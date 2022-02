Artmarket.com bate su objetivo para el cuarto trimestre (3)

Artprice Metaverse | 'Alchemical Fractal 1' (collection of 999 works), raw steel, NFT sculpture and algorithm by thierry Ehrmann. | Courtesy of Organe Museum / Abode of Chaos / La Demeure du Chaos | https://www.flickr.com/photos/home_of_chaos/albums/721

Artmarket.com bate su objetivo para el cuarto trimestre con un salto del 39% en la facturación, y alcanza el 61% para el año 2021; los NFT de arte y la Web3 están en el centro del plan de crecimiento de Artprice para 2022.

PARÍS, 15 de febrero de 2022 /PRNewswire/ -- Para el periodo 2022-2025, Artprice by Artmarket pretende estar en el centro de la revolución de la Web3, los NFT, las criptodivisas y el Metaverso.

Una simple frase para entender la noción de Web3: "Antes, el mundo estaba en Internet. Con Web3, el mundo es parte de Internet".

Artprice Metaverse © "Alchemical Fractal 1" (colección de 999 obras), acero bruto, escultura y algoritmo NFT de thierry Ehrmann. Cortesía del Museo Organe / Abode of Chaos / La Demeure du Chaos https://www.flickr.com/photos/home_of_chaos/albums/72157714573284962

Lamentablemente, la pandemia de la COVID-19 está entrando en su tercer año. Pero ha acelerado la tendencia a la dependencia de Internet. Hoy en día, una parte muy importante del PIB mundial se genera a través de Internet.

Según el diario económico francés Les Echos, las ventas mundiales en Internet representaron 26,7 billones de dólares en 2019, con un aumento previsto para 2021 del 44% según la UNCTAD, hasta alcanzar unos 38,45 billones de dólares. Para Artprice by Artmarket, líder mundial en información sobre el mercado del arte, este nivel de crecimiento representa una garantía de al menos dos dígitos.

Para lograr un crecimiento de cuatro dígitos, Artmarket.com debe hacerse cargo de la normalización y certificación de los mercados de los NFT de arte.

Como ya se indicó en sus anteriores comunicados de prensa, durante la segunda mitad de 2021, Artmarket.com decidió utilizar su historia y su profundo conocimiento del mundo de la encriptación, las criptodivisas y los NFT para conocer y analizar a la mayoría de los agentes fiables del mercado de los NFT de arte.

Mientras tanto, el constante seguimiento de la legislación por parte de Artprice by Artmarket, principalmente en Estados Unidos, pero también en Europa, India y Asia, ha puesto de manifiesto que la mayoría de los marcos legales ya han previsto la existencia de criptodivisas.

Surgen dos líneas principales. Por un lado, las puertas de entrada y salida serán las plataformas de intercambio (Binance, Coin Base Exchange, FTX, Kraken, etc.), algunas de las cuales ya cotizan en bolsa. Estas plataformas identificarán los flujos de entrada y salida de monedas escriturales convertidas en criptodivisas y viceversa. Por otro lado, un impuesto del 30% parece ser ahora objeto de un consenso general entre las principales potencias económicas.

Claire Balva, cofundadora de Blockchain Partner y directora de Blockchain & Cryptos en KPMG resumió bien la realidad cuando dijo en BFM Business en enero de 2022: 'Hoy en día es más arriesgado [para los grupos] no operar con criptomonedas que sí hacerlo'. Para información, 07 de febrero de 2022, KPMG en Canadá dota de Bitcoin y Ethereum a su tesorería corporativa. (Fuente CISION: https://www.newswire.ca/news-releases/kpmg-in-canada-adds-bitcoin-and-ethereum-to-its-corporate-treasury-851778842.html)

Como líder mundial en información sobre el mercado del arte, Artprice by Artmarket comprendió la necesidad de examinar a los principales actores del mercado de los NFT, llegando a la conclusión de que todos ellos, ya sean operadores primarios (galerías) o secundarios (Christie's, Sotheby's, Phillips, Bonhams, etc.), así como museos y organismos culturales, consideran que se producirá una rapidísima tendencia del mercado del arte hacia los NFT.

Uno de los principales problemas es la falta de clasificación de los NFT en los mercados. Para responder a este problema, Artprice prevé el rápido despliegue de una clasificación normalizada vinculada a sus bases de datos, que están autorizadas en todo el mundo del arte.

Presidente y Fundador de Artmarket.com y su departamento de Artprice: 'La tecnología disruptiva de los NFT escapa a la segmentación estándar del mercado del arte, organizado por períodos, medios, movimientos, etc. Extremadamente inventivo, el ámbito de los NFT se ha fragmentado en numerosas vertientes que se entremezclan; pero Artprice está trabajando para ofrecer una mejor información a los actores de este mercado sobre lo que se intercambia y lo que crea valor: una forma clara y objetiva de presentar la información relativa a los NFT (origen, edición, oferta, demanda, uso, etc.), necesaria para apaciguar al mercado'.

Como resultado de sus análisis y conversaciones, Artprice by Artmarket percibió rápidamente un segundo problema importante, que afecta a las principales plataformas de NFT de arte como OpenSea, Rarible, LooksRare, Nifty Gateway, Superare, etc.

Tomemos como ejemplo al líder mundial OpenSea, que gestionó el 90% de los intercambios de NFT negociados en enero de 2022, registrando una facturación de 5.517 millones de dólares en un mercado global de NFT para el mes de enero de 2022 con un máximo histórico de 6.130 millones de dólares (según The Block Data Dashboard). La empresa declaró recientemente que el 80% de los NFT de arte acuñados en su plataforma eran susceptibles de atentar contra los derechos de la propiedad intelectual de determinados terceros. Por ello, OpenSea ha anunciado que está estudiando soluciones para frenar este tipo de actividades con el fin de proteger mejor a compradores y vendedores.

Sin embargo, Artprice by Artmarket, por ser el líder mundial en información sobre el mercado del arte con bases de datos propias elaboradas a lo largo de 25 años, y por tener una autoridad internacional con el mayor fondo documental del mundo (apuntes, manuscritos y catálogos de venta desde 1700) que garantiza la autenticidad y veracidad histórica de sus bases de datos, cree que es precisamente en el ámbito de los NFT de primera emisión donde puede hacer una auténtica contribución a la continuidad y desarrollo de este mercado y conseguir al mismo tiempo un volumen de negocio y unos beneficios muy importantes. De hecho, teniendo en cuenta todos los parámetros y datos del mercado subyacente, Artprice by Artmarket es el único agente del mercado mundial realmente capaz de gestionar la certificación de los NFT de arte de emisión primaria.

Gracias a su fiabilidad y a su indiscutible reputación en el mercado del arte, Artprice está totalmente capacitado para convertirse en el 'Oráculo' (fuente de información fiable que permite integrar variables del mundo real en los contratos inteligentes) en la blockchain de Artmarket.com.

El epicentro de la legitimidad de Artprice como oráculo se basa en la centralización de los datos clave de 6.300 casas de subastas de todo el mundo.

En las comunidades Web3, el oráculo debe basarse en cientos de fuentes diferentes, que es exactamente lo que hace Artprice, con sus 6.300 fuentes públicas.

Como Oráculo, Artprice permitirá que los datos clave de sus bases de datos se añadan a los contratos inteligentes. Estos datos incluirían resultados de subastas, datos históricos, índices y datos econométricos sobre el artista y sus obras, la trazabilidad de las obras, datos técnicos normalizados, precios en divisas actualizadas, idioma original utilizado, etc.

Como información de oráculo, los datos de Artprice servirán como principal referencia y autoridad del mercado En otras palabras, el 'contrato inteligente' se ejecutará o no, en función de la información proporcionada por Artprice.

Dado que Artprice desempeña un papel clave en el mercado del arte proporcionando información fiable e indispensable durante 25 años, no cabe duda de que OpenSea, Rarible, LooksRare, Nifty Gateway y Superare, por nombrar sólo algunas, se encuentran entre las plataformas de NFT que mayor beneficio obtendrán de forma inmediata de su colaboración industrial con Artmarket.com.

En cuanto a su propia capacidad para emitir NFT de arte, Artmarket.com ha identificado diversas empresas en el mundo que podrían acelerar y asegurar su legitimidad en la emisión primaria de los mismos.

En este contexto, Artprice by Artmarket está en contacto concretamente con la empresa https://logion.network/ cuya protección legal ofrece una blockchain pública global, operada por una red descentralizada de abogados, que ofrece protección legal para todos los activos digitales y transacciones digitales. La Logion Blockchain ofrece la custodia de activos digitales, la emisión de certificados, la protección y la confidencialidad de los datos críticos y, por supuesto, prueba que han sido sellados con fecha por un funcionario ministerial.

En su reunión con Elie Auvray, copresidente y cofundador de Logion, Thierry Ehrmann, CEO de Artmarket.com y fundador de Artprice, recordó al copresidente de Logion que en los años 90 Server Group y Artprice crearon el European Judicial Server (ahora filial al 100% de Artmarket.com), que desarrolló una red judicial descentralizada similar a escala europea (pero no mundial) utilizando el protocolo informático X25.

Artprice by Artmarket también tiene previsto crear dos filiales, una de ellas con un líder europeo en digitalización, que proporcionará asesoramiento de calidad y herramientas adecuadas como GIS (sistemas de información geográfica), software de diseño, fotogrametría, cartografía, drones, LIDAR, etc.

El departamento de I+D de Artprice by Artmarket también ha estado trabajando en interfaces no intrusivas para mejorar su dominio de las realidades aumentadas y virtuales (RA y RV). Como no podía ser de otra manera, Artprice ha asistido a la Consumer Electronics Show (CES), donde ha estudiado detenidamente los marcos digitales QLED 4K de Samsung (The Frame) que permiten mostrar obras de arte como si fueran auténticos cuadros y que ya están presentes en algunos grandes museos. Artprice está considerando la posibilidad de llegar a un acuerdo con Samsung, ya que The Frame es la encarnación perfecta de los NFT de arte digital para los coleccionistas, con un precio muy asequible para el usuario final.

El fervor por los NFT de arte es tan grande que a principios de febrero abrirá sus puertas el primer museo dedicado únicamente a ellos: el Seattle NFT Museum (SNFTM). En 2022/2023, esperamos ver en los 5 continentes alrededor de 30 museos y centros de arte contemporáneo dedicados exclusivamente a los NFT.

La segunda filial prevista, que será creada por Artprice Inc. USA con token de gobernanza y una DAO específica, se describe en el siguiente párrafo: "Nuevos riesgos identificados para 2022, de conformidad con las recomendaciones de la AMF (Autoridad de los Mercados Financieros de Francia)

Por lo tanto, Artmarket.com está estudiando cada propuesta (empresa conjunta, inversión de capital, fusión/adquisición, etc.) y sólo dará su aprobación si estas propuestas tienen un buen sentido económico y perpetúan su ética, es decir, mejorar la información disponible en el mercado del arte, así como su transparencia general.

En cuanto a los distintos marcos legislativos vigentes en Francia y Europa, Artmarket.com está estudiando la posibilidad de registrarse en la AMF como proveedor de servicios de activos digitales (DASP) con vistas a su futura calidad de empresa FinTech. Asimismo, un seguimiento cuidadoso y constante de la legislación americana y europea permitirá a Artmarket.com y a su filial americana tomar las mejores decisiones como futura FinTech.

Por último, la democratización definitiva de los NFT de arte para el público en general tiene que ver con las criptomonedas, que se están vinculando a los principales emisores de tarjetas de crédito, como Visa (fuente: CNBC).

El director financiero (CFO) de Visa, Vasant Prabhu, expresó su optimismo sobre el desarrollo en una entrevista con la CNBC. 'Para nosotros, el hecho de que los clientes hayan realizado el pago de 2.500 millones de dólares con sus tarjetas vinculadas a criptomonedas en su primer trimestre fiscal de 2022, indica que los consumidores ven la utilidad de tener una tarjeta Visa vinculada a una cuenta en una plataforma de criptomonedas. Es muy útil poder acceder a esa liquidez, para financiar compras y gestionar gastos, y hacerlo de forma instantánea y sin problemas...'.

Las tarjetas vinculadas a criptomonedas (también conocidas como cry) permiten a los clientes pagar con ellas en cualquier lugar donde se acepte Visa, sin que los comerciantes tengan que familiarizarse con este tipo de activos, ya que ellos reciben transacciones de dinero real como las típicas de Visa, mientras que el procesador de pagos se encarga de las conversiones en segundo plano.

Nuevos riesgos identificados para 2022, de acuerdo con las recomendaciones de la AMF (Autoridad de los Mercados Financieros de Francia)

De acuerdo con las recomendaciones de la AMF (Autoridad de los Mercados Financieros de Francia) y, en concreto, en lo que respecta al documento de registro universal (Reglamento UE 2017/1129), la empresa emisora debe declarar y actualizar continuamente los posibles factores de riesgo.

La identificación de los riesgos es fruto de análisis regulares y proactivos en el marco de una política formal y concertada de gestión de riesgos.

El futuro de Artmarket.com está en la esfera de la Web3 (NFT, criptomonedas, el metaverso).

Dada su estrategia, Artmarket.com se ve obligada a advertir al mercado y a sus accionistas del riesgo asociado a las fluctuaciones de valor de las criptodivisas, especialmente Ethereum (ETH), la criptodivisa más utilizada en el ámbito de los NFT de arte (con sus contratos inteligentes especializados), y, en menor medida, Bitcoin (BTC).

Artmarket.com y su departamento de Artprice canalizarán la mayor parte de su I+D, las operaciones y la comercialización de su mercado de normalizados de NFT a través de una filial propiedad al 100% de Artmarket.com, y probablemente a través de su filial americana, propiedad al 100% de Artprice Inc. Por ello, Artmarket.com informa a sus accionistas y a los mercados financieros del riesgo identificado de que la participación de Artmarket.com, a ojos de los gestores de fondos, principalmente los angloamericanos, esté estrechamente indexada al valor del Ethereum (ETH) y secundariamente al del Bitcoin (BTC).

Un análisis técnico de los últimos tres meses (del 9 de noviembre de 2021 al 9 de febrero de 2022) utilizando una media móvil confirma una fuerte correlación constante entre las cotizaciones bursátiles de Artmarket.com y las de Ethereum y, en menor medida, las de Bitcoin y otras criptodivisas importantes. El efecto "Triple Halving" (triple reducción a la mitad) de Ethereum, en particular, puede influir significativamente en el precio (efecto acumulativo).

De hecho, la mayor parte del desarrollo del mercado estandarizado de NFT de Artprice by Artmarket prevé un contrato inteligente propio dentro de la blockchain de Ethereum, y en particular a través de su versión futura, Serenity, que permitirá cambiar todo o parte del proceso de la minería actual de Proof-of-Work a Proof-of-Stake para limitar el consumo de energía, o quedarse con la minería tradicional libre de carbono.

Artmarket.com desea señalar que, hasta la fecha, no existe una criptodivisa específica para el grupo, pero que sus grupos de trabajo, tras una intensa reflexión, proyectaron diferentes escenarios en los que los legisladores franceses y/o europeos y/o estadounidenses comenzarían a construir marcos legislativos viables para una criptocultura que ya tiene una historia relativamente larga y que actualmente es practicada por más de mil millones de personas en todo el mundo.

El desarrollo y la aplicación de estos marcos (es decir, el ajuste legal a una realidad existente) es un proceso que se ha repetido varias veces a lo largo de la historia, especialmente en los campos de la economía y la ciencia durante el siglo XX.

La estrategia global de Artmarket.com incluye desde hace tiempo la creación de una criptodivisa específica para el mercado del arte tras las aprobaciones reglamentarias, como demuestra la fecha de presentación del DNS artpricecoin.com (.net .org, etc. Y sus correspondientes nombres).

Imágenes: [https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/11/image1-artprice-metaverse-thierry-ehrmann-organ-museum-800.jpg][https://www.flickr.com/photos/home_of_chaos/50015697223][https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/11/image2-artprice-NFT-bill.jpg]

No dude en ponerse en contacto con nuestro Departamento de Econometría para obtener más información sobre estadísticas y estudios personalizados: econometrics@artprice.com

para obtener más información sobre estadísticas y estudios personalizados: econometrics@artprice.com Pruebe nuestros servicios (demo gratuita): https://www.artprice.com/demo

Suscríbase a nuestros servicios: https://www.artprice.com/subscription

