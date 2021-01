Artmarket.com: Los índices globales de Artprice muestran la fuerza del Arte y el Dibujo contemporáneos en 2020: ambos pe

PARÍS, 21 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- A 1 de enero de 2021, los índices globales de Artprice son incluso más fuertes que hace doce meses, cuando la crisis sanitaria aún era (casi) impensable. Hace seis meses nadie hubiera pronosticado tal resultado. En realidad, el mercado del arte reaccionó rápidamente a las medidas de confinamiento y las casas de subastas frenaron sus actividades de alta gama; pero la intensidad general del comercio se mantuvo extremadamente alta y la tasa de lotes no vendidos se mantuvo perfectamente estable. El índice de precios del arte contemporáneo incluso ha registrado un extraordinario aumento del 48%.

Índices globales de Artprice (en USD)

Presidente y Fundador de Artmarket.com y su departamento de Artprice: Las obras que se revendieron en subasta en 2020 generalmente aumentaron su precio. Destacaron dos segmentos en particular: las obras sobre papel (+55%) y el arte contemporáneo (+48%). Sin embargo, hay que tener en cuenta el método utilizado para calcular nuestros índices y anticipar el hecho de que tienden a suavizarse con el tiempo de forma natural".

Subastas y ventas repetidas

Las ventas por subasta corresponden al segmento visible del Mercado de Arte y es probablemente el que mejor se ha adaptado a las consecuencias de la pandemia al acelerar su cambio a un modus operandi online. El Informe sobre el Mercado del Arte en 2020 de Artprice revelará pronto todos los detalles de esta transformación (la publicación de nuestro informe gratuito se espera para marzo de 2021).

Los índices globales de Artprice se calculan sobre la base de un conjunto muy específico de obras: lotes que ya han sido vendidos en subasta pública. Este método de cálculo (método de repetición de ventas) se considera particularmente sólido, pero excluye todos los lotes que se subastan por primera vez.

Reventas extraordinarias

Entre los mayores incrementos de valor registrados en 2020, Artprice se interesó especialmente en el rendimiento de Banksy. Su acrílico sobre lienzo Weston Super Mare (1999) fue adquirido por 16.700 dólares en 2006 en Sotheby's en Londres y revendido por 978.000 dólares en octubre de 2020 en Bonhams en Londres. Esta operación corresponde a un rendimiento anual de la inversión de +34% durante 14 años.

Por el contrario, un pequeño lienzo de Raqib Shaw, Untitled (2004), fue comprado por 91.000 dólares en 2008 en Sotheby's Nueva York, pero vendido por sólo 8.750 dólares en 2020 en Wright en Chicago.

Entre sus dos últimas apariciones en subasta, el díptico de Joan Mitchell La Grande Vallée VII (1983) multiplicó en valor 44 veces, de 330.000 dólares en 1989 a 14,5 millones de dólares en 2020. Joan Mitchell fue de hecho la artista femenina con más éxito en subasta en 2020, pero sus precios no sólo se dispararon el año pasado. Teniendo en cuenta todas sus obras vendidas y revendidas en subastas a lo largo de los años, Artprice estima que sus precios han aumentado un 15% en los últimos doce meses. Este aumento de valor se suma al +2.000% calculado mediante el mismo método por Artprice entre 2000 y 2019 para el conjunto de su obra.

Acerca de Artmarket:

Artmarket.com cotiza en Eurolist por Euronext Paris, SRD long only y Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Artmarket y su departamento Artprice se fundaron en 1997 por su CEO, Thierry Ehrmann. Artmarket y su departamento Artprice están controlados por el Groupe Serveur, creado en 1987.

Artmarket es un actor global del Mercado del Arte con, entre otras estructuras, su departamento de Artprice, líder mundial en la recopilación, gestión y explotación de información histórica y actual del Mercado del Arte en bancos de datos con más de 30 millones de índices y resultados en subastas que abarcan más de 744.000 artistas.

Artprice Images® permite el acceso ilimitado al mayor banco de imágenes del Mercado del Arte del mundo: al menos 180 millones de imágenes digitales de fotografías o reproducciones grabadas de obras de arte desde 1700 hasta nuestros días, comentadas por nuestros historiadores de arte.

Artmarket, con su departamento de Artprice, recopila datos de forma permanente de 6.300 casas de subastas y produce información clave sobre el Mercado del Arte para las principales agencias de información y medios de comunicación (7.200 publicaciones). Sus 4,5 millones de usuarios "miembros registrados" tienen acceso a anuncios publicados por otros miembros, una red que representa hoy en día el principal Marketplace® Estandarizado del mundo para comprar y vender obras de arte a un precio fijo o a un precio de oferta (subastas reguladas por los apartados 2 y 3 del artículo L 321.3 del Código de Comercio de Francia).

Artmarket, con su departamento de Artprice, ha sido galardonada con la etiqueta de "Empresa Innovadora" por el Banco Público de Inversiones (BPI) (por segunda vez en noviembre de 2018 para un nuevo periodo de 3 años), el cual apoya a la compañía en su proyecto de consolidar su posición como actor global del mercado del arte.

Informe del Mercado del Arte Global 2019 de Artprice, publicado en febrero de 2020:

