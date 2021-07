Artmarket.com: Avery Singer alcanza los 4 millones de dólares: Razones y riesgos

Top 10 historical auction records for artists under 35

Top 10 historical auction records for artists under 35 - ARTMARKET.COM/PR NEWSWIRE

Artmarket.com: Avery Singer alcanza los 4 millones de dólares en una subasta con solo 34 años. Razones y riesgos.

PARÍS, 1 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- El entusiasmo internacional en torno a la obra de Avery Singer no tiene tanto que ver con el "factor de rareza" si no más bien con el ritmo sostenido con el que se ha promocionado su mercado, tanto primario como secundario, en los últimos tres años. Tanto las exposiciones en galerías de gran prestigio (Kraupa-Tuskany Zeidler, Gavin Brown, Hauser & Wirth) como los resultados regulares en las subastas han aumentado la presión sobre su mercado elevando los precios de la obra de esta joven pintora estadounidense hasta niveles sensacionales en Hong Kong (en mayo de 2021) y luego en Nueva York (en junio).

Los 10 récords históricos de subastas de artistas menores de 35 años

Lotes vendidos y facturación filtrados por edad de los artistas en el momento de la creación de las obras - Base de datos Artprice (2000 - 2020)

Según thierry Ehrmann, presidente y fundador de Artmarket.com y su departamento de Artprice, "Avery Singer representa un cambio de paradigma que es para el mundo del arte lo que los tipos de interés negativos son para los mercados financieros".

En pocos años, las nuevas estrellas del arte contemporáneo pueden llegar a estar mucho más cotizadas que los grandes Viejos Maestros. Ni la excepcionalidad de una obra ni el lugar que ocupa un artista en la Historia del Arte parecen ser hoy tan importantes como la sensación de novedad y el entusiasmo que despierta".

Hong Kong frente a Nueva York

Desde el 1 de enero de 2017 ya se han subastado un total de 18 cuadros de Avery Singer y solo dos no han conseguido venderse. Como era de esperar, sus formatos más amplios son los más solicitados. En mayo de 2018, Sotheby's vendió en Nueva York el lienzo Fellow Travelers, Flaming Creatures (2013) (2013). Con una estimación de entre 60.000 y 80.000 dólares, alcanzó los 735.000 dólares.

El 21 de mayo de 2021, la carrera de Avery Singer entró en un territorio muy diferente cuando su Dancers Around An Effigy To Modernism (2013) se vendió por más de 3 millones de dólares en Christie's, Hong Kong. Un mes después, el 23 de junio, su obra Untitled (2018) ha sido vendida por 4,1 millones de dólares (tasas incluidas) en Phillips de Nueva York.

Es el segundo mejor resultado en subasta de todos los tiempos conseguido por un artista menor de 35 años. El récord absoluto sigue perteneciendo a Raqib Shaw por su obra Garden of Earthly Delights III (2003), que alcanzó 5,5 millones de dólares en Sotheby's Londres en octubre de 2007, cuando tan solo contaba con 33 años. Sin embargo, la obra de Shaw no ha vuelto ha alcanzar desde entonces ese nivel en las subastas.

La fatídica edad de 35 años

Cuando Amedeo Modigliani murió tenía 35 años, una edad en la que los artistas suelen alcanzar su primera madurez artística. Sus "juveniles" obras maestras valen ahora varios millones de dólares, pero tuvieron que pasar muchos años después de su muerte, en 1920, para que eso sucediera.

A sus 35 años, Avery Singer ya ha realizado importantes exposiciones individuales, sobre todo en el Stedelijk Museum de Ámsterdam en 2016 y en el Ludwig Museum de Colonia en 2019. Pero los resultados de 7 dígitos registrados para los lienzos que pintó cuando tenía 26 años (en 2013) parecen extremadamente "prematuros".

Consagrada por los mejores museos europeos y respaldada por las galerías anglosajonas más importantes, Avery Singer hace girar la cabeza de los grandes coleccionistas, tanto occidentales como asiáticos. Y, aprovechando un mercado del arte globalizado que parece cada vez más sediento de novedades, las grandes casas de subastas están elevando los precios de sus obras a niveles peligrosos.

Imágenes:

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/06/image1.artmarket-artprice-top-10-under-35.png]

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/06/image2.artmarket-artprice-turnover-by-artists-by-age.png]

Copyright 1987-2021 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

No dude en ponerse en contacto con nuestro Departamento de Econometría para mayor información sobre estadísticas y estudios personalizados: econometrics@artprice.com

para mayor información sobre estadísticas y estudios personalizados: econometrics@artprice.com Pruebe nuestros servicios (demo gratuita): https://www.artprice.com/demo

Suscríbase a nuestros servicios: https://www.artprice.com/subscription

Acerca de Artmarket:

Artmarket.com cotiza en Eurolist por Euronext Paris, SRD long only y Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Descubra Artmarket y su departamento de Artprice en vídeo: www.artprice.com/video

Artmarket y su departamento Artprice se fundaron en 1997 por su CEO, Thierry Ehrmann. Artmarket y su departamento Artprice están controlados por el Groupe Serveur, creado en 1987.

Ver biografía certificada en Who's who ©:https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/06/Biographie_nov2020_WhosWho_thierryEhrmann.pdf

Artmarket es un actor global en el mercado del arte con, entre otras estructuras, su departamento Artprice, líder mundial en la acumulación, gestión y explotación de información histórica y actual del mercado del arte en bancos de datos que contienen más de 30 millones de índices y resultados de subastas, cubriendo más de 770.000 artistas.

Artprice Images® permite el acceso ilimitado al mayor banco de imágenes del Mercado del Arte del mundo: al menos 180 millones de imágenes digitales de fotografías o reproducciones grabadas de obras de arte desde 1700 hasta nuestros días, comentadas por nuestros historiadores de arte.

Artmarket, con su departamento de Artprice, recopila datos de forma permanente de 6.300 casas de subastas y produce información clave sobre el Mercado del Arte para las principales agencias de información y medios de comunicación (7.200 publicaciones). Sus 4,5 millones de usuarios "miembros registrados" tienen acceso a anuncios publicados por otros miembros, una red que representa hoy en día el principal Marketplace® Estandarizado del mundo para comprar y vender obras de arte a un precio fijo o a un precio de oferta (subastas reguladas por los apartados 2 y 3 del artículo L 321.3 del Código de Comercio de Francia).

Artmarket, con su departamento de Artprice, ha sido galardonada con la etiqueta de "Empresa Innovadora" por el Banco Público de Inversiones (BPI),(por segunda vez en noviembre de 2018 para un nuevo periodo de 3 años), el cual apoya a la compañía en su proyecto de consolidar su posición como actor global del mercado del arte.

Informe del Mercado de Arte Global 2020 de Artprice, publicado en marzo de 2021: https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2020

Índice de comunicados de prensa publicados por Artmarket junto a su departamento de Artprice:serveur.serveur.com/press_release/pressreleaseen.htm

Siga todas las noticias del Mercado del Arte en tiempo real con Artmarket y su departamento de Artprice en Facebook y Twitter:

www.facebook.com/artpricedotcom/ (más de 5 millones de seguidores)

twitter.com/artmarketdotcom

twitter.com/artpricedotcom

Descubra la alquimia y el universo de Artmarket y su departamento artpricehttps://www.artprice.com/video con sede en el famoso Museo de Arte Contemporáneo Organe "The Abode of Chaos" (dixit The New York Times): https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

L'Obs - El museo del futuro: https://youtu.be/29LXBPJrs-o

www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999

(4,5 millones de seguidores)

https://vimeo.com/124643720

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1553956/Artmarket_auction_records_Infographic.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1553957/Artmarket_turnover_Infographic.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1009603/Art_Market_logo.jpg

Contact Artmarket.com y su departamento Artprice - Contacto: ir@artmarket.com