información histórica y actual del mercado del arte en bancos de datos que contienen más de 30 millones de índices y resultados de subastas, cubriendo más de 770.000 artistas.

Artprice Images® permite el acceso ilimitado al mayor banco de imágenes del Mercado del Arte del mundo: al menos 180 millones de imágenes digitales de fotografías o reproducciones grabadas de obras de arte desde 1700 hasta nuestros días, comentadas por nuestros historiadores de arte.

Artmarket, con su departamento de Artprice, recopila datos de forma permanente de 6.300 casas de subastas y produce información clave sobre el Mercado del Arte para las principales agencias de información y medios de comunicación (7.200 publicaciones). Sus 4,5 millones de usuarios "miembros registrados" tienen acceso a anuncios publicados por otros miembros, una red que representa hoy en día el principal Marketplace® Estandarizado del mundo para comprar y vender obras de arte a un precio fijo o a un precio de oferta (subastas reguladas por los apartados 2 y 3 del artículo L 321.3 del Código de Comercio de Francia).

Artmarket, con su departamento de Artprice, ha sido galardonada con la etiqueta de "Empresa Innovadora" por el Banco Público de Inversiones (BPI),(por segunda vez en noviembre de 2018 para un nuevo periodo de 3 años), el cual apoya a la compañía en su proyecto de consolidar su posición como actor global del mercado del arte.

Informe del Mercado de Arte Global 2020 de Artprice, publicado en marzo de 2021:https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2020

Índice de comunicados de prensa publicados por Artmarket junto a su departamento de Artprice:serveur.serveur.com/press_release/pressreleaseen.htm

Siga todas las noticias del Mercado del Arte en tiempo real con Artmarket y su departamento de Artprice en Facebook y Twitter:www.facebook.com/artpricedotcom/ (más de 5 millones de seguidores)twitter.com/artmarketdotcomtwitter.com/artpricedotcom

Descubra la alquimia y el universo de Artmarket y su departamento artpricehttps://www.artprice.com/video con sede en el famoso Museo de Arte Contemporáneo Organe "The Abode of Chaos" (dixit The New York Times): https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

L'Obs - El museo del futuro: https://youtu.be/29LXBPJrs-o

www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999

(4,4 millones de seguidores)

https://vimeo.com/124643720

Contact Artmarket.com y su departamento Artprice - Contacto: thierry Ehrmann, ir@artmarket.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1630795/Weekly_evolution_Infographic.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1630796/Fine_Art_Infographic.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1009603/Art_Market_logo.jpg